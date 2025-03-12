TRAVEL：訪沙特阿拉伯聖城前哨站 揭開「帷幕」探索伊斯蘭文化

經濟轉型 發展旅遊業

吉達被視為聖城麥加的前哨站，由於吉達位處港口，是沙特阿拉伯中較為國際化的城巿。沙特阿拉伯一向以石油為主要產業，是僅次美國的全球最大原油國家。但一如其他中東國家，沙特阿拉伯近年也開始轉型，當地政府在2018年開始推動Saudi Vision 2030，讓當地經濟多元發展，旅遊業是當中重點之一。除了建立不少新博物館外，由Diriyah Biennale Foundation主理、讓公眾免費參觀的Islamic Arts Biennale（今屆展出至5月25日），也是重要企劃。

珍貴文物 集全球大成

單看名字，會以為Islamic Arts Biennale是一個以藝術為本的雙年展。但細看名字是Arts而非Art，便能明白展品以綜合文化如工藝、建築、文化和古籍等為本，親身到訪雙年展時，可說是一覽了來自全球各地的伊斯蘭文物，不少更是原本只限於聖城麥加才有機會看到的珍品。

整個Islamic Arts Biennale分為7個展館，以And All That Is In Between為主題，源於《可蘭經》「神創造了天與地之間的一切萬物」（And God created the Heavens and the Earth and all that is in between），別具宗教神彩。展覽在阿卜杜拉．阿齊茲國王國際機場（吉達國際機場全名）的西朝覲客運大樓（Western Hajj Terminal）舉行，由Skidmore, Owings & Merrill設計，並由荷蘭建築工作室OMA設計展覽空間。

當中最特別的展品是原本只限在聖城才能看到、覆蓋麥加克爾白天房的黑布帷幕（Kiswa）。每年朝聖月（Dhu al-Hijjah，即伊斯蘭曆12月）的第9天，舊帷幕會被拆下換上新布。而按當地傳統，舊帷幕會被分拆成小塊，分贈予政要、博物館和相關組織。Islamic Arts Biennale內展出的是首次被整個保留的帷幕，紀念帷幕生產商King Abdulaziz Complex成立百周年。●

■旅遊錦囊

入境要求：持有效香港特區護照入境須網上申請電子簽證或落地簽證

匯率：1里亞爾（SAR）約兌2.07港元

航班：4月份香港經多哈往返吉達，卡塔爾航空票價約5830港元起（連稅及附加費）

網址：Islamic Arts Biennale https://biennale.org.sa/en

文：Dawn Hung

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