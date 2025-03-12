GADGET：智能空氣清新機 全方位過濾系統 回南天潔淨家居必備抽濕專家

■LG收集寵物毛髮 過濾氣味

來自韓國LG的PuriCare AeroBooster空氣清新機，擁有卓越的淨化能力和智能化功能。新機採用品牌獨有的360度全方位過濾系統，聲稱可去除高達99.9%直徑0.01微米以上的顆粒物、異味、細菌、病毒和過敏原。創新的雙重氣流和清淨增壓技術，可確保空氣得到有效淨化，可淨化多達 52.8 平方米空間的空氣。

靜音運行 營造安寧舒適空間

除了擁有出色的淨化效能，PuriCare AeroBooster也擁有時尚優雅的外觀設計，與現代居家環境十分搭配。流線造型配合氣氛燈光，不僅提升居家美感，還能營造舒適的生活氛圍。空氣清新機能夠靜音運行，不會發出干擾的噪音，以營造一個安寧舒適的生活空間。

考慮到不少用家家中養有寵物，PuriCare AeroBooster特設寵物模式，加強收集寵物的毛髮和過濾氣味。另外，新機內置UVnano技術，聲稱能自動去除風扇葉片上的細菌，為用家帶來更衛生的使用體驗。新機也運用近年大熱的人工智能，AI+模式能根據實時空氣質量自動調整設置，既能確保淨化效果，又能節省能源消耗。用家透過LG ThinQ應用程式，可用手機遙控機身運作，實時掌握空氣質素狀况，並根據實際需求調整設置，達到更有效的淨化效果。●

LG PuriCare AeroBooster

售價：$6150

查詢：3543 7777（LG）

■德國寶集空氣淨化及抽濕功能於一身

如果想找一部方便流動使用，而且集空氣淨化及抽濕功能於一身的空氣清新機，德國寶最新的「WiFi智能UVC空氣淨化抽濕機」就幫到手。

手機App預先開機 調節濕度、風速

這部型號DHM-911-SC的抽濕機，內置Wi-Fi智能控制功能，只需下載專用App就能隨時隨地遙距抽濕機的所有功能。不論是在辦公室還是外出旅遊歸來，都可透過手機App預先開機、調節濕度和風速，為用家營造理想的乾爽環境。憑藉先進壓縮機技術，即使在氣溫30℃和濕度80%的環境下，亦能有效抽走空氣中的水分，防止室內積聚過多濕氣，減少發霉、起泡等問題。

除了強勁抽濕，DHM-911-SC亦同時配備UVC殺菌和負離子淨化系統，有效減少空氣中的細菌和霉菌，淨化空氣質素。用家亦可選配HEPA濾網，以過濾PM2.5或以上微粒。另外，新機的抽濕力每日可達20L，而且備有自動排水功能，只須接駁好排水管就能連續不斷抽濕，非常方便。新機有環保節能1級能源效益標籤，不但有效抽濕保持室內清爽，同時亦能減少用電開支。●

德國寶WiFi智能UVC空氣淨化抽濕機DHM-911-SC

售價：$3480

查詢：2773 2888（German Pool）

■KDK遙控調節光線 浴室時刻溫暖舒適

踏入春季，開始要面對濕冷、發霉等問題。KDK天花式照明浴室寶將暖氣、換氣、熱乾燥、涼乾燥等四大功能完美融合，用家只需輕鬆調控，便能打造舒適乾爽的沐浴空間。

在乍暖還寒的日子，用家可以啟動暖氣模式。換氣模式則能持續抽走浴室濕氣，換上清新乾爽的空氣，以減低發霉情况出現。至於熱乾燥模式，可在短時間內快速乾燥衣物，涼乾燥功能則加強空氣流通，讓整個浴室時刻保持舒適清爽。這些功能均設有強弱檔選項，加上「自動搖擺」和「固定送風」兩種送風模式，用家能因應實際需要隨時調校，達至最佳效果。在節能方面，設備亦貼心設有過濾網和恆溫裝置，以減低能源消耗。

KDK天花式照明浴室寶亦在照明設計上落足工夫。這款設備採用全密封LED燈，配備強弱兩種亮度選擇，可隨心情及需要自由調節光線。加入無線遙控器的設計，讓用家能在沐浴時輕鬆遙距掌控燈光和模式切換。LED燈設有多重安全防護，如自動斷電、恆溫等功能，使用倍感安心；加上其纖巧的機身設計，完全融入天花板之中，不會佔用過多空間，非常適合香港狹小的浴室環境。●

KDK天花式照明浴室寶

最高耗電量：2100W

風量：200立方米／每小時

安裝尺寸：280×400mm

售價：$4180

查詢：2406 5439（信興）

文：JJ

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵：lifestyle@mingpao.com