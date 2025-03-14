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常辦展課室改用途惹憂 從城大CMC「收地」爭議 探大專生擺展空間之困

【明報專訊】常說土地問題是香港發展最大藩籬，今年藝術三月前夕，藝術相關學系的大學生便在處理這老大難題。據城大學生會「城市廣播」報道，校方收回創意媒體學院（SCM）原來用作年度展覽場地的一間課室，更曾打算收回大樓內的藝廊，學生則以塗鴉及標語表達關注，有如電影《青春末世物語》情節。不對勁，明明這學院成立26年來創意人才輩出——如金馬獎最佳新導演卓亦謙和眾多得到香港藝術發展獎的藝術家，更曾有政府各部門委約創作，該為學校寵兒，為何空間仍然緊絀？記者調查各大專院校藝術相關學系展覽空間情况，發現學生在校內展出作品普遍有困惑經驗，建議院校對應改善。

新聞事發地是城大邵逸夫創意媒體中心（中心，簡稱CMC），是波蘭建築師列比斯堅（Daniel Libeskind）代表作。不過這座三尖八角的白牆大樓，不獨屬創意媒體學院（學院），而要與其他學系共同使用。其中供學生展示作品的空間主要有三處：3樓的「濤聲藝廊」、6樓的「Project Balcony」和9樓的「Pinnacle Room」；另外6樓有5幅展覽用牆。當中最大的空間是濤聲藝廊，不時有展覽，也是本科學生年度作品展覽的場地。

「This space is for exhibition」、「ART NOT EMPTY TALK」，當時濤聲藝廊的一面展示牆被噴上字句。過去，學院的「Playful Media Showcase」和「SCM Annual」，以及建築學系畢業展覽等活動，均在這些場地舉行。學生魏芷靖（Amy）強調，院方和校方從未正式書面諮詢和通知學生這些空間的改動安排。「我們在1月15日收到傳聞，指3樓和9樓展廳，可能會被城大收回，改裝做課室和電腦室。」另一名學生謝同學憶述，翌日院長攜校外人士參觀中心，引起學生擔憂。

52人年度展計 人均面積料12.8m2減至8.3m2

據畢業生Mark（化名）了解，這些空間改動的想法，源自校方希望為其他課程的學生增設空間。她曾負責去年年度展覽策展工作，量度過中心內3個展覽空間的尺寸，再用軟件SketchUp計算面積，得出以下數字：3樓濤聲藝廊的面積約為341平方米，6樓Project Balcony有約58平方米，而9樓Pinnacle Room為約237平方米；而5幅展覽用牆地面面積佔約31平方米。

以學院最新大學聯招收生人數（21）作基數估算，連同每年預留給非聯招收生的人數，學院本科生總數約為345人。記者就中心內展覽空間數據及學院學生人數向城大查詢，截稿前未獲回應。以上述面積和人數數據估值初步計算，若所有SCM本科生同時在CMC參展，每人可用作展示作品的空間為約1.93平方米；減去9樓Pinnacle Room後，人均展示面積為約1.25平方米。據受訪者了解，近年分別有59及45人參加年度展覽，以兩年平均人數推算，參展學生人均展示面積，原為12.83平方米，最新為8.26平方米（約一間簡樸房大）。

CMC非一系獨用 校方：不時檢視，妥善分地

校內學生團體、學生媒體和策劃創意媒體學院年度展的學生工作小組，各自向院方表達意見，也查詢空間未來動向。院方隨後回覆，表示由於改動成本太高，一直由學院管理的3樓濤聲藝廊將獲保留，但由校方直接管理的9樓Pinnacle Room會變成電腦室或課室。

城大回覆記者表示：「校園空間非常有限，各持份者對校園場地、課室等需求殷切。為充份掌握校內各場地及空間的運用和分佈，大學正全面檢視各校園場地的用途，為大學整體長遠發展和規劃作準備。來函所述位於邵逸夫創意媒體中心九樓的課室，將進一步完善，配合教學用途；但大學現時未有計劃更改位於三樓的濤聲藝廊的用途。」

