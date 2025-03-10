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健康

兒言自得：時光倒流70年

【明報專訊】寫這文章時身處加拿大多倫多，這裏冬天真不好過，寒冷加上風大，即使平時風速也可以比得上香港颳颱風，在街上行走隨時有被吹倒的危險，在街上站一會說不定也會感染風寒，對老人家尤其危險。這裏有病看醫生也不容易，兩年前我們因為探親回多倫多小住，太太不慎被行人路上凸出的小鐵鈎絆倒，跌斷左手近手腕處的橈骨，猶幸沒有移位。我們沒資格享用這裏的免費醫療，唯有到那些收費的「免預約診所」（walk-in clinic）求診。X光證實了斷骨，那裏的骨科醫生說要打石膏，但一定要轉介到醫院急症室處理，那裏等候時間最少15小時！我問醫生斷骨處沒有移位，可否不打石膏，他猶疑了一會，然後囁嚅說應該可以，不過他一定要跟規程（protocol）辦事。我見他好像對自己也沒多大信心，眼見不是勢頭，回住處向香港骨科朋友發電郵求問。這裏的好處是X光片都放了上網。骨科朋友看過後確定斷骨沒有移位，在他指點下太太傷患得以妥善處理，不用打石膏，更不用苦等15小時。至於行人道上為什麼有鐵鈎凸出，原來多市馬路這樣的「地雷」多的是，篇幅所限，這裏不予贅述。

昔日行醫要變通 大教授為病人「過牀」

醫生硬要按規程辦事，不能變通，是好還是不好，值得我們深思。回想數十年前，行醫濟世，變通是硬道理。當年沒有什麼循證醫學，醫書上許多有關行醫法則只適用於西方發達地方，在香港根本太離地太不切實際。當年病人多和醫護人手不足的情况，比現今為甚，但在公立醫院排期看專科和造影檢查卻沒有如現在等得這麼久。那年代的變通，主要是為了「多、快、好、省」，以應付需求大，資源及供應極度不足的不平衡狀况。醫護的工作態度，是「多啲嚟，密啲手」。醫院沒有醫護人手對病牀（病人）比率的規定，更沒有人考慮「工作生活平衡」（work-life balance），醫護不眠不休超時工作是常態。我便見過手術室不夠工友為病人「過牀」，主診外科大教授不惜降貴紆尊頂替。當然，為了多快好省，醫護人員以至病房其他支援同事，不得不跑短路走捷徑，許多工序細節都沒有仔細顧及，可能影響治療效果，也容易出錯，不利病人安全。

到了今天，循證醫學大行其道，醫護施於病人的任何治療方案，處方任何藥物，都要講求證據。以前求醫最講求醫生經驗，現在則要求醫生亮出證據。專科6年培訓是structured training（有系統培訓），即是說每名學員都要通過大同小異的「樣辦」式培訓。醫治病人時有各式各樣的指引（guidelines），雖云指引只供參考，醫生應根據實際情况施針用藥，但不少醫生都視指引如緊箍咒，不敢有違。如此這般情况下，醫治病人變得標準化和制度化，變通成了離經叛道，不合時宜。

還有更明顯的轉變，是年輕人及社會對工作的看法。我們初出道時，每周工作過百小時，終年無休的日子已一去不返，現在規定工作時數，比我們當年的一半也不及，超時工作再不是理所當然。當年我們生病，只要身體挺得住都不敢放病假，現在自從SARS以後，有輕微病徵都被迫放假，不放也不成。

兩個時代，兩種心態，孰優孰劣，那是見仁見智了。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

（中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

相關字詞﹕霍泰輝 循證醫學 兒言自得

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