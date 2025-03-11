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「海底」漫步 感受人類對海洋破壞

【明報專訊】香港海事博物館最近推出全新展廳「太古海洋探知館：海洋科學展廳」，海洋探知館主管伍家恩表示，他們期望透過沉浸空間與各種互動裝置，教育並啟發公眾，特別是加強年輕人對海洋危機與保育的認知。

在展覽焦點「沉浸式空間——我們的海洋」中，參加者可以漫步於香港西面海域「河口」與東面海域「珊瑚群落」的海底世界。她表示，兩個海域擁有截然不同的生態環境與海洋生物，如河口受珠江影響，海水相對混濁但生物種類繁多。在這個沉浸式空間的頂部安裝了探測器，當探測器感應到參加者進入時，會有海洋生物出沒。好像當記者走進「珊瑚群落」中央時，便有魔鬼魚出沒與捕食。若想了解更多，亦可在右邊的電子屏幕查閱更多海洋動物與海域資訊。

伍家恩又指展覽設置各種互動裝置和展示道具，並以日常生活為切入點，讓大眾了解人類如何影響海底世界。例如參加者在互動裝置「海鮮佳餚」中，可用筷子觸碰各種海鮮模型，了解這些常見海鮮背後潛藏的絕種風險。另外，大家亦能透過裝置嗅到香港海洋垃圾的味道，同時可觸碰各種珊瑚模型，從而更直接感受人類對海洋造成的破壞。●

太古海洋探知館：海洋科學展廳

票價：成人$30

地址：中環八號碼頭A層

網址：bit.ly/3F727PH

註：3月22日舉辦太古親子同樂日，屆時公眾可免費參觀

相關字詞﹕好去處 生態環境 海洋生物 香港海事博物館 沉浸式體驗

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