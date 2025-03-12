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editor's pick：舊城區Al-Balad 賞凸窗建築

【明報專訊】吉達有不少有趣景點，例如全球最高的King Fahd噴泉，又或是區內大型商場Red Sea，亦設有不少巨型戶外雕塑。但由於地方大，景點之間相距較遠，需要的士代步，但如果要選一個吉達必到景點來深入了解當地文化，必定是舊城區Al-Balad（圖）。

Al-Balad在2014年以Historic Jeddah, the Gate to Makkah為名，被選為UNESCO世界文化遺產，展現Hijazi建築風格，其一大特色是Roshan木框凸窗。Islamic Arts Biennale內亦有Roshan木框凸窗展品，是伊斯蘭特色建築細節，人們會在框內放置水瓶，帶來通風和冷卻效果。實際功能以外，木框凸窗也有不少設計細節，例如雕花木格又或是配上彩色玻璃，以當地特色幾何線條製成有如萬花筒的華麗圖案，為這種鄉土建築帶來精緻觀感。區內其中一個最佳觀賞點是Layali Tarikhiya Café，能自天台等高處近觀建築細節。該區有不少特色巿集，以及通往聖城的Makkah Gate城門，值得專誠到訪。●

Layali Tarikhiya Café, Al-Balad

地址︰Al Kabli Ln, Al-Balad, Jeddah 22236, Saudi Arabia

文：Dawn Hung（mr.misterdawn@gmail.com

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