明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
Travel

TRAVEL：訪沙特阿拉伯聖城前哨站 揭開「帷幕」探索伊斯蘭文化

【明報專訊】沙特阿拉伯聖城麥加（Mecca），是不少伊斯蘭教信徒朝聖之地；作為全國第二大城巿吉達（Jeddah），幾乎是到訪聖城之前的必經之城，例如乘搭飛機前往吉達時，能看到不少信徒在機上紛紛換上朝覲服（ihram，巡禮聖地時穿著的衣物）。由於聖城內的克爾白天房（Kaaba）只限信徒到訪，大家未必能夠親歷其境，但如果對伊斯蘭文化有興趣的話，就算未能踏入麥加大清真寺，在吉達也能一睹其神秘面紗。

經濟轉型 發展旅遊業

吉達被視為聖城麥加的前哨站，由於吉達位處港口，是沙特阿拉伯中較為國際化的城巿。沙特阿拉伯一向以石油為主要產業，是僅次美國的全球最大原油國家。但一如其他中東國家，沙特阿拉伯近年也開始轉型，當地政府在2018年開始推動Saudi Vision 2030，讓當地經濟多元發展，旅遊業是當中重點之一。除了建立不少新博物館外，由Diriyah Biennale Foundation主理、讓公眾免費參觀的Islamic Arts Biennale（今屆展出至5月25日），也是重要企劃。

珍貴文物 集全球大成

單看名字，會以為Islamic Arts Biennale是一個以藝術為本的雙年展。但細看名字是Arts而非Art，便能明白展品以綜合文化如工藝、建築、文化和古籍等為本，親身到訪雙年展時，可說是一覽了來自全球各地的伊斯蘭文物，不少更是原本只限於聖城麥加才有機會看到的珍品。

整個Islamic Arts Biennale分為7個展館，以And All That Is In Between為主題，源於《可蘭經》「神創造了天與地之間的一切萬物」（And God created the Heavens and the Earth and all that is in between），別具宗教神彩。展覽在阿卜杜拉．阿齊茲國王國際機場（吉達國際機場全名）的西朝覲客運大樓（Western Hajj Terminal）舉行，由Skidmore, Owings & Merrill設計，並由荷蘭建築工作室OMA設計展覽空間。

當中最特別的展品是原本只限在聖城才能看到、覆蓋麥加克爾白天房的黑布帷幕（Kiswa）。每年朝聖月（Dhu al-Hijjah，即伊斯蘭曆12月）的第9天，舊帷幕會被拆下換上新布。而按當地傳統，舊帷幕會被分拆成小塊，分贈予政要、博物館和相關組織。Islamic Arts Biennale內展出的是首次被整個保留的帷幕，紀念帷幕生產商King Abdulaziz Complex成立百周年。●

■旅遊錦囊

入境要求：持有效香港特區護照入境須網上申請電子簽證或落地簽證

匯率：1里亞爾（SAR）約兌2.07港元

航班：4月份香港經多哈往返吉達，卡塔爾航空票價約5830港元起（連稅及附加費）

網址：Islamic Arts Biennale https://biennale.org.sa/en

文：Dawn Hung

mr.misterdawn@gmail.com

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵：lifestyle@mingpao.com

[Travel]

相關字詞﹕旅遊 teamLab Borderless 伊斯蘭 建築 克爾白 Islamic Arts Biennale 吉達 麥加

上 / 下一篇新聞