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Jewellery

JEWELLERY：呼應女性不同年代渴望 「水滴」珠寶蛻變 復古中帶現代感

【明報專訊】歷史悠久的高級珠寶品牌之所以令人青睞，無非是品牌堅定傳承古老和精湛的工藝，將經典設計不斷推陳出新。創立於1858年的Boucheron，歷年推出過無數經典設計，其中誕生於1968年的Serpent Bohème，就是一個經歷兩輪蛻變的系列，巧妙呼應女性在不同年代的渴望，因而成為品牌其中一個讓人再三回味的經典。

1968年首次面世的Serpent Bohème系列，以水滴形狀象徵蛇首為設計主軸，珍貴的黃金經過雕鑿呈現生動的蛇鱗紋理。到1974年，Serpent Bohème系列經歷第一次蛻變。其中一條頸鏈設計將水滴形狀重複並交織出花形圓圈圖案，再以蛋面切割縞瑪瑙和珊瑚點綴，營造出大膽的奪目風格。這件作品令品牌現任創意總監Claire Choisne為之驚艶，於是她利用新穎的色彩、形狀和佩戴方式，為設計注入現代新意，重新刻劃這個經典系列的魅力，並於2025年推出全新的Serpent Bohème Vintage和Serpent Bohème系列。

Serpent Bohème Vintage系列將1974年的版本再一次蛻變，設計將珠寶的鏈節結構簡化，並以明亮式切割鑽石鑲嵌成梨形圖案，取代之前的彩色蛋面寶石，令設計更具閃爍靈動的感覺，黃金鏈節則保留蛇鱗般的紋理，優雅演繹系列的特色，同時帶出一股復古韻味。至於新的Serpent Bohème系列則更具現代感，設計較為小巧和優雅，非常適合日常佩戴。●

查詢：Boucheron 2612 2517（太古廣場店）

文：溫兆明

模特兒：Dilya T （Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Tifa Tai

服裝提供：stylist's own

編輯：陳淑安

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