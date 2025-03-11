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Happy PaMa 教得樂 第544期

Happy Pa Ma

生命教育：前教師助探索人生意義 打通任督二脈 逆向「失敗教育」 重塑孩子力量

【明報專訊】「在這個世代，我們的孩子，正面對着無人性，但愈來愈懂得模仿人性的AI所威脅；同時間，在教育標準化之下，原本有人性的人類，卻變得愈來愈無人性，好像機械人一樣！」為了證明教育有很多可能，前中學教師林秋霞毅然放棄薪高糧準的教席，開辦生命教育機構，希望能療癒一眾飽歷風霜的學童，幫助他們回歸成為有生命力的人。拼搏10年，這場教育實驗得出初步結果：「若今天我們能相信孩子，明天孩子自可相信自己。」

文︰沈雅詩

嚴格來說，林秋霞（Sharon）只是做了4年全職教師，但這4年實戰，不單令她徹底反思「教育是什麼」和「教育為什麼」，更改寫了她的職涯發展。「假如當日校長不是那麼看得起我，既要我教高中A班，又要我教高中F班，可能我的感受未必會這樣強烈」。

Sharon口中的A班，是精英班，從這班學生身上，她看到昔日的自己，「都是很考試導向、目標為本的人，可以形容我們這類人學習很有效率，但某程度上，也頗去人性化的，同時亦承受着巨大的學業壓力」。Sharon透露，童年時家境清貧，與父母及兩胞弟住在衛生環境惡劣的劏房，所以很想藉知識改變命運，她自幼發憤讀書，而為長期保持「第一」之位及滿足他人的期望，對自己要求極高。「像我這類乖的學生，如果當時有人幫我梳理情緒，我會否沒這麼焦慮、高敏？會否更懂得面向自己呢？」

至於F班，就是另一個世界的孩子。Sharon說：「有各種類型的SEN（有特殊教育需要），在教學上，他們未必能為我帶來滿足感，甚至在主流價值觀裏，他們是被標籤為失敗者。但假如撇除成績考量，其實這班年輕人充滿人情味、幽默感，也富有生命力，這些特質很『正』，亦是當年的我或A班同學最缺乏的。」

學校任教只重成績 無暇與學生談人生

置身教育現場那4年，無論Sharon多用心陪伴孩子成長，但仍然有其局限，「我熱愛教育工作，但就漸漸發現，我只能夠幫學生在DSE上爭取好成績，因為可以跟他們坐下來傾談人生的時間實在非常少，但其實這些才是最重要」。

思前想後，也因着「唔忿氣」，Sharon很想證明教育有很多可能，以及學生的價值不應該只用成績去衡量，便把心一橫辭職，並於台灣取經，最終在2015年創辦Why Not Education，與輔導心理學家、心理學家和社工等專業人士組成伙伴團隊，一起推動當年還未流行的生命教育。

在取得中大通識教育社會科學碩士之前，Sharon畢業於中大新聞與傳播學院，具備廣告與公關訓練的她，有很多破格想法，也開創許多生命教育的先河。「在2017年，我策劃『失敗教育』，當時不少校長都質疑，正向教育是應該教小朋友如何邁向成功，『失敗』沒什麼好教。我反問他們，倘若『成功教育』是有用的話，就不會有這麼多學童輕生，快樂指數持續下跌，心理困擾個案不斷上升啦！」

重塑生命力、心命力和暖實力

Sharon強調，她不是要推倒一切，只是用逆向的思維，做正向的生命教育，而所有主題、任何體驗活動，最終目的，都是希望重塑孩子三大力量，分別是「生命力」、「心命力」和「暖實力」。她表示，「生命力」是指肉體、生理層面，食好睡好，健健康康，懂得怎樣好好照顧自己，「這個都不容易，現在的學生，也沒有太多『生命力』，經常很疲倦似的」。但有「生命」還得要有「心命」，否則活着的，只是無靈魂的軀體，「所以我期望孩子有好的情緒，面對不同狀况，都懂得調節心情」。

