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健康

健康點滴：白蝕不同階段不同療法

【明報專訊】不同種族的人有不同膚色，即使同一種族的人膚色也有深淺，因為膚色基本是由色素細胞產生色素，同時又受後天因素影響。例如，若自身免疫系統在不明原因之下攻擊自己皮膚的色素細胞，便有可能令皮膚色素細胞無法產生色素，受影響範圍色素慢慢變淡，這就是「白蝕」，皮膚最終甚至會變成白色。

缺少色素易曬傷 增患癌風險

皮膚白蝕部位缺少了色素保護，更容易曬傷，曬傷後有可能出現新的白蝕，甚至會增加患皮膚癌的機率。而不同階段的白蝕有不同治療方法，愈早階段開始治療效果愈好，反之若病情拖得愈久，受免疫系統攻擊導致壞死的色素細胞愈來愈多，該部分皮膚能完全復元的機會就降低了。

常用於治療白蝕的方法包括：

1. 早期白蝕若只局限於某些部位，治療目標是盡快最有效地令該部位的發炎反應降低，讓色素回復正常，並且減低副作用，外用類固醇藥膏通常是第一線治療

2. 激光治療，所用的不是醫學美容上改善色斑的激光，而是特定308波長激光，有研究顯示可有效改善白蝕，適用於局部位置的白蝕

3. 若白蝕出現在面部或皮膚摺位、關節等皮膚容易變薄位置，通常會使用不含類固醇的免疫調節劑外用藥膏

4. 外用JAK抑制劑，是近年面世的藥物，不含類固醇，獲美國食品及藥物管理局（FDA）批准使用。暫時研究所知它對於白蝕療效不錯，長遠安全風險及療效則仍需一段時間後才有較確實數據

5. 若需治療廣泛的白蝕，就要採用系統性治療（全身性治療），例如紫外線B燈，即以一定波長紫外線照射皮膚受白蝕影響部位，從而達至消炎的效果。但必須注意，照紫外線B燈和天然曬太陽有很大分別，白蝕病人切忌到戶外暴曬，以免曬傷甚至增加皮膚癌風險

6. 萬一嘗試過多種方法效果仍不理想，也可考慮手術治療，原理是將沒有受白蝕影響的皮膚範圍的黑色素細胞提煉，移植到白蝕的部位，有研究顯示這方法有機會促進受白蝕影響皮膚的色素細胞增生，從而改善膚色

文：王慶榮

（皮膚及性病科專科醫生）

相關字詞﹕免疫系統 美容 類固醇 皮膚癌 白蝕 皮膚科 皮膚及性病科專科 健康點滴

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