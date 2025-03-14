畢加索反戰畫移沙上 邀觀者踏上、破壞，再創作

7噸沙1000小時製作 「一期一會因緣」

在台灣藝術家李明維的回憶中，第一次親眼見到《格爾尼卡》，感受到的是「驚嚇」：「那是1979年，父母帶我去紐約，在MoMA（現代藝術博物館）看到這幅畫——在台灣時，看到的藝術作品是（台北）故宮的山水花鳥，我從未想到藝術作品可以傳遞這麼富有政治性的message（信息），可以反戰」。驚嚇化作靈感，李明維創作的裝置藝術《如沙的格爾尼卡》正在M+展出。《格爾尼卡》變作沙畫，觀眾會在畫作完成後被邀請赤腳走入畫中，感受、觸摸、破壞，再創作。

為何是沙？李明維分享，佛教中有沙壇城「曼陀羅」，即僧人用數月時間將彩色沙土堆砌成的複雜幾何圖形。完成之後再用掃帚將作品「破壞」，將沙丟入河中。「一顆大岩石，經過水、經過雨、經過風的催化，變成一粒沙；這一粒沙現在是作品的一部分，再過幾個月回到大自然中，再過幾千萬年或許又會變成一顆岩石的一部分。」在李明維眼中，沙是混沌、是演變、是一期一會的因緣。

7噸沙、1000個小時，是《如沙的格爾尼卡》與香港觀眾的一期一會。李明維在沙畫中央放上一塊石頭，呼應沙的演變、讓畫面從平面變得立體的同時，他亦希望觀眾行走在畫中時可以坐下，「思考他現在正在做的事」。觀眾會做什麼事？李明維說，次次邀請觀眾走上沙畫，他的心情都是「七葷八素」。前幾個小時，走上沙畫的觀眾大多小心翼翼，「不會破壞畫中的嘴巴、眼睛、耳朵這些形象，會繞過比較敏感的地方」；當沙畫逐漸凌亂，人們對待沙畫的態度也逐漸變得「殘忍」，「畫中有一位垂死的孩子在媽媽的手上，我在心裏會很希望大家不要去碰那個孩子，可是幾乎每一次到了最後大家都會去戳」。

踏沙者由小心到肆意 似昔日轟城軍

從小心翼翼，到肆意傷害，在李明維眼中，人們對待沙畫的態度，與《格爾尼卡》畫中故事竟出奇的相似。「在1937年德軍轟炸格爾尼卡的時候，從清晨轟炸到日落。剛開始大家可能會覺得下不去手丟炸彈。當後來城市被炸得七葷八素、亂七八糟之後，他們就亂丟。」記憶中，提起《格爾尼卡》時，人們往往會提起另一個故事：相傳德軍佔領巴黎後，在畢加索的公寓中見到《格爾尼卡》的相片，有人問他：「這是您的作品嗎？」他回答：「不，這是你們的作品！」

李明維的作品，至今尚未完成。他留下了畫中一角，希望在展期內的某日、在觀眾的注視中畫完剩下部分；至於《如沙的格爾尼卡》，則要待觀眾「破壞」後，再將沙聚在一起，重新展開，形成新的圖案。如此看來，《如沙的格爾尼卡》似乎與《格爾尼卡》一樣，是創作者的作品，更是「破壞者」的作品。李明維說，儘管與《格爾尼卡》創作時相比，如今的觀眾大多生活在和平中，但從中東到歐洲，「戰爭仍在發生」。通過參與破壞和再創作，李明維希望觀眾可以思考，「我們人類要怎麼往前走，在破壞前人所作的事情時，我們是不是有一個更好的方法去創造」。

李明維：如沙的格爾尼卡

日期：即日至7月13日

時間：上午10:00至晚上6:00 （周二至四及周末）

上午10:00至晚上10:00 （周五）

地點：九龍博物館道38號西九文化區M+B2層展演空間

詳情：bit.ly/4iEkn1g

文：王梓萌

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