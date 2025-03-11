前迪拜王室御廚加持 香烤印度芝士似硬豆腐

餐廳最令人驚喜的莫過於Imran的家鄉菜——源自印度南部的海得拉巴（Hyderabad）菜式。海得拉巴美食深受Mughal王朝、波斯及傳統南印度飲食文化影響，運用大量草本植物和香料，以芳香取勝。經典的海得拉巴菜有慢煮羊膝香料飯（Biryani，$218），這也是Imran至愛。將香料飯與慢煮6小時的羊膝放進傳統手工Kansa金屬器皿內，用麵糰封口，放進焗爐焗香。當切開麵糰時，瞬間飄來陣陣芳香。羊膝軟腍沒羶味，用叉子將羊肉壓細，與香料飯拌勻，飯吸收了肉香，格外美味。開胃的炸雞小食——印度鹽酥雞65（$108）是海得拉巴盛行的小食，Imran指傳統做法是將雞肉醃製及油炸後食用，但經他改良後，雞肉油炸後再拌勻乳酪、香蒜與咖喱葉等同吃，冶味可口。

新店擅長製作各式傳統Tandoor燒烤美食，由肉類、海鮮至蔬菜皆有。最具特色的有香烤印度芝士（$148），以新鮮牛奶自家製成印度芝士，切成立方體，用香料醃製並燒烤至略焦，口感像硬豆腐。其他如香料羊排（$218），選用新西蘭羊排，微焦少羶味，肉嫩帶肉汁；黑胡椒烤雞肉（$158）則以本地新鮮雞肉與黑胡椒碎等材料醃製過夜，經中火燒烤至微焦香口。還有10多款咖喱，除了經典的牛油雞紅咖喱，還有澳洲尖吻鱸黃咖喱，魚肉嫩而不腥；而茄子紅咖喱、辣椒奶油堅果味紅咖喱、自家製芝士菠菜青咖喱等素菜咖喱亦是不錯選擇。印度包餅中，經典的蒜蓉牛油烤餅（Naan）、烤麥餅（Tandoori Roti）以外，亦有新派一點的松露芝士烤餅，選擇豐富。●

Spice Bazaar

地址：尖沙嘴寶勒巷10號10 Prat 大廈4樓

查詢：3422 8588

註：另加一