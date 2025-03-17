知多啲：原發性氣胸復發率高 高瘦年輕男性高危

肺纖維化晚期 或致氣胸

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，正常肺部與胸壁之間的胸膜腔只有小量液體而沒有空氣，但當空氣不正常地進入胸膜腔並積聚，會導致肺部受壓迫而無法順利擴張，造成部分塌陷。氣胸成因很多，肺纖維化亦是其一，「纖維化組織會拉扯周圍的肺部組織，導致氣泡擴大甚至破裂，進而引發氣胸，所以肺纖維化病人在晚期有可能出現氣胸」。

梁進一步解釋，氣胸成因主要可分為原發性、繼發性及創傷性。原發性氣胸沒有明顯原因，非疾病或外傷引致，「其實肺部組織受到的牽扯力很大，始終會有一些小氣泡在不斷拉扯之下出現破裂」，而體型高瘦的人肺尖承受的拉扯力度更大，所以好發在這類人身上。綜觀而言，原發性氣胸多發生於年輕人身上，尤其是15至40歲、體型高瘦的男性，且與吸煙有關。

繼發性氣胸多由呼吸系統疾病引致，多發生在長期病患身上，比較常見是慢性阻塞性肺病、哮喘等。創傷性氣胸則由外傷引起，如車禍、子彈、穿刺傷等導致空氣走入肺部。另外，現在也會出現醫源性氣胸，源於侵入性治療與檢查，如導管插入時意外刺穿肺部造成。

空氣無法排出 壓迫心血管可致命

心胸肺外科專科醫生司徒達麟指，氣胸症狀包括氣喘及胸痛，但也可能沒有任何徵狀，僅在X光檢查時才發現。雖然氣胸一般不會致命，但在某些情况下可能嚴重到危及生命，例如兩側肺部同時出現氣胸，導致無法正常呼吸；另一種是張力性氣胸，當空氣進入胸腔後無法排出，胸腔內壓力不斷增加，壓迫心臟和血管，導致血液回流心臟受阻，影響血液循環系統，可能引致休克甚至死亡。不過，以上兩種情况都十分罕見。

氣胸治療方法取決於病情。司徒表示，輕微氣胸通常不影響呼吸，可以自行吸收，毋須特別治療；而較嚴重的氣胸，則需要通過穿刺抽氣或放置引流管來排出胸腔內空氣。

康復期避潛水、坐飛機

值得一提，原發性氣胸復發率高。司徒指出，原發性氣胸患者在首次發作後，約過半數會在4年內復發。為降低復發風險，醫生可能會建議做胸膜固定手術，通過刺激胸膜產生炎症反應，使肺部與胸壁黏合，從而防止氣胸再次發生。雖然手術不能百分百避免氣胸復發，但可以將復發機率由50%至60%減至低於4%至5%，令患者擁有正常生活。

梁子超也提醒，氣胸患者在康復期間應避免劇烈運動及氣壓急劇變化的活動，如潛水、坐飛機等，以減少復發風險。

[健康]