暢行氣機：按穴摩腹 刺激胃腸蠕動助消化

■促進消化常用穴位

中脘穴

腹部正中線肚臍上4寸，胸骨劍突與肚臍連線的中點

功效：寬中理氣，和胃消食，幫助消化

天樞穴

肚臍左右兩側旁開2寸

功效：理氣行滯，調節腸道，改善腹脹、便秘、腹瀉

足三里穴

小腿前外側，外膝眼下3寸，脛骨前緣外一橫指處

功效：健脾補氣，行氣消滯，調節腸道蠕動

太衝穴

足背第一、二跖骨間隙的後方凹陷處

功效：清肝瀉火，疏導氣滯，減輕脹氣

註：以中等力度按揉每穴3至5分鐘，至有酸麻感；每天1至2次，建議在午餐或晚餐半小時後按摩，效果尤佳

茶飲消滯 疏肝解鬱

消食化滯：山楂陳皮普洱茶

材料：山楂10克，陳皮6克，普洱茶葉6克

製法：沸水冲泡10至15分鐘後溫服

功效：消滯解膩。過量進食或吃得太多油膩或難消化食物，都會造成食滯胃腸，此方能消食化滯。山楂性微溫，味酸、甘，有消食解脂的作用，尤其可消化油膩肉食。陳皮性溫，味辛、苦，有理氣、燥濕、化痰功效，幫助化氣。普洱茶能生津、消食、解酒

疏肝行氣：玫瑰茉莉薄荷茶

材料：玫瑰花10克，茉莉花10克，薄荷3克

製法：沸水冲泡10至15分鐘後溫服

功效：舒肝理氣。思慮過度，容易造成肝氣鬱結，肝鬱會妨礙脾胃運化，導致胃氣脹、胸悶等，此方有疏肝解鬱，幫助消化的作用。玫瑰花性溫，味甘、微苦，有行氣解鬱止痛功效。茉莉花性溫，味辛、甘，有理氣和中、辟穢開鬱功效。薄荷性涼，味辛，能疏肝行氣

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