記者也向其他院校查詢校內藝術相關學系展覽空間數據，中大藝術系沒有回覆；浸大視覺藝術院表示空間面積是機密。學費自資的香港藝術學院詳細回覆：香港藝術學院藝廊面積為92平方米、賽馬會展廊約203平方米、包氏畫廊為527平方米；香港藝術學院目前有超過150名在讀的本科藝術學位及高級文憑學生。以150人計，人均展覽面積約為5.48平方米；假設50人參展，則為16.44平方米。

學生：SCM於文藝界重要 場地佈展經驗寶貴

謝同學表示，城大就改劃中心展覽空間的講法不合理，她認為學院對文化藝術界舉足輕重，而能在恰當的場地策展和佈展，「安排人流動線、燈光、作品位置和展示方法」，是學生寶貴經驗；也是接觸業界、發展生涯的途徑。校方回覆記者稱，「會不時檢視各部門的實際需要，以及對課室、空間、場地的需求，妥善分配土地資源，為大學整體的長遠發展作出規劃」，謝同學就呼籲思考「完善」的定義，「cut了最重要的東西，本末倒置」。

3校學生同指book場資訊有限

過往Mark申請在中心內展覽空間擺展的方法有二：向學院職員表達希望使用3樓濤聲藝廊或6樓Project Balcony——若有空檔通常都獲批，或透過學院職員徵得學院院長同意，再向城大校方申請使用9樓Pinnacle Room（即已被收回的空間）——不一定會成功。謝同學和Mark就讀學院期間沒獲正式教學該如何申請使用該些空間，多數自行摸索，謝同學形容，「好似在玩一個遊戲，但你不知道按鈕在哪裏」。Amy認為，這樣的情况下，學校可能覺得這些空間使用率低，應該改變用途。

Amy憶述，院方告訴學生，學校承諾未來3年不會有改建3樓濤聲藝廊的計劃，但她擔心隨後有變數。對於學生來說，有高樓底的9樓Pinnacle Room，關燈後有幽暗效果，適合部分作品展示。學校收回這房間後，院方建議學生自行尋找校外場地，惟不少創作影片作品的學生，因為缺乏資金為作品公映作電影檢查，未作這方面嘗試。Amy和同學正與校方商討使用中心內其他空間，如走廊和課室，作今年年度展覽用途，但這些場地均為城大校方直接管理，能否成事仍未知。

就讀浸大視覺藝術院的學生Beee（化名）亦聽聞城大的空間風波，她說浸大的情况較好。目前，學校提供啟德「AVA Gallery」和九龍塘「顧明均展覽廳」作展覽空間。她說與城大的同學面對類似困難，「問題是，不是每個學生都知道這些展廳是自己可以利用的資源，而院方也沒分享很多資訊」。不過，至少浸大的學生通常能以AVA Gallery作畢業展場地。另邊廂，香港藝術學院的學生Won也表達類似對使用場地的困惑，她和同學是透過往屆畢業展宣傳海報，大概知道自己未來的畢業作品，可在對應地點展出。

展覽空間多寡 教資會沒劃一標準

記者另就大專院校藝術相關學系展覽空間標準，向大學教育資助委員會查詢。會方回覆指，一般而言，教資會資助大學的教學空間需求乃按整間大學的情况釐定，具體空間分配安排由大學自行決定，因應實際情况和需求安排，無備存相關空間的統計資料——也即是說，會方沒有劃一標準，釐定藝術相關學系學生該有多少展覽空間，才算足夠。

城大學生在濤聲畫廊噴上訴求，情緒是激烈的；但很快，場地工作人員石哥便要為準備下一個展覽粉上白漆，字句已不見。中心在2011年啟用，應教資會2006年為資助院校進行的校園空間及校舍需求檢討結果而設——校內用地不足率約為16%（約17,700平方米）；中心有13,400平方米，亦未能補足差距。Amy感嘆：「為何得嗰一兩間房，也要搞我們？不合理。」

文：梁景鴻

設計：賴雋旼

編輯：謝秋瑜

電郵：friday@mingpao.com

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