【鹿特丹】廢墟中起舞

【明報專訊】生命一秒一秒改變,有時不禁懷疑,10年前的自己,跟現在的我好像是兩個星球的人。驀然回首,朋友也會說,「你還是那個老模樣,但又變了很多」,那到底是何意思。時間帶給人各種考驗,哪時應該抵抗,哪時應放手,抑或擁抱?走進藝術家Jabu Arnell個展Turn off the Lights: Disco Ball #13 A Kind of Black亦感到時間的張力,其裝置在展期不斷改變,唯獨不變的是那段不願被遺忘的記憶。