關於「暖實力」，Sharon有這樣詮釋：「是一種能夠溫暖自己、溫暖別人的能力。『暖』的背後，涉及個人成長、人際關係，也關乎相信自己、相信他人和相信未來。」

這場大型教育實驗，Sharon做了近10年，她無悔自己當日「出走」的決定。雖然以Why Not Education 如此「蚊型」機構的力量，未至可以移風易俗，但她也看見學界慢慢有轉變，許多學生的生命被感動，「當學界願意放棄操練機械人，適性揚才，就能夠培育真正的人才」。看來，成年人都一樣需要尋回失落了的「暖實力」，Sharon猛力點頭說：「對，若今天我們能相信孩子，明天孩子自可相信自己。」

挫折不一定失敗 儲幸福經驗直面逆境

Sharon早年在學界牽頭推動「失敗教育」，近年就轉攻「挫折教育」、「幸福教育」和「生涯教育」，更透露今年會把三者結合，發展一套「挫折幸福學」，「在這個學說之下，我們有一個主張：『在挫折中發現幸福，以幸福來應對未來』」。

她指出，「挫折」和「失敗」本質不同，前者是過程，後者是結果。Sharon引用一個學生以風衣（jacket）作的比喻，「『挫折』是拉鏈卡住了，拉不動；『失敗』是當拉鏈卡住了，就以為它一世都拉不到，從此放棄」。她希望在孩子感到失敗絕望之先便介入，讓他們明白，這只是在過程中遇到挫折，正如拉鏈被暫時卡住，其實還有很多方法可以去解決問題。

「挫折幸福」讀起來有點「繞口」， Sharon卻解釋，團隊是刻意運用心理學的「促發效應」去命名的，「說起『挫折』，最常聯想起的是失敗、灰心、難過、無用等的詞語，但我們把『挫折』和『幸福』組合在一起，大家說多幾遍，下次講到『挫折』，就會想起『幸福』」。

她又謂，其機構推動的「生涯教育」，目的也並非要協助孩子揀科，而是跟他們探索人生意義、方向和目標，「『人生意義』是教育最核心的一環，如果處理到這部分，就好像幫小朋友打通任督二脈，當他們遇到逆境時，就曉得援引以往的幸福經驗，去應對當下的挫折，再邁向自己的未來」。她補充，團隊為「生涯教育」設計的最新體驗活動「阿當的夏天Don's KEY」，背後亦同時想給師長、社會帶出一個信息：「大人們呀，不要以為小朋友去到某一個年紀就明白什麼叫人生意義，也不要待他們長大才去探索，其實這個問題，愈細探索就愈好。」

看見學童「三大需要」

抽身教育現場後，讓Sharon有更多空間去了解孩子，也發現到，任何年級、任何成績的學生，其實內心都有3種核心需要，她敦促師長要去留心察看。

「第一，要『看見孩子的期待』，每個小朋友都期待被肯定、被視為有價值的；第二，要『看見孩子的恐懼』，許多小朋友驚失敗，但追本溯源，其實他們驚的，不是失敗的本身，而是驚失敗帶來的連鎖反應，包括被譏笑、被責罵；第三，要『看見孩子的需要』，不同年級的小朋友，都有不同需要，初小需要家人陪伴；高小面對升中，需要大人指點迷津；中一生有適應壓力，他們需要大人肯定他的感受或分享經驗。」

談到家長應如何跟子女溝通，Sharon亦有不少心得，「最簡單一個原則：你想孩子成為怎樣的人，就說怎樣的話」。她提醒爸媽，需要有意識地跟子女做有意義的互動，並給予有效的回饋，才能令小朋友的生命有正面的成長。而有效的回饋，則包括稱讚過程多於結果、欣賞其內在特質、嘉許孩子的進步、表達對子女的信任等。

[Happy PaMa 教得樂 第544期]

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