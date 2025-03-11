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Happy PaMa 教得樂 第544期

Happy Pa Ma

家庭有教：發展孩子的同理心

【明報專訊】同理心對孩子的社交和行為發展十分重要。同理心較強的孩子，對同儕會更和善、更願意伸出援手，亦較少出現暴力、欺凌等問題行為。擁有同理心的孩子能夠從別人的角度出發，理解別人的心情和想法。

究竟孩子由幾歲開始能夠體會別人的情緒呢？心理學家找來一班12至15個月大的幼兒，向他們播放3段分別展示其他幼兒開心、悲傷和平淡情緒的片段，並同時量度幼兒的瞳孔大小變化。結果發現，幼兒觀看開心和悲傷情緒的片段時，瞳孔會明顯放大，顯示他們雖然還未能用語言或行為去表達自己的同理心，但已經能夠體會到其他人的心情，並產生反應。

當然，每個孩子的發展速度都不一樣，孩子的能力亦會因為當下的狀况而受影響，所以並非每個孩子在每一刻都可以表達同理心。不過，家長可以考慮運用以下3種方法去培養孩子的同理心：

˙描述自己的心情：家長可以透過說話描述自己的心情，並將心情和行為連結起來。例如：「我剛剛從外面回家，覺得很熱。現在我飲杯水降降溫。」、「我剛剛被人踩到，覺得有一點生氣。現在我深呼吸幾下來平靜自己。」這樣可以幫助孩子留意到心情會受環境影響，心情又會影響行為。

˙向孩子展現同理心：家長可以按照孩子的表情和動作，猜想孩子的心情，並向孩子展現同理心。例如：「你皺着眉頭、扁着嘴巴；是不是感到不高興？可以與我分享嗎？」、「你睜大眼睛，雙手叉腰；似乎很生氣的樣子！發生了什麼事呢？」這樣可以幫助幼兒留意到自己的情緒，並明白自己的心情會因為環境而改變。

˙引導孩子留心別人的心情：家長可以引導孩子留心別人的表情和動作，鼓勵孩子猜想別人的情緒。例如：「你看！小智皺着眉頭、扁着嘴巴。你覺得他現在的心情怎樣？對呀，他有一點難過。你覺得小智為什麼會難過呢？」、「你看！媽媽拿着這麼多東西。你覺得她現在的心情怎樣？對呀，她可能會覺得很累。你覺得怎樣才可以令媽媽舒服一點？對呀！我們可以去幫助她！」

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）

林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第544期]

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