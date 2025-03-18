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好去處：乘港鐵賞《牛仔》珍貴手稿

【明報專訊】每代人都有其專屬回憶，對成長於1970至80年代的讀者來說，走溫情幽默路線的《牛仔》可說是當年的漫畫經典。港鐵香港站現正展出充滿創意與懷舊氣息的「牛仔伴你尋找回憶之旅創作展」，展覽不僅是對元祖級港漫經典《牛仔》致敬，更是一場跨越40年的回憶之旅。

展覽亮點包括40年來首度展出由《牛仔》原作者王司馬後人借出的珍藏手稿與經典畫作。真迹包括《牛仔》四格漫畫〈片集主題曲〉、〈晚禮服〉、〈若要人不知〉，還有另一部經典四格漫畫《靚女蘇珊》及為金庸小說《天龍八部》繪製的插圖。

另外，主辦單位邀請了20多名深受《牛仔》作品啟發的本地演藝人和藝術家，包括林海峰、葛民輝、梁詠琪、利志達等，以他們的獨特風格重新演繹經典漫畫，創作出不同「牛仔」造型的搪膠公仔及畫作。現場也設有由利志達設計的鐵路車廂場景大型海報，以及一個1.3米高的「牛仔」雕塑，讓人近距離與牛仔打卡留念。同場還播放全新創作的《牛仔》動畫及藝術家訪問。

除了香港站，港鐵亦於中環站、銅鑼灣站等10個港鐵車站展示大型《牛仔》四格漫畫壁畫，不僅呈現《牛仔》的溫情故事，更融入鐵路元素及鄰近地標，讓藝術融入我們的日常旅程。●

牛仔伴你尋找回憶之旅創作展

日期：即日至3月23日

地點：港鐵香港站「港鐵藝術舞台」（已付車費區域近C出入口）

整理：陳真紀

[專題]

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