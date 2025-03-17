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健康

服藥 噴鼻 洗鼻 多管齊下抗敏感

【明報專訊】鼻敏感，又稱過敏性鼻炎，是季節轉換時常見的健康問題，典型症狀包括流鼻水、鼻塞和打噴嚏，不僅影響睡眠，甚至影響日常生活。當身體接觸致敏原，例如塵蟎、寵物皮屑、花粉、空氣污染物，或因溫差變化刺激時，便會釋放出組織胺，引起過敏反應。不少人會在早晨起牀時頻繁打噴嚏，或在空調房中休息後出現鼻塞，這些都是鼻敏感常見表現。

如何選擇合適藥物紓緩鼻敏感呢？對症下藥，才能遠離鼻敏感困擾！

第一代抗組織胺：收鼻水 有睡意

第一代抗組織胺藥物可以快速緩解過敏症狀。這類藥物透過阻斷組織胺來減少過敏情况，如流鼻水、打噴嚏、皮膚及眼睛痕癢等。最常見成分是氯苯那敏（chlorpheniramine），即是俗稱的「黃色敏感藥丸」。由於第一代抗組織胺藥物同時具有抗膽鹼作用，因此能將鼻水收得更乾，是「關緊水喉」的好選擇。不過，它的通鼻塞效果有限，無法直接緩解鼻腔腫脹。第一代抗組織胺藥物藥效較短，需要每4至6小時服用1次才能維持藥效。最常見的副作用是會抑制中樞神經系統，造成嗜睡和疲倦，特別容易影響學習和工作表現。因此，通常建議在夜間或假日期間使用，以減少對日常活動的影響。

第二代抗組織胺：不易引起睡意

第二代抗組織胺藥物，例如西替利嗪（cetirizine）和氯雷他定（loratadine），是無睡意的好選擇。這類藥物成分經過改良，以親水性分子為主，不易穿透血腦屏障，因此對中樞神經系統影響較小，大大減少了嗜睡的副作用，適合在白天服用，不會影響工作或學習表現。由於藥效持續時間較長，1天只需服用1次，便能穩定控制過敏症狀。不過，儘管大多數人使用第二代抗組織胺藥物後不會嗜睡，但研究顯示，仍有約10%至13.7%使用者會感到輕微嗜睡，因此，患者應評估自身反應，特別是需要駕駛或操作精密儀器時。

第三代抗組織胺：長效副作用小

第三代抗組織胺藥物是從第二代藥物再進一步改良而成，例如費索非那定（fexofenadine）、左西替利嗪（levocetirizine）及地氯雷他定（desloratadine）。這類藥物在保留強效抗過敏效果的同時，進一步降低了副作用風險。由於第三代抗組織胺更精確地針對組織胺受體作用，且代謝後產生的副產物較少，因此引起嗜睡、疲倦的可能大幅降低，藥效同樣長達24小時，1天服用1次即可穩定控制過敏症狀，特別適合需要持續穩定效果的患者，尤其是那些需要高度集中注意力，例如需要駕駛或操作機械的人士。

口服通鼻塞藥：不宜晚間使用

Pseudoephedrine（偽麻黃鹼）是一種口服通鼻塞藥物，能通過收縮鼻腔血管來減少鼻塞，此類藥物特別適合與抗組織胺藥物聯合使用，為過敏患者提供更全面的紓緩。然而，偽麻黃鹼屬於興奮劑類藥物，可能引起心跳加速、血壓升高及失眠等副作用，因此不建議在夜間服用，並需特別注意是否與其他含有pseudoephedrine的藥物重複使用，以避免過量。此外，有高血壓或心臟病史的患者應謹慎使用，最好先徵詢醫生或藥劑師的建議。

血管收縮噴鼻劑：短期見效忌長用

血管收縮噴鼻劑，例如羥甲唑啉（xylometazoline），能迅速緩解鼻塞。這類藥物通過收縮鼻腔血管，減少鼻腔內腫脹，進而達到通氣效果。對於突然重度鼻塞、感冒引起鼻塞，或飛行時氣壓變化引起耳痛的人士，血管收縮噴鼻劑可提供迅速且有效的紓緩，約15到30分鐘就能起效。需要注意的是，血管收縮噴鼻劑只適用於短期緩解鼻塞，建議不應超過連續5天使用，否則容易導致「反彈性鼻塞」——鼻腔在停藥後會反覆出現更嚴重的鼻塞現象。對於需長期管理的鼻敏感症狀，應優先考慮類固醇噴鼻劑或其他方法，避免過度依賴血管收縮噴鼻劑。

類固醇噴鼻劑：中至重度患者長期噴

類固醇噴鼻劑，例如氟替卡松（fluticasone）、布地奈德（budesonide）、倍氯米松（beclometasone）、莫米松（mometasone），主要用於中度至重度鼻敏感症狀控制。這類藥物能夠透過局部減少鼻腔內的炎症，緩解鼻塞、流鼻水、鼻痕癢等症狀。類固醇鼻噴劑針對鼻腔部位，副作用較小，因此被認為是長期管理過敏性鼻炎的有效方法之一。使用類固醇鼻噴劑時，建議每日1至2次。

由於這類藥物的效果需要一段時間累積，通常需持續使用1至2周才會見效，並需要長期使用才能達到理想的穩定效果。使用者應耐心並持之以恆，切勿在短期內停用。正確使用方法為每次使用前輕輕搖勻藥瓶，將頭部微微向前傾，然後對準鼻腔內噴入，避免直接往鼻中膈方向噴射，以減少鼻腔內的刺激感。

很多人聽到「類固醇」可能會擔心副作用，但其實鼻噴式類固醇與口服類固醇不同，藥物只是局部的，藥效主要集中在鼻腔，吸收入血液的分量極小，不會對全身造成明顯影響。只要按照指示，長期使用也安全。

文：陳志鵬（藥劑連線註冊藥劑師）

編輯：梁曉菲

美術：謝偉豪

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