藝術重塑動物 探討與人深層關係 走進畢加索動物王國

展售會由富藝斯私人洽購部門PhillipsX舉辦，而拍賣行總部附近的M+也將在明天（15日）開始舉行「畢加索──與亞洲對話」特別展覽。畢加索愛惜動物，拍賣行指他不但視動物為描繪對象，亦會把大量情感和反思世界的隱喻注入作品。展售會中的藝術媒介極多元化，包括畫作、雕塑、陶瓷等，全方位展示畢加索捕捉動物特色的眼光和精湛技術，帶領觀眾進入介乎抽象與現實之間的神話世界。

富藝斯現代及當代藝術部國際資深專家與副主席Jeremiah Evarts表示，畢加索的藝術以多樣化聞名：「從藍色時期的深沉憂鬱至立體主義的分形，再到新古典主義的抒情和戰時肖像畫的扭曲，他在70多年的藝術生涯中創造了不同的手法。」當中部分作品以單一、靜態線條展現，有些則以大膽、動感的形式，這些創作均見證了畢加索對動物的強烈感覺和以藝術重塑動物的能耐。

《鴨子花瓶》 動物結合繆斯形象

拍賣行給觀眾參觀貼士，觀賞時可嘗試從畢加索不同動物作品中尋找一致或相似的元素。作品在異想天開及幽默詼諧的描繪背後，暗藏很多人類與動物關係的深層思考。今次展售會的動物品種繁多，包括貓頭鷹、鴨子、鴿子、猴子、狗和山羊，當中最搶眼是一款陶瓷作品《鴨子花瓶》。

畢加索的畫作很出名，但陶瓷作品對於藏家來說相對陌生和新鮮。1940年代末至1950年代，畢加索在法國小鎮Vallauris一間陶藝工作室，孕育了不少以動物為主題的陶瓷作品。《鴨子花瓶》在1951年創作，畢加索用極簡的線條，動態地刻劃出活靈活現的鴨子器皿，他還在動物造型上加入不可能出現的元素——女性的臉和手，把動物與人類形象融合，其創作靈感來自他的情人和繆斯Françoise Gilot。畢加索巧妙利用黑色泥釉和刻紋的手法，以流暢線條描繪出女伴的頭髮和精緻的面部特徵。這抽象藝術品背後也有實際功能，陶瓷背面有6個孔洞，可當成花瓶使用。

《騎馬的裸少年》 市場罕見玫瑰時期作品

展售會中當然有受歡迎的畢加索油畫。展覽帶來1906年創作的《騎馬的裸少年》，是畢加索於玫瑰時期的珍貴作品，當時他使用暖色調的橙色和粉色繪畫，畫面溫暖而柔情。專家相信此作與另一現由紐約大都會藝術博物館館藏的素描作品《馬匹浴河》（The Watering Place）互有關聯。藝術家一直想要創作一幅巨大而莊嚴的馬主題作品，但未有完成。跟《馬匹浴河》一樣，《騎馬的裸少年》展示了人類和馬的互動，是研究畢加索以馬為主題的作品的重要參考，此作品仍然流通於私人市場，實屬少見。

另一幅在1921年創作的鉛筆畫《泉水、女子與狗》，見證畢加索於第一次世界大戰後回歸古典主義，作品曾獲紐約現代藝術博物館（MoMA）館藏。作品描繪一名女子坐在河邊，為陪伴自己的狗倒水，畫功細膩富雕塑感，強調了人、狗和自然間的深層關係。畫中的小狗象徵忠誠和陪伴，相信不少愛狗之人會產生共鳴。

而1954年創作的《女人與猴子》，畫面中兩人均看着猴子，關係若即若離。畢加索欲透過畫面處理人類和動物有時緊張、有時和諧的關係，從而體現嬉戲、智慧與親密的主題。作品有強烈的深層意義，亦展示藝術家在紙本作品上運用筆墨和顏料的高超技藝。

《公牛》 融合古典神話與西班牙背景

論畢加索作品最剛強的動物，非公牛莫屬。他1957年創作的青銅雕塑《公牛》充滿激情、狂野和力量，相關造型的作品只有兩個版本。公牛造形融合古典神話與藝術家的西班牙背景，藝術家以最簡單的材料重塑了動物，保留其特徵後作簡化和抽象化處理。欣賞「畢加索的動物王國」，就像逛了一趟動物園一樣，飽覽了這鬼才藝術家對動物的深刻觀察和迷戀。

富藝斯「畢加索的動物王國」展售會

地點：柯士甸道西8號西九文化區管理局大樓3樓

日期及時間：即日至3月30日上午11:00至晚上7:00；4月1至15日上午10:00至晚上6:00 （3月31日休館）

網址：www.phillips.com

文：呂一心

設計：賴雋旼

編輯：梁曉菲

電郵：friday@mingpao.com

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