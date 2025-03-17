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澤星寄語：合作互惠

【明報專訊】最近我應邀到多所中學演講，分享如何發揮香港優勢，助力「一帶一路」建設，為醫療衛生及健康發展創造機遇。喜見學生的發問相當踴躍，亦希望他們能繼續拓闊視野，充實自己，為香港及國家貢獻所能。

一帶一路是一條互惠互利之路，不單推動了共建國家和地區之間的務實合作，也為沿線地區乃至全球帶來了經濟增長新動力。事實上，所有合作形式的基本精神就是：開放合作，互利共贏，務求集合各方的長處，透過衷誠合作，發揮彼此的優勢，達成一加一大於二的成果，使各方都受惠。

要在合作中取得最佳成效，各方就得彼此尊重，坦誠溝通，一起克服過程中可能遇到的挑戰。和諧、融洽的合作關係，往往是多方合作成功的關鍵，因此港大醫學院經常鼓勵學生組隊合作完成不同項目，藉此培養他們建立良好的人際關係及提升溝通技巧。

其實人類身體免疫系統的運作，正是良好合作關係的最佳示範。免疫系統中有很多性質和功能獨特的免疫細胞，各有不同作用，當遇到外來致病的入侵者，就會彼此分工合作，共同抵禦外敵入侵，以維持人類身體的健康。

免疫系統 良好合作最佳示範

首先，免疫系統必須懂得分辨哪些是外來入侵者、哪些是自身細胞，否則就可能出現自相殘殺的局面。這麼重要的鑑定工作，就由懂得分辨抗原體的細胞負責。

當致病的病原體入侵而被認出後，免疫系統就會啟動其他免疫細胞，向病原體發動攻擊，直接殺死它們。此外，可以針對已入侵的病毒或細菌製造抗體，以防日後再吃虧。部分傳染病只要感染過一次之後，體內就會產生免疫力，正是抗體所發揮的作用。

免疫系統不僅為人體打仗，也要善後。所以另有一些細胞負責終止免疫反應，以及清理壞死的細胞。很多免疫細胞在消滅病原體後會死亡，只有少數成為記憶細胞，有助增強下次對付同一病原體的反應。

既然免疫系統肩負維持健康的重任，自己也要保持平衡。假如免疫系統太強，容易使人出現過敏，免疫系統失調可能導致錯誤攻擊自身的細胞，損害健康；太弱則減低免疫力，容易感染疾病。

其實，每一個組織以至社會的運作也與免疫系統一樣，當中每一分子及大大小小不同的社群自有不同的角色和責任，各司其職。只要我們鼓勵社會多元化發展，大家彼此尊重、互相協調、互補不足，為共同目標努力，難題就能迎刃而解，社會亦得以均衡發展，共同進步。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

[健康]

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