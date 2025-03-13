明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Beauty

Life & Style

BEAUTY：以酒吧為靈感 重返1960年代夜巴黎 「爵夢」淡香精喚起記憶

【明報專訊】在1960年代的巴黎聖日爾曼街區，音樂、藝術與生活的交融，孕育出無數靈感火花。其中Orphéon爵士酒吧，不僅是藝術家、爵士樂手的夜生活社交據點，亦是Diptyque 3名創辦人Christiane Gautrot、Desmond Knox-Leet和Yves Coueslant的靈感源泉之地。如今品牌以全新推出的Orphéon（爵夢）限定版淡香精系列，將這段逝去的時光化作嗅覺的記憶，帶大家重返1960年代的夜巴黎。

毗鄰Orphéon酒吧 創辦人靈感之地

時間回到1960年代的巴黎，聖日爾曼街區（Saint-Germain）是文化與創意的匯聚之地，藝術家、作家與思想家在爵士樂的旋律之中熱烈地交流。位於聖日爾曼大道34號旁的Orphéon酒吧，每晚雲集各路型人，見證巴黎的黃金時代。當時Diptyque首間精品店與酒吧毗鄰，因此酒吧亦成為了品牌創辦人Christiane Gautrot、Desmond Knox-Leet和Yves Coueslant經常流連忘返的靈感之地。

在這個自由藝術空間內，Orphéon酒吧予人一種溫暖而獨特的氣氛，木質櫃台與桌椅上記錄着無數對話的痕迹，空氣中瀰漫煙草的餘韻與胭脂水粉的淡香，爵士樂手的即興演奏與歡聲、笑語交織，盡現夜巴黎的繁華。雖然酒吧已隨時間消失，如今在Diptyque聖日爾曼大道34號的店內，仍保留着一對藍色多棱面立柱，是酒吧留下的印記，靜靜訴說着昔日故事。

今年Diptyque以Orphéon酒吧為靈感，推出限定版淡香精系列，將那段充滿音樂與藝術的時光帶回感官世界。香調聞起來細膩而和諧，雪松木喚起木質家具的溫暖感覺，零陵香豆帶來煙草餘韻，杜松子令人聯想氈酒的清新，茉莉花則勾勒常客的優雅，這些香氣層層交疊，讓人重溫巴黎夜晚的爵士與創意。

香氣重現歷史情懷 跨越時空感官旅程

系列一款橡木箱套裝禮盒（圖A，$2450）甚為矚目。其設計靈感來自懷舊「飲品櫃」，猶如一座珍藏美酒的寶庫，內置鏡面門板環繞內藏的限定版Orphéon（爵夢）淡香精（75ml），瓶身首度採用深藍色調，點綴銀色亮點，呼應酒吧的多棱面立柱，滿載歷史情懷。限定版香氛蠟燭二重奏禮盒（圖B，$740），結合Narguilé（水煙）與Genévrier（杜松）兩款70g蠟燭，將酒吧溫暖延伸至家中；而限定版Orphéon（爵夢）淡香精30ml（圖C，$790）則讓這份香氣隨身相伴。此系列就像一場跨越時空的感官旅程，不僅訴說品牌根源，也重現那個自由奔放與友誼交織的年代，讓人感受藝術與生活的無縫結合。●

查詢：Diptyque 2521 6799（ifc店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com

相關字詞﹕黑暗中對話 點字 視障人士 L'OCCITANE 香水

上 / 下一篇新聞