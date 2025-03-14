明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 大都會文藝誌

【墨爾本】Inside the outsider

【明報專訊】某天在墨爾本市中心和剛來旅遊的朋友閒逛，忽然有個女生向我們揮手，問我們有沒有興趣看一個免費的展覽。「喺街到畀人兜搭睇展覽？墨爾本真係好神奇呀。」朋友笑說。女生指着我們身旁的入口解釋：「這是一個名為The Outsiders Melbourne的展覽，主要展出不少街頭藝術，例如塗鴉、壁畫等等，歡迎你們！」帶着些少獵奇心態，我們就走入了outsider的inside，窺探究竟。

說實在，我一開始對展覽並沒有抱太多期望，展館的入口就跟一般買衣物的店舖無異，實在不能想像內有乾坤。展館比想像中要大，由幾個小房間分開不同區域，有雕塑、有不同大小的畫，也有一個專畫塗鴉（graffiti）的房間，更設有桌子和顏色筆，讓參觀者可以參與創作。

第一個吸引我的作品，是一個畫上graffti的玻璃窗，窗上貼着一個「禁止」路牌，上面寫着「Do Not Worry」，這是出自Tristan Eaton於2010年的作品。策展人巧妙地在窗下加上Baby Guerrilla於2014年的素描作品，名為Woman，而女人的輪廓被藝術家完美地剪裁出來，大細剛好貼到窗戶下面，整個作品感覺好有壓力，好像女人在掙扎求存，跟「Do Not Worry」成為對比。我站在那邊看了許久，這樣的展示能讓人思考好多，外在的世界鼓勵人do not worry，但身邊的人，甚至自身的掙扎求存，又有多少人會留意得到？

說到街頭藝術，當然不能沒有Banksy，墨爾本人挺喜歡Banksy的作品，去年已舉辦過Banksy的個展，入場人數不俗。今次這個街頭藝術展覽亦有放上數幅Banksy的作品，包括許多人討論的Napalm（2004）。作品中間正在哭的女孩一點都不普通，她其實出自世界知名攝影師Nick Ut於1974年越南戰爭時期拍下的珍貴照片。要解釋這場戰爭的始末和原因，似乎沒有什麼比Banksy這幅畫更貼切。他的作品諷刺意味極濃：在受汽油彈襲擊而逃難的女孩身邊，畫上充滿歡笑的米奇老鼠和麥當勞叔叔。他們伸出手，牽着女孩走，不知是帶領女孩到快樂的地方，還是一點都不在乎女孩的恐懼與悲哀。

離開展館那刻，思緒很多。我認為展覽主題「outsider」，其實意味深遠。街頭藝術家其實都是insider，他們認真了解社會的真實面。作為受眾，作為outsider，無論你看過作品後感到尷尬，還是產生共鳴，感受都只能自己負責。正如羅蘭巴特所說「作者已死」。這些作品由面世的那刻開始，受眾就有權力因應自身文化背景、經歷等等作解讀。臨走前我在展館內看到Banksy的語句：「Art should comfort the disturbed and disturb the comfortable. 」（藝術應該要撫慰受困者，並讓安逸的人感到擾亂。）我想這就是街頭藝術的精神，不受束縛，有話說話，閣下的感受如何，煩請閣下自理。

文：小柔（80後，生於香港，移居墨爾本8年。認為藝術就是生活最美好的事情）

[開眼 大都會文藝誌]

相關字詞﹕Tristan Eaton 街頭藝術 社會 小柔 墨爾本 大都會文藝誌 開眼

上 / 下一篇新聞