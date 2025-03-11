AI梵高為你畫肖像 沉浸《星夜》漩渦

自2011年新加坡首展開始，「再見梵高——光影體驗展」至今已於逾100個城市巡迴展出。展覽由Grande Experiences策劃及製作，今次香港站亦與KKLIVE合作，於鰂魚涌K11 HACC舉行。Grande Experiences首席執行官Erin Lightfoot表示，製作團隊在面積約7000平方呎的場地重新佈局，分為5大展區，展出與梵高相關的3000件展品，包括梵高作品、歷史文獻及動畫影像，並把以梵高經典作品集合而成的動畫片投影在約30幅各5米高的巨幕之上，打造多重沉浸式體驗。

神還原《亞爾的臥室》場景 虛實交錯

進入會場，先來到首個展區Interpretive Area，此區以介紹梵高生平與其經典作品為主，為參加者來個簡介，讓大家好好準備接下來的體驗。接着我們走進「梵高的睡房」（Van Gogh's Bedroom），Erin表示整個「臥室」參考了梵高經典作《亞爾的臥室》3個不同時期版本來設計，並以實際比例製作，結合牆上畫作與實體家具，非常IG-able。除了神還原臥室擺設，製作團隊還特意在臥室中加入香氣，味道以柏樹、雪松、檀香木和肉豆蔻為主，輔以檸檬與香根草的清新味道，增添美好氣息。Erin表示，透過嗅覺刺激大腦，能令參加者留下更深刻印象。

多幅名作環繞投影 介紹大師一生

打完卡後，接着來到整個體驗展最重點部分——Immersive Area，此區亦加入清新香氣。而製作團隊將梵高多幅名畫如《星夜》、《向日葵》、《麥田群鴉》，還有其自畫像等投影至30幅巨幕上，場面震撼。現場還同時播放舒伯特、巴赫等經典樂曲，以配合不同畫作意境。Erin分享，他們的SENSORY4TM沉浸式投影系統，結合了多軌動態影像、影院級環繞聲效與多達40台高畫質投影機，打造出一個被多屏幕環繞的沉浸空間，參加者猶如被梵高的經典作品包圍，沉浸於他的創作世界之中。至於動畫內容則展示梵高一生5個不同時期，包括早期的荷蘭時期，後印象派風格成形的巴黎時期，作品最具活力的南法亞爾時期，入住療養院的聖雷米時期，他結束一生前的奧維爾小鎮時期，最後以其自畫像總結。體驗中亦穿插他留下的字句，Erin表示這些多取材自梵高的902封信件，當中大多是他與弟弟西奧的書信往來，其文字內容可增補梵高在不同時期的想法，以及與作品的關係。

化身梵高 繪《星夜》、《亞爾的臥室》

離開沉浸式體驗區後，大家可以到Interpretive Art Station互動體驗，跟隨熒幕指示，在5至10分鐘內繪畫出《星夜》與《亞爾的臥室》。最後，若你願意額外付費（每位$60），更可由「AI梵高」為你生成一張帶梵高畫風的個人肖像。參加者拍照後，「AI梵高」便會生成3種帶梵高不同畫風的肖像，你大可選一張最喜愛的，工作人員會製成實體照，兼附送電子版照片。同時，大屏幕會顯示「梵高」坐在《亞爾的臥室》中為參加者繪畫肖像的情景，記得拍照留念！●

再見梵高——光影體驗展（香港站）

票價：成人$190；可即場加購「AI梵高」體驗，每位$60

日期：即日至6月8日

地址：鰂魚涌英皇道728號K11 HACC 2樓

facebook：KKLIVE Hong Kong

文：彭堦琛

模特兒：Beatrice

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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