TRAVEL：訪沙特阿拉伯聖城前哨站 揭開「帷幕」探索伊斯蘭文化

吉達被視為聖城麥加的前哨站,由於吉達位處港口,是沙特阿拉伯中較為國際化的城巿。沙特阿拉伯一向以石油為主要產業,是僅次美國的全球最大原油國家。但一如其他中東國家,沙特阿拉伯近年也開始轉型,當地政府在2018年開始推動Saudi Vision 2030,讓當地經濟多元發展,旅遊業是當中重點之一。除了建立不少新博物館外,由Diriyah Biennale Foundation主理、讓公眾免費參觀的Islamic Arts Biennale(今屆展出至5月25日),也是重要企劃。

珍貴文物 集全球大成

單看名字,會以為Islamic Arts Biennale是一個以藝術為本的雙年展。但細看名字是Arts而非Art,便能明白展品以綜合文化如工藝、建築、文化和古籍等為本,親身到訪雙年展時,可說是一覽了來自全球各地的伊斯蘭文物,不少更是原本只限於聖城麥加才有機會看到的珍品。

整個Islamic Arts Biennale分為7個展館,以And All That Is In Between為主題,源於《可蘭經》「神創造了天與地之間的一切萬物」(And God created the Heavens and the Earth and all that is in between),別具宗教神彩。展覽在阿卜杜拉.阿齊茲國王國際機場(吉達國際機場全名)的西朝覲客運大樓(Western Hajj Terminal)舉行,由Skidmore, Owings & Merrill設計,並由荷蘭建築工作室OMA設計展覽空間。

當中最特別的展品是原本只限在聖城才能看到、覆蓋麥加克爾白天房的黑布帷幕(Kiswa)。每年朝聖月(Dhu al-Hijjah,即伊斯蘭曆12月)的第9天,舊帷幕會被拆下換上新布。而按當地傳統,舊帷幕會被分拆成小塊,分贈予政要、博物館和相關組織。Islamic Arts Biennale內展出的是首次被整個保留的帷幕,紀念帷幕生產商King Abdulaziz Complex成立百周年。●

■旅遊錦囊

入境要求:持有效香港特區護照入境須網上申請電子簽證或落地簽證

匯率:1里亞爾(SAR)約兌2.07港元

航班:4月份香港經多哈往返吉達,卡塔爾航空票價約5830港元起(連稅及附加費)

網址:Islamic Arts Biennale https://biennale.org.sa/en

