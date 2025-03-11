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旅遊

清朝老街掃手信 熊貓聯乘人氣潮玩角色

【明報專訊】從抵達成都天府國際機場，到鑽入成都大街小巷，熊貓無處不在，無論是玩偶、食物抑或文創紀念品，都印有熊貓身影，本來平平凡凡的一件物品，在熊貓加持下頓時變得可愛，讓人忍不住想帶回家。來成都必逛的寬窄巷子，就是其中一個入手熊貓紀念品的好地方，從人氣潮玩角色的周邊產品、飾物、文具，到熊貓糕點、雪糕等，總有一樣能勾起你的購物慾。

寬窄巷子是成都著名歷史街區，由寬巷子、窄巷子與井巷子3條平行的街道組成，為成都市內保存最完整的清朝街道之一，一間間青磚黛瓦的四合院，既聚滿各式各樣的流行店舖，亦可體驗老成都的茶館文化，學成都人到茶館一邊品茶，一邊欣賞茶藝表演或川劇變臉，成都這既古老又年輕的城市靈魂彷彿都濃縮於此。

進入寬窄巷子，最當眼處就是現在全內地最火紅的Pop Mart，人流絡繹不絕，兩層高的店舖到處都是打卡點，坐在蓋碗茶上的Labubu、打麻將的Molly，繞到轉角處，一抬頭還見到一身熊貓裝的Dimoo站在竹子上，與蜜蜂打扮的Labubu遙遙相對，吸引不少粉絲舉機打卡。走進店內，當眼處就可見到成都限定的Dimoo周邊，本身頂着一頭厚瀏海的Dimoo，現在頭上伏着一隻熊貓，可愛得很！Dimoo成都限定系列的產品有扇子、帆布袋、風鈴、蓋碗茶造型香薰、玩偶等，可惜到訪時不少產品已缺貨；架上只有小量Pop Mart另一IP角色Skullpanda成都限定的熊貓萌粒，看來熊貓聯乘Pop Mart人氣潮玩角色，魅力沒法擋！

Molly化身熊貓太空人

成都大熊貓繁育研究基地都有在此設立分店，官方出品的熊貓文創都可在此找到，當中最受歡迎的是熊貓明星「花花」的精品，尤其是玩偶，無論是坐着的、趴着的還是手持小花的，店員說銷情都不錯。當眼處放有熊貓基地聯乘Pop Mart的「MEGA SPACE MOLLY 400% 熊貓」figure，Molly身上的太空人服裝變成毛絨絨的熊貓特別版，手上的太空攝影機轉為竹子，背部氣囊裝滿蘋果，連面罩都是熊貓頭，將面罩拉下，就可變成一隻徹頭徹尾的熊貓太空人，別具收藏價值！此figure在香港的Pop Mart網店已售完，看來只得到成都才有機會入手。

懸掛着「思賢廬」牌匾的中國國畫家張采芹故居，都避不開被熊貓佔據，現為大熊貓糕點主題館，售賣熊貓造型糕點與各種文創紀念品，如竹子造型的手鏈、結合在地景點的金屬書籤、熊貓封面筆記簿等。寬窄巷子沿路還有不少熊貓文創店，可慢慢蒐羅心頭好。而在寬窄巷子門口，有一整列專做熊貓批發的店子，整間店舖從內到外全是黑白熊貓產品，從玩偶、針織手提袋、小背包等應有盡有，而且價格低廉，10人民幣（約10.7港元）就有一隻趴着的小型熊貓玩偶。

入手各式各樣的熊貓紀念品後，別忘記與熊貓打卡！寬窄巷子附近有不少熊貓打卡點，如繪有一對熊貓神仙的鐵閘，有熊貓作伴的「寬窄」二字造型椅子，還有爬牆熊貓，最後不能錯過52Toys Panda門口的巨型倒豎葱熊貓。成都遍地熊貓，果然是「熊貓之都」！●

寬窄巷子

地址：成都市青羊區金河路口

[旅遊]

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