teamLab首個中東展館

teamLab現時於全球各地有不少據點,如最接近香港的teamLab SuperNature Macao,又或是港人較熟悉的teamLab Planets TOKYO。teamLab Borderless Jeddah是其首個中東展館(teamLab Phenomena Abu Dhabi則將於4月開幕),也是東京以外首個Borderless展館。此永久展館佔地多達1萬平方米,貼合Borderless以作品游走多個空間的無間特色,展出多達80個作品,當中更有專為當地設計的8個作品,如予人有如置身火海的Universe of Fire Particles: Born in the Darkness, Return to the Darkness(圖),能與手機互動之餘,亦能將火種透過應用程式傳遞。另一作品 Persistence of Life in the Sandfall則貼合當地地理,以流沙作靈感於梯間展示沙流瀑布,予人置身地下古城感覺。建議預留至少2個小時,慢慢觀賞。●

網址:teamLab Borderless Jeddah https://www.teamlab.art/e/jeddah

[Travel]