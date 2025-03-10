事前沒先兆 事後沒感覺 長者頻頻跌 小心潛藏腦出血！

步入診所，正當準備應診第一名預約病人時，小妮突然閃了進來，急忙問道：「梁醫生，今早可否見見我阿爸？若可，我叫阿媽馬上陪他來。」未等我回答，小妮立即補充說：「因為阿爸近幾日行得好差，已經跌過兩次。我好擔心啊！」

小妮是診所的文書助理，為人沉實有禮，工作態度認真。對這樣一個好幫手的請求，我又怎會拒絕呢？况且，診治病人是我的職責。因此，約一個半小時後，小妮爸爸已在太太陪同下抵達診所。

77歲 接二連三無故跌倒

驟眼看來，小妮爸爸並不十分老態。他今年77歲。根據聯合國對老年期劃分標準來看，60至74歲是年輕老人，75至84歲是老老人，而85歲以上才算是高齡老人。從外表看來，小妮爸爸亦算得是年輕老人。不過，當得悉他是全職上班族時，我仍然有些詫異。因為畢竟77歲已該達退休之齡。他解釋道，早於60歲已從機械技工的工作退下來了，無奈退休不到半年，渾身不自在，實在無法適應整天待在家裏的生活。因此在四出找事做下，找到一份大廈保安工作。他說當保安員除了有薪金收入之外，最重要者是覺得自己有價值、幫到人，以及與一些住客成為朋友。所以，他每天都是甘心樂意的上班去。

「本來一切都是好好的。」他續說：「怎知年初三返工時，我在港鐵車廂內跌了一跤。當時車速正常，列車也非突然急停，亦沒有人推撞，我卻突然間好端端跌了落地。被人扶起身後，我見無大礙便繼續返工。本來我沒有將此事放在心裏，不過昨天又跌一次！今次在大廈地下洗手間出來時跌倒。起來後都是覺得沒有怎樣。所以，我應該是無大礙。」

「哎呀，醫生，你不要聽他說！」小妮媽媽搶着說：「剛才我陪他行過來，他突然間，好似失了重心，跌撞在我身上。如果不是我頂着，他肯定又跌一跤！」

說到這裏，小妮也隨即加入述症圈，說：「梁醫生，阿爸不是沒事！他兩次都受傷呀！」俯下身來，小妮替爸爸將褲管捲起，然後抬高膝蓋和小腿。明顯地，小妮爸爸——老唐的腳呈現損傷及瘀痕。

為了更能掌握病人跌倒的病因，我必須了解病人對跌倒當刻的認知。但在追問下，老唐只能回答說：「全無感覺。」他說第一次在港鐵車廂內跌倒時，他是跌了落地才知道；至於第二次如廁後跌倒，亦是全無先兆及痛楚。

或涉機能老化、疾病、藥物影響

老年人跌倒的原因可籠統歸納為幾項：機能老化、神經系統功能降低、長期疾病、藥物影響和環境因素。老人反應遲緩、視力和聽力減退。對險情未能及時察覺是導致跌倒的主因。當然老人肢體協調力減弱、姿勢控制力降低、肌肉無力、平衡力下降，行走時便自然較容易跌。另外，患有心腦血管疾病如腦血管栓塞、腦出血後遺症，肢體活動不再靈活，患者便更易跌倒。至於長期病如糖尿病、柏金遜症、阿茲海默症等亦會導致患者有反覆跌倒的風險。此外，長期服用藥物如安眠藥、鎮靜劑、抗抑鬱藥、肌肉鬆弛劑等都會使身體耐受能力變弱，增加跌倒風險。至於環境因素，亦不能忽視，光線不足、地面濕滑、雜物擺放不當，亦可使老人跌倒。

我仔細推敲老唐跌倒的原因。翻查他的病歷，老唐沒有什麼大病紀錄，健康還算不錯。不過，他有接近20年之久糖尿病史。由於糖尿病是一種慢性內分泌代謝性疾病，持續高企的血糖可使身體器官代謝異常，最易引發血管併發症，亦會導致神經線退化。當神經線一旦退化，自然保護功能便容易喪失。當出現體位低血壓時，病人便會失去平衡而跌倒。即在從坐或臥的姿勢轉為站立及步行時，患者血壓會驟降超過20度，而造成體位低血壓。

長者腦血管易受傷 輕撞可致出血

我為老唐測試，量度他從坐着轉為站立的血壓差異；發現他有體位血壓下降的情况，他應是受血壓下降影響而跌倒。由於妻子報告老唐剛才走過來也不穩，我恐怕他的頭部可能曾經撞擊而受傷。較諸其他年齡層，老人的腦血管較易受傷。我曾有一個病人，只是在乘車時不小心將頭輕輕撞向車門，都引來腦部出血。因此為安全計，我囑咐他必要接受進一步檢查。就在當日，安排老唐到檢測中心接受磁力共振檢查。

怎料檢查後不到半小時，檢測中心主管已急來電。報告病人左腦有硬腦膜下血腫（subdural hematoma），即是腦部呈現出血現象。由於情况危急，稍有延遲必有生命危險。於是，立即轉介老唐到公立醫院急症科。幸運地，老唐即時獲安排緊急放血手術。手術非常成功，3天後已可以出院回家。

長者腦血塊 照CT未必即時顯示

老唐今次要捱上手術，雖是不幸，亦可算是不幸之中大幸，因為並不是每一個案都能夠適時發現及治療。我曾見過有老人家跌倒後，當天已做過電腦掃描，但是血塊仍未顯示。原因是長者腦膜硬化，加厚的腦膜阻礙清晰影像。其次是出血的血管並不一定是動脈血管；如果是流量較慢的靜脈血管，血塊往往要待幾天甚至個多星期後才會形成。因此即日掃描也未必能檢查出來。以老唐情况來看，在第一次跌倒時，他的頭部已受傷及滲血。當幾天後他再次跌倒時，相信那時腦部血塊已形成，徵狀亦能得以確實。如果診治稍為延遲，後果真是不堪設想。

隨老年人口持續增長，長者跌倒應受關注。因為老人一經跌倒，後果可以十分嚴重。千萬別以為老人只是輕輕摔了一跤，並沒有什麼大不了而不予理會。就算跌倒當天看來無大礙，家人或照顧者最好留心觀察，注意長者在隨後數天的身體變化；手腳活動有沒有異樣，言語表達有否失能，精神狀態有沒有不同，是否變得容易昏睡甚至嘔吐等。若發現有任何異常，便應立即找醫生檢查。大家必定要緊記：老人跌倒，可大可小，及時察覺，適當治療，至為重要。

■梁萬福

（老人科專科醫生，一直從事老年醫學及老年學研究，積極參與義務工作，從醫管局退休，仍不遺餘力推動長者健康教育及醫療服務。）

文：梁萬福

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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