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2025年3月16日星期日
星期日生活
星期日生活
{字幕達人}馬樂民 英譯《城寨》《破·地獄》 捕捉意境 傳遞對白神韻
編者話：影像的虛與實
《家不成家》：以巴未來的另一種可能
周日話題：平台退場而法未至
同場加映：我認識的「爸爸」、「厚明」和「三花」
周日話題：强人杜特爾特 為何得到菲人支持？
開門讀書：等了26年的自傳下冊
風山誌：非常道
星期日現場：輪到你設計
圖文城市：偷回來的記憶
Short D：（四十一）因祖父之名
五音筆傳：Jennie Ruby Jane, 活出真我的K-pop獨角獸
#071 金魚囝
誰人日記：到巴黎看莫內的圈圈點點
老少女之麻糬周記！
放心寫作：#125 櫻花與物哀
讀者來信：〈至少有一個人棄我取的夢想〉
阿貓阿狗：#266 河邊
movie chic, movie style：《米奇17號》：奉俊昊的科幻三部曲
同場加映：推土機前種花——評《家不成家——我生於巴勒斯坦》
家明雜感：奉俊昊的傻福科幻片——《米奇17號》
影片簡評
單元連載：香港書137
星期日文學‧曹禺《雷雨》如何走進當代？
讀食時光：寫食譜交功課 西班牙海鮮鍋飯
民間故宮：開業四十載 港督稱讚 兩雙手 四支木 裝裱舊時光
ways of seeing：泥土覓色 自製顏料 以畫作土壤教育 連結自然
搞邊科：虹膜寫真興起 引發私隱危機
未來城市：清拆之外尋出路 改建彩虹邨新方案 探討保育可能
movie chic, movie style：《米奇17號》：奉俊昊的科幻三部曲
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【明報專訊】會令我期待新戲的導演不多，韓國導演奉俊昊是其中一個。前作《上流寄生族》太有趣了，最新科幻作《米奇17號》，個名都幾有趣。
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{字幕達人}馬樂民 英譯《城寨》《破·地獄》 捕捉意境 傳遞對白神韻
編者話：影像的虛與實
《家不成家》：以巴未來的另一種可能
周日話題：平台退場而法未至
同場加映：我認識的「爸爸」、「厚明」和「三花」
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開門讀書：等了26年的自傳下冊
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Short D：（四十一）因祖父之名
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