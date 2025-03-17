吾生有杏：衰老與逆齡（二)

吸煙、喝含糖飲料 加速衰老

多年來醫學研究發現百年人瑞、運動家以及那些容光煥發、充滿活力的人士，他們的端粒都比其他人長或消耗速度慢，究竟這個現象又是否雞與雞蛋的問題？其實動物研究已發現透過控制端粒的長短，可以改變衰老速度甚至影響壽命。臨牀研究亦發現短小的端粒與多種老年化的疾病包括癌症、中風、肥胖、冠心病、腦退化等息息相關。一些有趣的研究更指出，假若連續10年每天抽煙1包，你的細胞衰老速度比不吸煙人士加劇了百分之三十；另外每天喝8安士含糖分飲料便會加快兩成衰老速度。由此看來，要減低端粒的消耗，首先便要戒掉一些不良的生活或飲食習慣。

那麼，世上是否有一些靈丹妙藥可以抗衰老甚至逆齡？過去幾十年有不少研究指出某些中藥、維他命及保健品或許具有活化細胞作用，可惜這些研究都停留在細胞研究或小鼠實驗階段，至今還沒有確實臨牀研究去證實它們的成效。

低脂多菜+步行+減壓運動

其實早於2008年及2013年，分別有兩項發表於國際權威醫學期刋The Lancet Oncology的臨牀研究發現，連續3個月「健康生活模式」已可減低端粒的消耗及降低膽固醇。其後研究人員追蹤這些參與者長達5年，發現他們的端粒比同年紀的人士更長。究竟何謂「健康生活模式」呢？這項研究要求參與者「三管齊下」：一、採用低脂多蔬菜的食譜，二、每日步行30分鐘，三、每日做60分鐘減壓運動（包括瑜伽、冥想等）。其後不少研究發現若只是選擇以上其中一種健康生活模式並不足以保護端粒免被消耗，必須三管齊下。

原來要做到青春常駐、疾病遠離我，並不需要遠赴蓬萊求仙丹，其實秘訣只是很顯淺的道理。可是我們往往不能夠或不願意過着健康的生活模式，一味心存僥倖，奢望服用一些未經證實的產品便能抗老逆齡。我尊重每個人選擇自己喜歡過的生活模式，只是我們必須明白每個選擇可能帶來的後果，世上沒有不勞而獲的道理。

文：陳家亮（腸胃肝臟科專科醫生）

（中大醫學院教授，教學生、醫病人、做研究，親筆分享杏林大小事）