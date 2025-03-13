明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Brand Focus

Life & Style

BRAND FOCUS：極簡主義設計師Lam Gia Khang 傳統越南工藝融入現代設計

【明報專訊】在當代時尚的一片喧囂中，有些人會選擇默默地堅持自我風格。越南設計師Lam Gia Khang是其中一人，他透過自家品牌Gia Studios開闢了一條獨特道路，以極簡主義為核心，將傳統越南工藝與現代設計語言融合，創造出既低調又充滿力量的服飾。早前他帶着2025春夏系列來港，與《明報》life&style分享他的設計哲學。

Lam Gia Khang筆下的設計看似極簡，但卻充滿巧思。對他而言，極簡主義並非「缺乏」，而是一種「精煉」的藝術，他認為一件服裝的價值不在於繁複的裝飾，而在於如何配合穿者的身形和個性。「我設計時總是思考如何讓服裝突顯穿者的自然美，從姿勢、手勢到整體氣場，而不是讓設計搶走她們的光芒。」他解釋。乾淨的剪裁、精緻的結構和高品質的面料是他筆下的重點，Lam Gia Khang希望衣服穿起來能讓人感到輕盈、優雅，展現自信。

從傳統「奧黛」汲取靈感

來自越南的Lam Gia Khang，並沒有刻意將自己的身分文化符號直接搬上服裝，而是以當代視角重新演繹東方美學。「我不喜歡表面上的刻意營造，而是透過面料處理、剪裁或現代化手工技藝來表達。」例如他會從傳統「奧黛」（áo dài，當地貴族長袍）汲取靈感，但會精煉其線條以適應現代審美觀，或者以創新方式使用越南絲綢，打破人們對其傳統用途的認知。這種方法讓Gia Studios的作品帶有東方文化的迴響，卻又無縫融入現代衣櫥。「我的目標不是重塑傳統服飾，而是將亞洲文化的美學價值轉化到當代生活中。」他強調品牌的設計既承載過去的記憶，又具前瞻性。

工匠將每件作品注入生命

在Gia Studios的世界裏，越南工匠不僅是技術執行者，還是不可或缺的合作伙伴。品牌與小型工作坊和傳統工藝村密切合作，將手繡、織布、鈎針等技藝融入設計中，Lam Gia Khang形容「他們是為每件作品注入生命的人」。與大量生產不同，品牌的每件服裝，都由單一工匠從頭到尾完成，需要高超的技術與對細節的極致專注。

談到越南時裝的發展，他表示：「越南在奢華時尚中或許尚未站穩住腳，但我們的服裝製作與工藝有深厚根基。」他希望透過品牌創造一個生態系統，讓工匠的傳統技藝不僅得以保存，還能隨着現代設計進化。他認為一件精心製作的服裝本身就足以打動人心，因此他很少依賴社交媒體宣傳：「直接觸摸一件作品的質感，比圖片更有說服力。」

探索絲綢各種可能

在面料選擇上，Lam Gia Khang追求兼具舒適與奢華的精緻質感，越南絲綢對他而言不僅是布料，還是文化遺產的象徵。「它與我們的傳統緊密相連，又在當代時尚中充滿潛力。」他在設計中探索絲綢的各種可能，從啞光效果到紋理處理，甚至保留自然的不規則感，賦予面料新生命。同時他也注重使用環境友善且耐用的材料，確保作品不僅美觀，還經得起時間考驗。

Lam Gia Khang對細節與工藝的關注是其設計哲學的關鍵，筆下簡約而現代的設計亦獲得到連卡佛的青睞，引進Gia Studios 2025春夏系列。他表示系列將東方美學與現代視角融合，探索剛毅線條與柔和空間的平衡，「靈感來自身體的自然動作、面料與皮膚的接觸，以及光線與表面的互動」。在3個多月的創作過程中，團隊透過類似漆器工藝的精細工序，透過塑形、分層、着色與修飾，反覆打磨每個細節，務求達至完美。他強調：「工藝在這一系列中扮演核心角色，每件作品都承載着團隊的用心與奉獻，這些不僅是服裝，而是我們全心投入的創作。」●

查詢：連卡佛 2118 2288（ifc店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

相關字詞﹕Brand Focus 運動鞋 Stella McCartney 連卡佛 時裝 越南 Lam Gia Khang

上 / 下一篇新聞