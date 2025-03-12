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teamLab首個中東展館

【明報專訊】不少人到訪沙特阿拉伯，均以參觀古蹟和歷史為主。但吉達也有現代化一面，如在舊城區Al-Balad中心步行約16分鐘，便來到由日本多媒體藝術工作室teamLab與沙特阿拉伯文化部合作，於吉達文化廣場內開設的teamLab Borderless Jeddah互動多媒體藝術展館。

teamLab現時於全球各地有不少據點，如最接近香港的teamLab SuperNature Macao，又或是港人較熟悉的teamLab Planets TOKYO。teamLab Borderless Jeddah是其首個中東展館（teamLab Phenomena Abu Dhabi則將於4月開幕），也是東京以外首個Borderless展館。此永久展館佔地多達1萬平方米，貼合Borderless以作品游走多個空間的無間特色，展出多達80個作品，當中更有專為當地設計的8個作品，如予人有如置身火海的Universe of Fire Particles: Born in the Darkness, Return to the Darkness（圖），能與手機互動之餘，亦能將火種透過應用程式傳遞。另一作品 Persistence of Life in the Sandfall則貼合當地地理，以流沙作靈感於梯間展示沙流瀑布，予人置身地下古城感覺。建議預留至少2個小時，慢慢觀賞。●

網址：teamLab Borderless Jeddah https://www.teamlab.art/e/jeddah

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