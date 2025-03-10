FDA新健康食物指引 踢走加糖乳酪、白麵包

1994年FDA確立了在食物包裝上「健康」標籤的原始規則，產品要標示健康，必須符合以下兩個條件：

‧不含太多總脂肪、飽和脂肪、鈉和膽固醇

‧含有以下一種或多種營養素每日營養量（daily value）至少10%：維他命A、維他命C、鈣、鐵、蛋白質或纖維

然而，營養科學在過去30年不斷發展，再加上FDA統計資料顯示，大多數美國人飲食中的飽和脂肪、糖、鈉攝取量均超標，而蔬菜、水果和乳製品攝取量則普遍不足。最終FDA去年底更新了健康標籤指引，與最新營養科學接軌，以便消費者識別健康食物。

更新後的健康指引，必須符合以下兩個要求：

‧ 包含最少一組FDA飲食指南推薦的營養食物類別（水果、蔬菜、全穀物、脫脂和低脂乳製品、蛋白質食物）

‧ 限制添加糖、飽和脂肪和鈉含量

FDA分別列出新舊指引下健康食品的例子，舊指引下的健康食品，如添加糖乳酪、含添加糖早餐穀物、不含全穀的白麵包、含添加糖的乾果、含添加糖零食棒、果汁飲料（非100%果汁），均被踢出局。而新指引下健康食品的例子，有三文魚、原味低脂或脫脂乳酪、雞蛋、100%橄欖油，以及符合限制的糖、脂肪和鈉的冷凍、切碎、乾燥或罐裝水果和蔬菜、混合乾果堅果等；而沒有任何添加成分的水，亦在健康之列。

要求列明添加糖含量

添加糖是新指引的焦點之一。註冊營養師陳婷豐表示，以前FDA要求食物標籤毋須列出添加糖含量，但新指引規定要列出相關資料，任何食物如果含大量添加糖，均不能以健康作標籤。「精製糖是不少人攝取添加糖的主要來源，平時茶餐廳飲奶茶、咖啡所落的砂糖、黃糖，均是常見精製糖。以每人每日攝取2000千卡熱量為例，當中不可以攝取多過50克精製糖（約10茶匙）。除飲品外，別忽略其他攝取精製糖途徑，如醬汁、蛋糕等。為健康着想，精製糖攝取量愈低愈好。」

雞蛋對壤膽固醇影響不太大

另外，愈來愈多科學研究指出，攝取脂肪種類比總脂肪量更具影響力。陳婷豐表示，添加糖和飽和脂肪都會導致血糖不穩定、肥胖等。「在今次更新的指引中，雞蛋在健康名單榜上有名，過去研究指雞蛋含高膽固醇，可能導致血液中壞膽固醇上升，但近年研究卻發現高膽固醇、低飽和脂肪食物，例如雞蛋，對壞膽固醇影響不是太大；反而飽和脂肪很高的食物，例如雞皮，更加不利健康。」FDA把含不飽和脂肪酸的食物，如雞蛋、三文魚、橄欖油、堅果等，列入健康食物，鼓勵大家適量進食；同時限制對飽和脂肪和鈉質的攝取。

面對新健康指引，陳婷豐建議，應在膳食中盡量多攝取營養密度高的食物。營養密度是指在相同熱量基準上，食物所含的營養素種類與含量，密度愈高營養素愈多。而高營養密度食物能夠提供大量營養，簡單而言，即是優質食物；例如深綠葉蔬菜、生果、新鮮肉類、全穀物、豆類、脫脂奶等。

零食深受大人細路歡迎，但大多是高糖、高鈉，少吃為妙。家庭醫學專科醫生徐兆恒說：「今時今日，慢性疾病如此嚴重，而小朋友都喜歡吃零食，有些小朋友甚至每日都吃一包零食，久而久之，攝取過量鈉質及糖分。隨着他們成長，到了30、40歲便出現血壓高、血糖高等問題。當然還有很多其他原因引致問題，如家族病史、工作壓力等，但有很多是不良生活飲食習慣所致，所以改善生活習慣很重要。」陳婷豐補充說：「通常小時候養成習慣，長大後，較難戒掉或者改變；所以在小時候着手，家長多鼓勵孩子自小養成良好的飲食習慣。」

陳婷豐建議一些健康零食，例如水果、車厘茄等，符合FDA新健康指引，又可增加攝取蔬果量。不過，選擇水果作零食時，要留意進食量，因為有些水果升糖指數較高（如西瓜），有些飽和脂肪含量較高（如椰子肉），不宜多吃。適量才是健康之道，大家可參考衛生署建議，每天每人進食最少2份水果，1份等於1個細水果（如拳頭大的水果，如布冧、奇異果等）或半個大水果（如橙和蘋果）。

■知多啲

三低飲食預防糖尿危機

FDA更新「健康」標籤，主要針對添加糖量、飽和脂肪和鈉含量而作出限制。攝取過量糖、鈉及飽和脂肪，均與慢性疾病息息相關。世界衛生組織（WHO）報告指出，慢性疾病每年造成全球4100萬人死亡，佔所有死亡人數的74%。

播道醫院院長兼醫務行政總監、家庭醫學專科醫生徐兆恒表示，本港慢性病患者為數不少，當中糖尿病患者數字不斷飈升。除了人口老化外，近年推行的「慢性疾病共同治理先導計劃」（簡稱「慢病共治計劃」）針對45歲或以上、未有已知糖尿病或高血壓病歷的人士，安排他們驗血和驗血糖檢查，結果發覺三成人士空腹血糖雖然正常，但糖化血紅素（HbA1c），即過去3個月平均血糖值偏高；「這正正是糖尿病前期，如果等3、4年才發現高血糖，當中三、四成人士會演變成糖尿病。糖尿病和飲食習慣有很直接關係。所以日常飲食應盡量減少糖、鈉，以及飽和脂肪的攝取」。

文：黎芸迪

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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