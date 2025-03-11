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Happy PaMa 教得樂 第544期

Happy Pa Ma

本周FOCUS．採訪手記：「品學兼優」緊箍着我們成長

【明報專訊】今期封面故事主角林秋霞（Sharon），她的名字，記者老早已在教育圈聽聞過，但真正接觸，今回還是第一次。自問「訪人」無數的我，也沒想過竟然會遇上一名頻率如此接近的受訪者，那種一見如故的感覺，令兩個女人「雞啄唔斷」，傾足近3小時！

「你是家姐，要做好榜樣」

我們其中一個話題，是談到經濟合作與發展組織（OECD）提出，教育的最終目的，是培養孩子成為「幸福」的人。於是大家說起童年，無獨有偶，原來我倆從小到大，都是活在別人的期望之中，「品學兼優」這4個字，既是我們的榮譽，亦是我們的金剛圈，緊箍着我們的成長。而那種不能讓自己失敗、犯錯的性格，更使我們的童年背負千斤壓力，過得並不幸福。

再延伸下去，是誰給予我們厚望呢？我們也不約而同說，其實是最愛自己的媽媽。奇怪的是，彼此的媽媽，都並非那種兇巴巴的「虎媽」，但偶爾吐一句「你是家姐，要做好榜樣」、「你要畀心機讀好書，為屋企爭氣」，就彷彿成為耳邊的咒語，縈繞腦海。

所以當我為人母後，尤其注意自己向女兒講的每一句說話；Sharon同樣強調，爸媽、師長需要有意識地跟孩子做有意義的互動，因此，她成立的生命教育機構Why Not Education，不單面向學童，也面向家長和教師。惟Sharon深知其機構人手有限，難以服務全港中小學，於是她一直透過Why Not Education的fb專頁，詳盡分享每個教育活動的理念及教材，希望以train the trainer模式，推動更多人參與生命教育的工作。在此鼓勵各位家長，抽空瀏覽一下。網址︰facebook.com/whynoteducation

文：沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第544期]

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