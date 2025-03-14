【東京】Destruct, restore, function me

近日在東京舉行個展，來自香港的ram2，也是用3D打印技術，做出游走在具功能性同冇乜用之間的藝術品。展覽選址在下北澤的Such As, Gallery，附近有很多古著店和cafe，可以花一個下午在此區閒逛，氣氛非常chill。ram2擅長將一個人物拆解成有功能性的物件，一進門便能看到名為I Said No的雕塑：上下倒轉的少女以辮子、頭部及扭曲的手腳作支撐，身軀拆解成可以放一支筆的空間，兩隻向天的手掌則用作放相片或手機。好多人睇雕塑作品會覺得好靚，但實用性不大，很多時都是放着欣賞。的確，藝術品可以完全不需要有功能，但ram2的作品又確實有用途，所以非常有趣。另一件我非常喜歡的作品是LEGO×多功能置物架，它同樣先將少女角色的身體部位拆解，正中間的肋骨位置可放一張SD卡，就像保護心臟一般，保護重要的資料。左上角放置SIM卡，雙手拆解成鎖匙鈎，外露的心臟可以抓住叉電線；而LEGO的部分則有可以插煙的橙色花花，以及綠色部分的煙灰缸。煙可以插一支，煙灰缸就淺淺的，食兩支煙應該都滿晒。唔係冇用，又唔係好有用，但又好靚好sick，會好想擁有。

跟他認識的契機是我在製作漫畫《地獄行》時，ram2私訊我說：「係咪畫唔切啦？不如我幫你手。」好快碌咗下這個陌生人的Ig，啲畫靚到呢，當然馬上答應。所以我們一認識便很熱血地一起畫漫畫。當時我已畫到想死，加上慢熱又怕人，毫不怕生而且畫功高強的他的出現，就像送我這個生命值2的垂死者一個回血包，再次感受到創作那股生命力。ram2說過小時候家樓下有個電視會播放《新世紀福音戰士》的主題曲，大概從那時候他就對女生扭曲的肢體感受到一種能量：不管在怎樣的情况、什麼樣的變形狀態下還能感受到生命的話，就會湧現生存下去的力量。

ram2在東京的數天繼續展現他超強的生命力，周圍yo人嚟展覽，而佢又真係可以向每一個人講解自己的作品。作品及藝術家本人生命力之強，我也久違受到心靈衝擊。我覺得他不會只在這陣Y2K熱潮之中爆紅，而是繼續能做出更接近永恆／生命的作品。

文：Papaya Fung（喜好是觀察人類，著有繪本touch和漫畫《地獄行》）

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