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WATCHOUT：Audemars Piguet複雜技術 簡易操作 腕表史上首款 單表冠校正萬年曆

【明報專訊】自從在2020年離開SIHH表展（Watches and Wonders前身）後，Audemars Piguet一直按自己步伐，以AP Social Club之名發布新表。今年適逢品牌150周年，在世界各地同時舉行發布，以新一代自動上鏈萬年曆機芯揭開序幕，為腕表史上首款能以「一體化」表冠校正萬年曆所有功能的機芯，非常厲害！

品牌執行總裁Ilaria Resta表示，自1875年以來，天文腕表塑造了AP的世界。為慶祝品牌150年的工藝和歷史，製表師和工程師將使用者體驗放在首位，製作出更容易操作的全新萬年曆時計。「我們徹底地重新設計機芯，新機芯設有獨一無二的系統，僅使用表冠即可完成所有調校，是真正的機械突破，集複雜技術和簡單使用方式於一身。」自古以來，太陽也是人類的「計時工具」，為人類指示每天的時間；而月亮、可觀測的星星和星座則是日曆，顯示一年的周期。天體運轉為計時器的發展奠定基礎，計時工具亦慢慢發展，由最初的日晷和水鐘，演變為高度複雜的機械鐘和可隨身佩戴的表款，包括最早出現於18世紀的萬年曆。

表冠設4個不同調校位置

萬年曆是最複雜的日曆腕表之一，其機械記憶體能記錄48個月的時間周期，在閏年也能自動調整每個月的不同天數。在傳統萬年曆表款，校正器通常嵌入表殼側面，佩戴者需使用小工具按動校正器，以調整年、月、日等不同顯示。這種古老的設定方式非常繁複，在腕表長時間未上鏈後再次調校時尤其麻煩。AP工程師研發的全新7138機芯便嘗試簡化各功能的調校設定。新機芯的表冠設有4個不同調校位置：當表冠處於第一個位置時，佩戴者可以順時針旋轉表冠為腕表上鏈；將表冠拉出一格，順時針旋轉可設定日期，逆時針旋轉可調整月份和閏年；再次拉出表冠，佩戴者可雙向旋轉表冠，設定時分針；最後將表冠往回推一格，順時針旋轉時可設定星期和周數，逆時針旋轉可設定月相。全新表冠校正系統背後是由創新和複雜的槓桿和走時輪系驅動，表冠在不同位置時會跟不同日曆輪契合。這項創新設計包括兩項專利，分別是上文提到的「往回推」表冠校正系統，以及透過表冠順時針和逆時針轉動來校正日期和月份的方式。

表盤採用歐洲日期顯示格式，在9時位置顯示星期，12時位置顯示日期，3時位置顯示月份。周數設於內表圈上，12時位置顯示的是一年中的第1周（而非第52周）。每周的星期一和每月的第一天，也在各自小表盤中的12時位置顯示。9時位置的星期小表盤設有24小時指示器，與3時位置的月份和閏年小表盤對稱。在21時至3時的非校正區加上了紅色標記，提醒用家在這段時間設定腕表可能無法校正日期，但不會損壞機芯。腕表上的月相按照NASA照片製成，呈現真實月球景觀。品牌將全新機芯應用到3個自動上鏈萬年曆「周年紀念」限量特別表款之中，分別是精鋼和18K沙金款式的Royal Oak系列腕表，以及CODE 11.59系列18K白金腕表，直徑均為41毫米。

5135機芯告別作

除了以上3款萬年曆腕表，品牌也為Royal Oak系列推出萬年曆鏤空「150周年」限量款腕表，是上一代萬年曆機芯5135的告別舞台作。近10年來，5135機芯一直為品牌的41毫米鏤空自動上鏈萬年曆腕表提供動力。告別作的靈感源自品牌博物館展出的編號25729懷表，復古表盤配上鈦金屬表殼和塊狀金屬玻璃（BMG）表鏈。BMG合金是在1960年代發明，廣泛應用於微電子、高爾夫等領域，它有數百種不同形態，其快速冷卻的製作過程防止合金內形成晶體，將材質固定在玻璃狀態，使其具有強大的非晶特性，強度與硬度較一般方法製作的鋼、鈦等高出數倍。

連同上文提到的3款萬年曆，4款「周年紀念」限量版萬年曆腕表各發行150枚，藍寶石表背框架上均鐫刻「150」和「1 of 150 pieces」字樣。至於Royal Oak Offshore系列，今年則帶來了兩款自動上鏈計時表，其中43毫米黑色陶瓷表殼搭配綠色陶瓷表圈、表冠和按鈕，與鈦金屬細節形成對比；另一表款採用黑色單色美學設計，42毫米表殼和一體式表鏈均以黑色陶瓷製成。

大自鳴超問鐘樂表 一門五傑

相比起深入民心的Royal Oak系列，CODE 11.59系列在2019年才面世，年資尚短，AP也着力為系列帶來更多款式，加深大家認識。今年的重頭戲是一口氣推出的5款41毫米CODE 11.59系列大自鳴超問鐘樂表，表殼物料從黑色陶瓷到鉑金，再到18K白金、玫瑰金和沙金，應有盡有。其中兩款腕表採用雙曲面水晶玻璃表盤，虹彩蛋白石在下方綻放光彩；其他3款則採用透亮藍寶石表盤，展示內部複雜機械。

同樣為新面世的CODE 11.59系列自動上鏈飛行陀飛輪腕表，則是品牌38毫米表款中首款自動上鏈飛行陀飛輪腕表。腕表搭載2968機芯（亦稱為RD#3），早前曾應用到39毫米Royal Oak皇家橡樹系列Jumbo腕表以及尺寸較小的37毫米表款之中。表殼採用以金、銅、鈀組成的18K沙金，其色澤介乎白金和玫瑰金之間，視光線和角度呈現不同色彩，總重約1.2卡的235顆明亮式切割鑽石點綴表殼中框、表耳和表冠。系列還有精鋼自動上鏈腕表和自動上鏈計時表兩款新作，以全新灰色色調表盤和表帶搭配經典「雲夜藍50」色調細節。這批新作涵蓋高端複雜機芯到入門表款，以大包圍方式搶攻市場。●

查詢：Audemars Piguet 2871 0008

文：張曉冬

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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