超人DadDad：AI助讀寫障礙學生網絡溝通

讀寫障礙影響學生的語言處理能力，使他們在網上交流時面臨諸多困難，包括：

(1)閱讀困難：社交媒體、論壇和即時通訊充滿文字內容，讀寫障礙學生可能需要更長時間理解資訊，甚至誤解他人意思。

(2)拼寫與語法錯誤：頻繁的拼寫錯誤或語法不當，可能使他們的信息難以理解，進而導致誤會或被嘲笑。

(3)表達能力受限：難以清楚表達自己的想法，使他們在網絡討論中處於劣勢，容易被邊緣化。

(4)成為網絡欺凌目標：由於表達能力不足，他們可能被標籤為「笨拙」或「不夠聰明」，從而成為欺凌對象。

那麼，AI技術如何幫助讀寫障礙學生，克服學習與溝通障礙？當中包括多種輔助工具：

(1)語音轉文字（speech-to-text）：讓學生使用語音輸入，減少拼寫和語法錯誤，幫助他們更順暢地表達想法，提升網絡交流的信心。

(2)文字朗讀（text-to-speech）： AI語音朗讀功能幫助學生理解線上內容，減少閱讀壓力，增強他們對資訊的理解，更容易參與網絡討論。

(3)智能拼寫與語法校正： AI自動檢查拼寫與語法錯誤，使學生的文字表達更清晰，減少因錯別字而遭嘲笑或排擠的風險，提高自信心。

(4)自動總結與簡化功能： AI可將長篇複雜的文字簡化，使讀寫障礙學生更容易理解網絡資訊，有助於提升學習，減少因知識落差而被孤立的可能。

提升交流能力 減網絡欺凌風險

另一方面，透過提升讀寫障礙學生的語言能力與網絡交流能力，AI技術更能降低他們遭受網絡欺凌的風險，當中包括：

(1)提高網絡參與度：當學生能夠流暢地閱讀和寫作時，他們將更容易融入網絡社群，減少被孤立的風險。

(2)減少錯別字帶來的標籤化：AI工具幫助學生校正拼寫與語法，使信息更清晰，減少被嘲笑的機率。

(3)增強自尊與信心：當學生能夠有效表達自己並獲得同儕認可時，他們的自尊心將提高，從而減少因自卑而受欺凌的風險。

(4)自動過濾不當內容：AI可監測和過濾網絡欺凌言論，保護讀寫障礙學生免受惡意攻擊。

讀寫障礙學生在網絡世界面臨着嚴峻的挑戰，但AI技術為他們提供一個克服困難、提升能力的契機。學校、家長與社會應攜手合作，推動AI技術的應用，為讀寫障礙學生創造一個更公平、更安全的網絡環境。

在此，我知道香港教育大學心理學系教授楊少詩與特殊教育與輔導系副教授王立志，現正推行一項關於「網絡勇者」支援特殊教育需求小學生的專業研究計劃。如果各位家長育有9至12歲子女，被診斷為讀寫障礙，並有興趣參與研究，可電郵聯絡研究助理黃小姐：ryhhuang@eduhk.hk。

文：陳顯庭（Rio Chan）

作者簡介：註冊社工、註冊教師，育有兩名兒女，女兒有ADHD傾向。過往於NGO工作十多年，大部分時間服務SEN兒童及其家庭，是一名努力追尋夢想的爸爸及繪本作家，曾出版兩本繪本著作——《走進森林的刺寶寶》及《我是閃電蛙》。

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[Happy PaMa 教得樂 第544期]