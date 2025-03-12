editor's pick：抵玩Apple Intelligence

iPhone 16e配置的16核心神經網絡引擎跟iPhone 16一樣可使用人工智能，成為最抵玩的Apple Intelligence手機。在人工智能用途上，支援「清除」相片雜物、「自然語言搜尋」照片等智能化功能，提升用家的拍攝和管理照片效率。結合Siri的智能助理能力，用家透過簡單語音指令，就能輕鬆控制各種iPhone功能。

電池續航方面，iPhone 16e最長使用時間多達26小時，可以說是iPhone 6.1吋機款中表現最佳。iOS 18的能源管理功能，加上Apple自家設計的數據晶片C1，讓用家毋須經常充電。不過在相機方面，iPhone 16e只配備一個26mm F1.6 4800萬像素廣角鏡頭，雖然拍攝質素高，但對經常影相打卡的用家來說可能不太夠用。●

iPhone 16e

售價：$5099起

查詢：800 908 988（Apple）

文：JJ