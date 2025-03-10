明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

健康

暢行氣機：按穴摩腹 刺激胃腸蠕動助消化

【明報專訊】胃痞患者需要注意調暢情志，鬆弛減壓，尤其是在進食時及進食後保持心情愉快輕鬆，不做緊張刺激的事情，勿邊用餐邊用手機。吃飯後宜作輕鬆的活動，以暢行氣機幫助消化。容易胃氣脹者可選擇在用餐後散步20至30分鐘，或以右上左下方式打圈摩腹，可刺激胃腸蠕動改善消化功能。

■促進消化常用穴位

中脘穴

腹部正中線肚臍上4寸，胸骨劍突與肚臍連線的中點

功效：寬中理氣，和胃消食，幫助消化

天樞穴

肚臍左右兩側旁開2寸

功效：理氣行滯，調節腸道，改善腹脹、便秘、腹瀉

足三里穴

小腿前外側，外膝眼下3寸，脛骨前緣外一橫指處

功效：健脾補氣，行氣消滯，調節腸道蠕動

太衝穴

足背第一、二跖骨間隙的後方凹陷處

功效：清肝瀉火，疏導氣滯，減輕脹氣

註：以中等力度按揉每穴3至5分鐘，至有酸麻感；每天1至2次，建議在午餐或晚餐半小時後按摩，效果尤佳

茶飲消滯 疏肝解鬱

消食化滯：山楂陳皮普洱茶

材料：山楂10克，陳皮6克，普洱茶葉6克

製法：沸水冲泡10至15分鐘後溫服

功效：消滯解膩。過量進食或吃得太多油膩或難消化食物，都會造成食滯胃腸，此方能消食化滯。山楂性微溫，味酸、甘，有消食解脂的作用，尤其可消化油膩肉食。陳皮性溫，味辛、苦，有理氣、燥濕、化痰功效，幫助化氣。普洱茶能生津、消食、解酒

疏肝行氣：玫瑰茉莉薄荷茶

材料：玫瑰花10克，茉莉花10克，薄荷3克

製法：沸水冲泡10至15分鐘後溫服

功效：舒肝理氣。思慮過度，容易造成肝氣鬱結，肝鬱會妨礙脾胃運化，導致胃氣脹、胸悶等，此方有疏肝解鬱，幫助消化的作用。玫瑰花性溫，味甘、微苦，有行氣解鬱止痛功效。茉莉花性溫，味辛、甘，有理氣和中、辟穢開鬱功效。薄荷性涼，味辛，能疏肝行氣

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

上 / 下一篇新聞