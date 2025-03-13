BEAUTY：以酒吧為靈感 重返1960年代夜巴黎 「爵夢」淡香精喚起記憶

毗鄰Orphéon酒吧 創辦人靈感之地

時間回到1960年代的巴黎，聖日爾曼街區（Saint-Germain）是文化與創意的匯聚之地，藝術家、作家與思想家在爵士樂的旋律之中熱烈地交流。位於聖日爾曼大道34號旁的Orphéon酒吧，每晚雲集各路型人，見證巴黎的黃金時代。當時Diptyque首間精品店與酒吧毗鄰，因此酒吧亦成為了品牌創辦人Christiane Gautrot、Desmond Knox-Leet和Yves Coueslant經常流連忘返的靈感之地。

在這個自由藝術空間內，Orphéon酒吧予人一種溫暖而獨特的氣氛，木質櫃台與桌椅上記錄着無數對話的痕迹，空氣中瀰漫煙草的餘韻與胭脂水粉的淡香，爵士樂手的即興演奏與歡聲、笑語交織，盡現夜巴黎的繁華。雖然酒吧已隨時間消失，如今在Diptyque聖日爾曼大道34號的店內，仍保留着一對藍色多棱面立柱，是酒吧留下的印記，靜靜訴說着昔日故事。

今年Diptyque以Orphéon酒吧為靈感，推出限定版淡香精系列，將那段充滿音樂與藝術的時光帶回感官世界。香調聞起來細膩而和諧，雪松木喚起木質家具的溫暖感覺，零陵香豆帶來煙草餘韻，杜松子令人聯想氈酒的清新，茉莉花則勾勒常客的優雅，這些香氣層層交疊，讓人重溫巴黎夜晚的爵士與創意。

香氣重現歷史情懷 跨越時空感官旅程

系列一款橡木箱套裝禮盒（圖A，$2450）甚為矚目。其設計靈感來自懷舊「飲品櫃」，猶如一座珍藏美酒的寶庫，內置鏡面門板環繞內藏的限定版Orphéon（爵夢）淡香精（75ml），瓶身首度採用深藍色調，點綴銀色亮點，呼應酒吧的多棱面立柱，滿載歷史情懷。限定版香氛蠟燭二重奏禮盒（圖B，$740），結合Narguilé（水煙）與Genévrier（杜松）兩款70g蠟燭，將酒吧溫暖延伸至家中；而限定版Orphéon（爵夢）淡香精30ml（圖C，$790）則讓這份香氣隨身相伴。此系列就像一場跨越時空的感官旅程，不僅訴說品牌根源，也重現那個自由奔放與友誼交織的年代，讓人感受藝術與生活的無縫結合。●

查詢：Diptyque 2521 6799（ifc店）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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