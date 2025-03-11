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副刊
Happy PaMa 教得樂 第544期

Happy Pa Ma

教女無方：看看孩子怎麼說

【明報專訊】看畢《看我今天怎麼說》電影，女主角終能暢快地表達自己，那種興奮歡愉的狀態深深觸動了我。什麼是母語，能舒服表達自己便是了。

給予孩子舒服表達機會

先不談良好的表達能力可以有助溝通、考試，甚至面試等好處；能好好表達自己，被了解、被明白，足以對精神健康有莫大幫助。說起精神健康，眼見許多父母因為擔心子女情緒出現問題，於是極盡人事，將能引發壞情緒的事挪開、處理掉，祈盼子女能在無菌世界下快樂成長。子女一旦失去培養解難能力的機會、調節自己心態的抵抗力，遇上父母也解決不了的事，就更容易陷入情緒問題中。人生有許多問題不一定要解決，也不是一下子解決，給予孩子舒服表達的機會，讓孩子被了解、被明白，不是代他處理，也不是評論，而是在明白他，讓他有足夠安全感，透過表達、抒發自己感受而梳理問題，明白了，找到問題核心，再去思考是否要接受爛事情，還是找方法去解決。

偏偏今天許多少年人，不愛表達，不擅表達，負面情緒何處抒發？大叫？拍枱？還好，至少會發出求救信號。但沉默不語，沒有表情，對什麼也不在乎，我們就更擔心了。我們都會鼓勵孩子多表達，尤其我們愛聽的正面信息，但我們不想聽的孩子敢於表達嗎？對於孩子的負面情緒、思想，我們又預備好去聆聽嗎？

「我不想再溫習了﹗」

「我不想再溫習了﹗」蘇菲在某次考試前夕，突然放下書本筆記，道出這可怕的一句。我心裏立即批評她「想偷懶」，準備吐出類似「明天考試了，其他同學也在溫習，你不溫習可能會影響成績，落後於人」等高人指導式的回應。這是「媽媽為你好」、「媽媽要教你」的神聖任務驅使，認為媽媽也不批評、教導，子女就會行差踏錯。不要被「不想再溫習」這句表面意思或引致的後果而誤導走錯方向，嘗試理解說話者心態，懂得她的狀態，溫書過程中突然想放棄，是因為太攰？不滿溫習效能？遇上什麼困難？她說出這句一定是遇上了困難，內心也是難受的，我們會試着了解嗎？讓她吐嘈嗎？給她空間發泄嗎？若在此時，我們加以修正、教化，相信下次子女遇上情緒來襲，或會保持沉默，不願表達，也不敢再表達。我們可以放下成績的憂慮，回應一句「我見到你溫習溫到有點辛苦了，不如吃些東西，休息一下吧」。

協助子女梳理思緒

曾有學生告訴我，家裏沒有可以哭的空間，回家只能裝快樂或沉默。聆聽子女心聲，我們先不作假設不落判斷，試着去理解明白。我不想努力了、我不快樂、我不想去上學、我不想交朋友、我就是不喜歡某老師、我想躺平……這都是觸動我們神經的句子，父母縱使不喜歡聽但仍要珍惜子女願意表達，我們才能從中協助子女梳理自己思緒，從而找到核心問題去解決或接受；子女也因為有人懂他，即明白、接納他情緒而得以紓緩。

母親的愛不是去評論給指導，而是隨時聆聽給予共情。將要就寢，又收到蘇菲短訊，問我有沒有時間聽她吐嘈，好的，我隨時候命。

文：蘇菲媽

作者簡介：中學副校長，女兒蘇菲中學畢業後負笈英國牛津大學。深切體會培育子女的迷惘，有意栽花花未必發，也非無心插柳柳能成蔭。如今借位分享蘇菲成長路，希望同思貼地教育。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第544期]

相關字詞﹕親子筆陣 蘇菲媽 教女無方

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