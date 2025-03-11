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Happy PaMa 教得樂 第544期

Happy Pa Ma

好去處：灣仔1.7萬呎親子遊樂中心 駕火車運建材 玩升級版空中飛索

【明報專訊】近年大受小朋友歡迎的Kiztopia再次在港擴大藍圖，第4間分店選址灣仔全新大型地標合和商場，佔地達17,000平方呎，是全線最大親子教育遊樂中心！當中必玩有升級版空中飛索、手動小火車及無限次夾積木機，絕對需要大量體能去應付，小豆丁們記緊儲足精力入場啊！

文︰顏燕雯

Kiztopia灣仔分店設有18個遊樂體驗區域，除了有小朋友們最愛的巨型攀爬區、極速滑梯、彈跳城堡和職業體驗區，更有一間過千平方呎的積木建築主題房，小朋友可以化身小英雄，利用無限夾積木機及手動起重機，坐上可移動的手動小火車建構城市。而升級版「Mojo Zone超巨型攀爬區」中則新增了8米長的空中飛索，考臂力又考膽量；更有全新遊戲、家長也可參與的打地鼠挑戰！此外，灣仔店特設可打通兩房的大型party room，最多容納30對親子與Kiztopia Friends，一起舉行生日派對。

■INFO

Kiztopia灣仔分店

營業時間：上午11:00至晚上8:00；周六日及公眾假期

上午 10:00至晚上8:00

入場費：周一至五$158/1小時，$228/2小時；周六日及公眾假期$208/1小時，$298/2小時（包1名12歲或以下小童及1位18名或以上的成人免費陪同入場）

地址：灣仔皇后大道東183號 合和商場6樓613至615及6B

查詢：2891 2038、6936 4663（WhatsApp）

[Happy PaMa 教得樂 第544期]

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