明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
開眼 藝述速遞

日常細節回憶中尋「家」 月亮喻歸屬 叔侄齊講古

【明報專訊】關於月亮，你有什麼故事？雄仔叔叔（阮志雄）開始講古生涯講的第一個故事就與月亮相關，由他三叔啟蒙，「你唔好講大話，月亮會知道㗎」。月亮元素往後亦不斷出現在他講古的旅程中。作為最早的聽眾，侄女阮韻珊着迷於雄仔叔叔七情上面的演繹，笑指叔叔使她誤入戲劇「歧途」，成為編劇及演員。雄仔叔叔又說侄女出生也許就為了訓練他成為講古佬。如今，兩叔侄合作說一些《從前明月光》的故事。月亮多年來始終如一，人事環境卻有多番變更。

各自創作 故事「異中相近」

劇作的英文名是London Bridge is Falling Down，熟知香港電影的人或者一下子便意會到那是《賭俠2之上海灘賭聖》的暗號對白——「牀前明月光，疑是地上霜，舉頭望明月，下一句係咩？」「錯！係London bridge (is) falling down。」阮韻珊認為這很代表香港的文化：「香港曾經是英國殖民地、英女王已經離開了、現在很多香港人的另一個家在英國，我們現在處於這樣的時代。」中英文劇作名也包含着他們想講的故事，關於月亮，關於家。

兩叔侄說自己都是任性地創作，各自埋首揮筆，對對方的劇本不知情，直到開始排戲時才把故事串連起來。雖然他們出生於不同的世代，擁有各自獨特的人生經歷、創作方法和風格，但最後卻有趣地發現兩人寫的故事不同之中又是非常相近，阮韻珊笑着說：「這件事真的無從稽考，究竟是genes（基因）的影響真的那麼強？還是怎樣？」這也旁敲出生活在同一時代的人們的共感。

那又讓人好奇各自的故事如何結合，又或兩人怎樣同台演出。雄仔叔叔點出這屬於一個空間的問題：「觀眾能看到我們是在講述兩個空間的故事。如果故事是convincing（有說服力的），那麼觀眾可想像一下，為什麼我們在一個家，但分兩個空間；兩個空間又是怎樣變成一個空間？」劇中也提到，即使世界上不同的人聚集在一個地方，那是否就能算是一個「家」？雄仔叔叔對這個問題充滿興趣，拋出思考。

「月是虛無代表」 或指向人、經歷、安心感

在不同階段，每個人需要的家是不盡相同，阮韻珊分享：「我很小的時候很需要家人的關係或者我很需要陪伴，但是可能去到我人生某個階段，一種認同或者個人的價值給到我更大的、所謂家的感覺。」雄仔叔叔補充家是一些人情道理上的相聚：「對家，我重視的其實就是togetherness（相處）、跟人的togetherness，經歷不需要理想化或者浪漫化，一定是很close、sweet，裏面也有很多悲痛、痛苦。如果人類找家的話，我們就要經過這些struggle（掙扎）。」

家所代表的遠超過居住的場所，像雄仔叔叔有一句台詞提到「有月亮的地方就是我的家」，阮韻珊說月亮是一個虛無的代表，在劇中不一定看到月亮，月亮的存在對他們來說可能是一個人，可能是一個經歷，可能是一種安心感。「到這一刻我定義不到那東西是什麼，是否（像廣告標語）『家的感覺』？太（似）月餅廣告，但也是一種歸屬感，或者你那一刻你的需要。」阮韻珊說介紹中提到尋找的東西，他們仍在找尋。

劇中歌曲傳授者與出現時間 值得留意

說到平日的講古形式，偶爾都會哼起一些音樂，這次的劇作也會穿插不同歌曲，阮韻珊笑說：「我們好想唱歌，所以自己製造機會，無歌唱我們就不做這套戲了。」雄仔叔叔分享歌曲都是寫故事的時候「自己走出來」，當故事講到分離、再見的情境、邊緣人的生活時就會不自覺唱出來，以音樂的形式呼應故事。阮韻珊說：「唱哪一首歌未必最重要，反而是那首歌什麼時候出現、為什麼我們選擇在這個時候出現，或者那首歌是誰教我們唱的，這個意義比較大。」

雄仔叔叔形容觀眾聽故事的模式猶如坐船：「他們或許不會撐船，但坐在船上會感到很舒服；而那些會撐船的人，就會隨着水流去掌握方向。」兩人透過分享自己日常生活中的細節和回憶，引發觀眾的共鳴，讓人感受到深層的情感連結。

《從前明月光》

時間：3月28至30日、4月4至5日 晚上8:00

3月29至30日、4月5至6日 下午3:00

地點：賽馬會創意藝術中心 賽馬會黑盒劇場

票價：290元

詳情：bit.ly/3Ra0MdC

文：何詩韻

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

[開眼 藝述速遞]

相關字詞﹕開眼

上 / 下一篇新聞