明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

醫學滿東華：醫生，我需要補鈣嗎？

【明報專訊】「醫生，我需要補鈣嗎？鈣片劑量應該是多少？」

鈣質是鞏固骨質和牙齒的重要元素，女士隨着年紀增長，加上進入更年期，儲存在骨骼的鈣質會加劇流失。所以，骨質疏鬆病人或收經後女士應要更加留意鈣質的吸收。每天從食品中吸收鈣質建議分量約1000至1200毫克，可先考慮高鈣食品，例如高鈣牛奶或豆奶、乳酪、芝士、深色綠葉菜和豆腐。如果未能從食物中攝取足夠鈣質，則建議服用鈣片補充。

例子1：陳女士每天飲用1包400毫克鈣質分量的高鈣豆奶，建議補充600至800毫克鈣片

例子2：李女士每天進食1塊200毫克鈣質分量的芝士和400毫克鈣質分量的奶粉，建議補充400至600毫克鈣片

另外，由於都市人未必吸收到足夠陽光，可以考慮補充維他命D3，基本攝取劑量為800 IU，希望減低跌倒後骨折的風險。

適量補鈣與腎石無直接關係

「醫生，食鈣片會導致生腎石嗎？」

其實，形成腎石的原因錯綜複雜，而研究發現，進食適當劑量鈣片與腎石並沒有直接關係。如果擔心腎石問題，我們應該要避免過多草酸鹽的食品，例如菠菜、豆製品、堅果、薯仔、朱古力等。

可以留意的是，從天然食物中多攝取鈣質，有助減低腎石風險。至於進食鈣片補充，就要注意劑量，以及避免高草酸鹽食品。另外，建議每天飲6至8杯水，減少進食鹽或咖啡因，從而減低腎石的風險。

如本身有腎石病歷的人，可選擇服用檸檬酸鈣和諮詢泌尿科醫生。

不願吃鈣片 可考慮粉劑或水劑

「醫生，我服用鈣片後胃痛，可以怎辦？」

碳酸鈣在酸鹼中和過程中會產生二氧化碳，可能導致胃氣、腹脹、打嗝或腸胃不適。另外，碳酸鈣建議在進食後胃酸較多的環境下服用，以增加吸收。若需要長期服用抑制胃酸胃藥，碳酸鈣分解和鈣質吸收也會減少。所以，若有以上情况，可以考慮服用檸檬酸鈣，因它的吸收不受胃酸影響，可於餐前或餐後服用，對腸胃的副作用相對較小。

當然，胃部不適亦有心理因素影響，有少數病人難以接受服用較大粒的鈣片，就算嘗試不同成分或品牌亦會胃部不適。其實除了藥丸，亦可以考慮粉劑或水劑，詳情可以諮詢藥劑師。

文：李穎薇

（東華三院婦女健康普查部（婦女保健）醫生）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕鈣質 補鈣 鈣片 骨質疏鬆 醫學滿東華

上 / 下一篇新聞