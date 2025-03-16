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星期日生活‧同場加映：我認識的「爸爸」、「厚明」和「三花」

【明報專訊】知道電影《爸爸》已經是半年多前的事了，第一個反應是不要看了。那曾經是自己的學生、學生的爸；那曾經令整間學校、整條小街都傷痛的悲劇；而且那條小街，更是自己兒時舊居所在，舊居就與事發單位隔街相望。複雜的情緒，縱使已是15年前的往事，仍怕挑起。

及至電影上映，進一步擔心會否觸痛當事人的傷疤？會否將悲劇變成鬧劇，造成二次傷害？後來得知導演與簡爸爸（即是戲中的阮爸爸）已認識多年，開拍電影亦得到簡爸爸的支持；再從影評零碎得知影片內容未有過分渲染血腥暴力，更多的是細膩人情。電影也把許多舊區風景攝進鏡頭，今天能夠重溫倍感珍貴。近日，電影在小鎮的影院上映了，還是決定步進影院去。

兩個多小時後走出戲院，心裏釋懷：感謝導演為簡爸爸說了一個能觸動人心同時啟發思考的故事，雖然故事是那麼沉痛。

爸爸與厚明

相信整個故事就是簡爸爸的視角，導演應該確實深入認識簡爸爸，電影中的爸爸大概就是自己有限認識中的簡爸爸的性格：他眼中的所有人都是好人，戲中所見的都是好人。

可惜，戲中唯一的「壞人」們，卻是在簡同學（戲中的厚明）的學校裏：態度認真但教學無方的老師、無心向學更欺凌老師的同班同學。這可能正是簡爸爸認識兒子的其中一個盲點：他對兒子的學校生活了解不多。於是，戲中的校園生活，或者只是簡爸爸的想像，又或許是導演為簡爸爸的補遺吧。

記得簡同學的前班主任有一次提及，簡爸爸在事發後有一天因事來到學校找老師，不經意地說了一句：想不到如今才第一次來學校。是的，以往都是簡媽媽來參與學校的家長日，還會帶着妹妹來，說希望過一兩年妹妹就可以和哥哥一起返學了。

簡同學自中一入學，就被編進了「精英班」。新界中游學校的「精英班」，沒有準狀元也不必工心計，學生大多純品聽話，絕非戲中所見的無心向學甚至欺凌老師。簡同學在班中不算是突出的學生，對我這個每周只教一堂課的老師來說印象並不深刻，但知道他有一群男孩子好朋友，好幾位後來高中三年成為了我的通識學生，他們一直與簡同學保持書信往來，後來亦告知簡同學在牆內考了文憑試並繼續攻讀大學課程。除了同學，簡同學也與一些老師有書信往來。當戲中展示厚明給爸爸的信時，令人驚訝的是筆迹與簡同學竟然頗為相似，是巧合還是導演的細心呢？

認識簡爸爸，已是在事件發生之後。曾經是簡同學中一中二的班主任老師很上心，當事情較為平靜時，就不時約我們幾個相熟的老師，放學後到簡爸爸的茶餐廳去吃個下午茶，順便和簡爸爸傾吓閒偈。不選午飯既因是簡爸爸忙碌時間，而我們又要趕回校上課，來去匆匆，難以久留。第一次見到簡爸爸，感覺友善平和，那份平和是完全想像不到他曾經歷過如此巨大的傷痛，讓我留下非常深刻的印象。簡爸爸內斂不多言，沒有一般食店老闆的開朗，不知這與事件的關係有多大了。每次下午茶都是我們老師說的多，他坐在一旁，靜靜聽着偶然答一兩句話，更多時候我們怕打擾他的工作，就請他不用招呼，我們就邊吃邊自己聊天。留在店裏，就當作是默默的支持吧。班主任和好幾位老師都曾到過小欖探望簡同學，但自己感到與簡同學關係不深，怕多佔了珍貴的探望名額和時間，因而多次婉拒了，現在回想感到遺憾。

時光的冲刷是無情的。隨着那一屆學生都畢業了，大家的工作更忙碌，簡爸爸的茶餐廳也轉手了，與簡家的聯絡已中斷多年，直至得知電影《爸爸》，才再翻起這段舊記憶。

不可或缺的家人三花

至於貓咪三花，是從電影才得知牠是家裏成員，是的，見家長總不會帶同貓咪呢。戲中三花的感情貫串簡家每一位成員，真實細膩，我相信應該不是導演的杜撰吧。

首次戲中留意到三花是在午夜兇案現場。黑暗中的滿地血漬雖見不到鮮紅，仍教人心寒，但貓咪（那時還未知牠叫三花）竟從沙發跳到滿地血污之上，並悠然踱步，然後女警溫柔地把貓抱起放在大腿上。血案的繃緊與貓咪的從容荒誕地存在同一個空間，巧妙地淡化了暴力與傷痛。

回想電影剛開始時，阮爸爸買鐵網及鋅盆隔器，原以為只為表現生活日常，後來才知道都是為三花而買，是亡妻曾經的吩咐。$3.8一個隔器，半打多少錢由原本計不準，到購買時一語道出；然後爸爸在家中一絲不苟又沉默無言地，在窗上裝上那一個個防貓網，原來是多麽苦澀的思念。

三花是內斂的爸爸與內斂的兒子重要的情感交流媒介。爸爸永遠記得兒子的細心與善良：在通花牆內一起救回可能會跌落樓的小三花；旅行前一起帶三花給嫲嫲照顧，兒子還不忘溫柔地先為三花剪好指甲；女兒不再喜歡三花因為三花捕殺昆蟲，兒子則尊重這正是貓咪本性而繼續悉心照顧……在爸爸和兒子眼中，三花是不可或缺的家人，對三花的感情，似乎就是爸爸和兒子情感上最能共鳴的地方。

於是，後來就看明白了為什麼電影一開始時，爸爸會去楊屋道街市買魚；為什麼蒸魚時切了一半，因為另一半要不落調味給三花做午餐；而且三花是在飯桌上吃，就像是一家人，是的，爸爸已沒有其他家人在身旁了。

更因為三花要吃魚，導演找來了四十多年前電影「半邊人」的女主角，在人生及戲劇中賣魚的許素瑩女士與女兒一起，賣魚給爸爸，似要藉着自己的電影，遙向新浪潮寫實電影表示傳承及致敬。

後來戲中爸爸準備召妓前，匆匆把三花關進房內，那是不想家人看見的困窘；及至鬱結的情緒爆發之後，開門看見三花依然一臉悠然，依然若無其事地依偎示好，就像家人給予無限的信任，早前的羞愧、無奈與憤怒，一下子都融化了。太可愛的三花。

最後，電影美麗的結局設定在三花已離開了的將來，感謝善良的導演，給予爸爸美好的盼望。

文˙張三

編輯˙王翠麗

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