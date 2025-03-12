watch news：G-Dragon聯名腕表 表盤雛菊吸睛

訂製款以Astronomia Solar Baguette腕表為藍本，採用白色鑽石和彩色藍寶石的組合，以綠色和紫色為設計主調，旋轉裝置上的衛星設計同樣為特別訂製。標準的地球儀圖案改成G-Dragon最愛的綠松石顏色，上面纏繞着一隻龍脊呈白色的玫瑰金龍，下方圓環則刻着他的標誌宣言：The world is mine。 腕表鑲嵌的寶石採用品牌Jacob Cut切割，各有288個切面，顏色選自G-Dragon個人偏愛的橙色、白色、粉紅色和綠色，腕表底蓋亦刻上G-Dragon最新專輯名稱Ubermensch以及Astronomia for G.D.的字樣。但腕表上最搶眼的，應該是缺少了一瓣的雛菊造型時分表盤，呼應其個人品牌的雛菊主題。●

查詢：Jacob & Co. 2553 3209

文：張曉冬