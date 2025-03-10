明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊
人生下半場

健康

事前沒先兆 事後沒感覺 長者頻頻跌 小心潛藏腦出血！

【明報專訊】常言道：「老人跌倒，可大可小。大則無命，小則無膽。」數據顯示，曾經跌倒的老人當中，有7%是嚴重受傷，甚至喪命，所以跌倒大則無命。至於小則無膽，那就是跌倒的後遺症，經過一次跌倒之後，很多老人都會信心大失，害怕再次跌倒，變得畏首畏尾，平常自如的活動也不敢幹，大大影響了生活。因此，老人跌倒，絕不容忽視。

步入診所，正當準備應診第一名預約病人時，小妮突然閃了進來，急忙問道：「梁醫生，今早可否見見我阿爸？若可，我叫阿媽馬上陪他來。」未等我回答，小妮立即補充說：「因為阿爸近幾日行得好差，已經跌過兩次。我好擔心啊！」

小妮是診所的文書助理，為人沉實有禮，工作態度認真。對這樣一個好幫手的請求，我又怎會拒絕呢？况且，診治病人是我的職責。因此，約一個半小時後，小妮爸爸已在太太陪同下抵達診所。

77歲 接二連三無故跌倒

驟眼看來，小妮爸爸並不十分老態。他今年77歲。根據聯合國對老年期劃分標準來看，60至74歲是年輕老人，75至84歲是老老人，而85歲以上才算是高齡老人。從外表看來，小妮爸爸亦算得是年輕老人。不過，當得悉他是全職上班族時，我仍然有些詫異。因為畢竟77歲已該達退休之齡。他解釋道，早於60歲已從機械技工的工作退下來了，無奈退休不到半年，渾身不自在，實在無法適應整天待在家裏的生活。因此在四出找事做下，找到一份大廈保安工作。他說當保安員除了有薪金收入之外，最重要者是覺得自己有價值、幫到人，以及與一些住客成為朋友。所以，他每天都是甘心樂意的上班去。

「本來一切都是好好的。」他續說：「怎知年初三返工時，我在港鐵車廂內跌了一跤。當時車速正常，列車也非突然急停，亦沒有人推撞，我卻突然間好端端跌了落地。被人扶起身後，我見無大礙便繼續返工。本來我沒有將此事放在心裏，不過昨天又跌一次！今次在大廈地下洗手間出來時跌倒。起來後都是覺得沒有怎樣。所以，我應該是無大礙。」

「哎呀，醫生，你不要聽他說！」小妮媽媽搶着說：「剛才我陪他行過來，他突然間，好似失了重心，跌撞在我身上。如果不是我頂着，他肯定又跌一跤！」

說到這裏，小妮也隨即加入述症圈，說：「梁醫生，阿爸不是沒事！他兩次都受傷呀！」俯下身來，小妮替爸爸將褲管捲起，然後抬高膝蓋和小腿。明顯地，小妮爸爸——老唐的腳呈現損傷及瘀痕。

為了更能掌握病人跌倒的病因，我必須了解病人對跌倒當刻的認知。但在追問下，老唐只能回答說：「全無感覺。」他說第一次在港鐵車廂內跌倒時，他是跌了落地才知道；至於第二次如廁後跌倒，亦是全無先兆及痛楚。

或涉機能老化、疾病、藥物影響

老年人跌倒的原因可籠統歸納為幾項：機能老化、神經系統功能降低、長期疾病、藥物影響和環境因素。老人反應遲緩、視力和聽力減退。對險情未能及時察覺是導致跌倒的主因。當然老人肢體協調力減弱、姿勢控制力降低、肌肉無力、平衡力下降，行走時便自然較容易跌。另外，患有心腦血管疾病如腦血管栓塞、腦出血後遺症，肢體活動不再靈活，患者便更易跌倒。至於長期病如糖尿病、柏金遜症、阿茲海默症等亦會導致患者有反覆跌倒的風險。此外，長期服用藥物如安眠藥、鎮靜劑、抗抑鬱藥、肌肉鬆弛劑等都會使身體耐受能力變弱，增加跌倒風險。至於環境因素，亦不能忽視，光線不足、地面濕滑、雜物擺放不當，亦可使老人跌倒。

我仔細推敲老唐跌倒的原因。翻查他的病歷，老唐沒有什麼大病紀錄，健康還算不錯。不過，他有接近20年之久糖尿病史。由於糖尿病是一種慢性內分泌代謝性疾病，持續高企的血糖可使身體器官代謝異常，最易引發血管併發症，亦會導致神經線退化。當神經線一旦退化，自然保護功能便容易喪失。當出現體位低血壓時，病人便會失去平衡而跌倒。即在從坐或臥的姿勢轉為站立及步行時，患者血壓會驟降超過20度，而造成體位低血壓。

長者腦血管易受傷 輕撞可致出血

我為老唐測試，量度他從坐着轉為站立的血壓差異；發現他有體位血壓下降的情况，他應是受血壓下降影響而跌倒。由於妻子報告老唐剛才走過來也不穩，我恐怕他的頭部可能曾經撞擊而受傷。較諸其他年齡層，老人的腦血管較易受傷。我曾有一個病人，只是在乘車時不小心將頭輕輕撞向車門，都引來腦部出血。因此為安全計，我囑咐他必要接受進一步檢查。就在當日，安排老唐到檢測中心接受磁力共振檢查。

怎料檢查後不到半小時，檢測中心主管已急來電。報告病人左腦有硬腦膜下血腫（subdural hematoma），即是腦部呈現出血現象。由於情况危急，稍有延遲必有生命危險。於是，立即轉介老唐到公立醫院急症科。幸運地，老唐即時獲安排緊急放血手術。手術非常成功，3天後已可以出院回家。

長者腦血塊 照CT未必即時顯示

老唐今次要捱上手術，雖是不幸，亦可算是不幸之中大幸，因為並不是每一個案都能夠適時發現及治療。我曾見過有老人家跌倒後，當天已做過電腦掃描，但是血塊仍未顯示。原因是長者腦膜硬化，加厚的腦膜阻礙清晰影像。其次是出血的血管並不一定是動脈血管；如果是流量較慢的靜脈血管，血塊往往要待幾天甚至個多星期後才會形成。因此即日掃描也未必能檢查出來。以老唐情况來看，在第一次跌倒時，他的頭部已受傷及滲血。當幾天後他再次跌倒時，相信那時腦部血塊已形成，徵狀亦能得以確實。如果診治稍為延遲，後果真是不堪設想。

隨老年人口持續增長，長者跌倒應受關注。因為老人一經跌倒，後果可以十分嚴重。千萬別以為老人只是輕輕摔了一跤，並沒有什麼大不了而不予理會。就算跌倒當天看來無大礙，家人或照顧者最好留心觀察，注意長者在隨後數天的身體變化；手腳活動有沒有異樣，言語表達有否失能，精神狀態有沒有不同，是否變得容易昏睡甚至嘔吐等。若發現有任何異常，便應立即找醫生檢查。大家必定要緊記：老人跌倒，可大可小，及時察覺，適當治療，至為重要。

■梁萬福

（老人科專科醫生，一直從事老年醫學及老年學研究，積極參與義務工作，從醫管局退休，仍不遺餘力推動長者健康教育及醫療服務。）

文：梁萬福

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

相關字詞﹕長者 長者跌倒 人生下半場 健康 梁萬福 快活梁心

上 / 下一篇新聞