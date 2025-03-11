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飲食

土耳其旋轉雞多汁 大馬蘭博粥綿密 齋月自助餐歎逾百清真美食

【明報專訊】2025年全球穆斯林人口預計突破20億！「穆斯林經濟」成為各地政府爭奪商機。去年港府《施政報告》亦提出瞄準中東和東盟旅客，希望能為香港開拓新客源。穆斯林不僅帶來商機，還帶來不少清真美食。以往，香港人對清真食品的認知可能局限於九龍城的清真牛肉餅、銅鑼灣鵝頸橋街市的清真咖喱，原來本地不少餐廳已獲得清真認證，像九龍香格里拉的Café Kool，餐廳更在3月份推出以穆斯林「齋戒月」為主題的「齋月祝福盛宴」自助晚餐，雲集環球清真美食，即使你並非穆斯林，也能「味」遊穆斯林世界，感受箇中異國風情。

伊斯蘭曆第9個月為Ramaḍān，俗稱「齋戒月」，今年「齋戒月」從2月28日開始，至3月30日結束。穆斯林（Muslim）在這個月裏，從日出至日落不吃不喝作為齋戒，到日落後才可飲食。現時不少餐廳也推出「齋戒月」主題餐飲，方便穆斯林進餐。獲穆斯林旅遊指標「新月評等」第5級別（7級為最高等級）的九龍香格里拉，其自助餐餐廳Café Kool首次推出「齋月祝福盛宴」晚餐。酒店行政總廚邱杰飈（Kit）分享，餐廳自去年7月獲得清真認證（詳見「知多啲」）後，便開始籌備這次主題自助晚餐。「我們還與專業公司為員工提供約3個月培訓，加深他們對清真食品的了解。」

清真友善餐廳 不受非清真食品污染

根據香港回教信託基金總會資料，現時清真認證餐廳分為3類，分別是清真餐廳、清真廚房餐廳及清真友善餐廳。Café Kool屬清真友善餐廳，即該餐廳廚房可能會採用非清真材料或酒精煮食，但須確保準備清真食品過程中，不受非清真食品污染。

為免清真食品受污染，Café Kool特別設立清真認證廚房，專門處理和供應清真食品，並將清真及非清真廚具分開使用。Kit解釋，清真食品須符合伊斯蘭教規範，包括禁止使用豬肉和酒類；所有肉類須經由穆斯林奉真主之名屠宰等。「所有肉食要有清真認證，包括非奶製品及魚膠片。」

在烹調清真和穆斯林友好食品時，Kit指要注意細節，並要重新調整食譜。例如，清真食品不能使用酒類調味，因此改用果醋或香料增加香味。「傳統紅酒燴牛面肉，會用茄汁及牛肝菌代替紅酒。」壽司中的味醂則改用蘋果醋及日本醋；蠔油和雞粉也需使用獲得認證的調味品；而中式燉湯則以雞腎代替豬骨來提味。至於甜品常用的牛奶、忌廉、牛油、魚膠亦必須使用獲得認證的產品。

印度慢烤羊腿香料飯 芳香滋味

Kit與Café Kool助理總廚兼穆斯林的Saeya Mustafa Kamal Bin共同創作菜單時，均希望呈現環球清真食物，「讓客人了解穆斯林的宗教信仰及不同地區特色美食」。

現場有超過100款食品，令人驚喜！餐廳除供應一般熱門冷盤海鮮和壽司外，還有來自全球穆斯林友好美食！當中最吸引的，當然是輪流供應的印度燒羊腿配布里亞尼香料飯（Biryani）。羊腿以香料醃過夜後，慢烤4小時，外焦肉軟，搭配印度香米飯，芳香滋味。另有雞肉手抓飯，飯為黃金飯（Saffron Basmati rice），同樣吸引。

而現場即切的土耳其旋轉雞烤肉（Chicken Doner Kebab）也非常吸引，餐廳採用油脂高的雞腿肉，香濃多汁。廚師在旋轉烤爐切出雞肉，客人可用彼得包包裹雞肉、青瓜絲等配料，別有一番風味！還有印度、阿拉伯及東南亞常見的煎羊肉餡餅（Lamb Murtabak），外層為Paratha薄餅，內餡為咖喱羊肉與雞蛋，散發陣陣咖喱香。

摩洛哥羊肉塔吉鍋 辣中帶甜

摩洛哥的羊肉塔吉鍋（Tagine）以番茄、辣椒、葡萄乾、杏脯、西梅乾及羊肩肉燉煮，辣中帶甜。Mustafa還特別帶來馬來西亞穆斯林在齋戒月常吃的馬來西亞牛肉蘭博粥，這個粥使用糯米、泰國香米等煮至綿密，再加入香料和牛肉碎，口感像香料版的碎肉粥。其他特色菜包括印度菠菜芝士咖喱、印式Tikka烤雞、南非香草米，以及粵式椰子雞煲、燉湯與荷葉蒸海鮮。甜品區也有驚喜，提供多款現時大熱的開心果美食，還有對穆斯林來說在「齋戒月」中非常重要的椰棗，「我們習慣在進餐前先吃一顆椰棗和飲一杯水」， Mustafa分享道。這款土耳其椰棗，大顆爽甜，別錯過！●

Café Kool咖啡廳：齋月祝福盛宴自助晚餐

價錢：成人$758起，小童半價；另加一

供應日期：即日至3月30日晚上6:00至9:30

地址：尖沙嘴東麼地道64號九龍香格里拉閣樓

查詢：2733 8753

註：香格里拉會會員可享85折起優惠

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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