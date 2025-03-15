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打卡遊

沙田懷舊打卡館 「菲林相」穿越老香港

【明報專訊】去年上映的電影《九龍城寨之圍城》掀起懷舊熱潮，及後有商場舉辦電影展覽供遊人打卡。而專門蒐集本地民間舊物的民間博物館，亦於去年底在沙田設立香港光影展館，復刻7個昔日場景來展出舊物，呈現老香港各種風貌。你有沒有想過，以一身復古打扮，拿起各種舊物件，拍攝一輯模擬昔日舊照，回味那些年的悠悠歲月。

位於沙田龍華酒店的香港光影展館（Hong Kong Radiance）為一所民間博物館，在1500平方呎的空間中展出逾千件舊物，呈現1960至2000年代香港的不同風貌。展館創辦人之一胡兆昌（John）為文物收藏家兼平面設計師，曾與香港知專設計學院、M+等合作策劃展覽和工作坊。他表示展館仍在擴展中，希望將來加入更多展品。現時展館設有7個展區，包括舊屋邨客廳、復刻馬麗江醫館、舊日士多、涼茶舖、1980至90年代書房、昔日警察辦公室與懷舊物展示區。John更一改大多數博物館「眼看手勿動」的規則，遊人在1小時的參觀時間內不但可眼看，亦可親手觸摸各種充滿歲月感的展品，甚至用作攝影道具，拍攝充滿懷舊感的靚相。另外，現場有工作人員提供約15至20分鐘的導賞，解說各舊物背後的故事。

濾鏡Apps刮痕暗角增復古感

為配合拍攝主題，今次模特兒特意從古著勝地「美之」入手，購買一條復古束腰連身裙，再配髮帶及珍珠大耳環，塑造懷舊造型。拍攝懷舊風格照片，不少人都會加入復古濾鏡效果。攝影教學網站Fotobeginner創辦人楊霆鋒（TF）表示，復古照片有4種常見元素：1.色調偏暖黃啡；2.畫面帶粗微粒感；3.畫面相對朦朧，被稱為「沙龍照」風格；4.相片四角相對較暗。除了上述元素，TF指某些濾鏡軟件會刻意添加額外元素來增強復古感，包括如菲林底片被刮花的紋理，印上拍攝日期，加入菲林膠片相框等。

想用手機簡單拍出懷舊照，可使用不同的攝影應用程式。記者分別試用「1998Cam」免費版與付費版，基本上免費版已涵蓋大部分濾鏡、編輯功能與菲林特效，濾鏡包括膠片、復古、黑白等不同色調，而菲林特效則可展現光漏、塵埃、刮擦、暗角、顆粒質感等效果，要營造復古效果綽綽有餘。記者透過1998Cam的免費功能，加入濾鏡「膠片K2」，效果「刮擦SC4」、「暗角V1」及「拍攝時間74/03/01」，後製圖無論在質感或氛圍上都更具歲月感。若想拍攝視頻或使用其過百種濾鏡，則可使用付費版。目前1998Cam只支援IOS，Android用戶可選擇Vintify，此應用程式雖不設拍攝視頻功能，但其他功能與1998Cam類同。

避免現代物品「入鏡」

TF教路拍攝懷舊相片時，最重要是避免在構圖出現現代物品。例如在香港光影展館的舊日士多場景打卡，由於場地空間有限，拍攝者應盡量把構圖集中在士多背景，避免拍到上方的監控鏡頭，並摒除多餘無關的背景。若能在構圖上多花心思，就可以拍出不同效果。以拍攝昔日屋邨場景為例，當年單位面積有限，碌架牀下層為牀鋪，上層放滿行李箱，旁邊放一個舊式梳妝枱，均是從前屋邨的典型格局，配上模特兒一副約會前充滿少女心事的表情，也可讓畫面添上電影感。

香港光影展館

入場費：成人$50/小時

地址：沙田下禾輋22號龍華酒店

fb：Hong Kong Radiance（香港光影）；須預約

1998Cam

iOS：reurl.cc/G5WXex

Vintify

iOS：reurl.cc/geKQMb

Android：reurl.cc/G5WXXx

文：彭堦琛

模特兒：包包

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com

[打卡遊]

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