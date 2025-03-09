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未來城市：趕工文化成癥結 金屬棚取代竹棚減風險？ 四問竹棚工業事故與安全

【明報專訊】一年內，香港發生兩宗嚴重棚架倒塌工業意外。去年啟德私人住宅澐璟地盤塌棚2死3傷，今年初啟德新急症醫院地盤再塌棚致11傷。工業傷亡權益會（工權會）提出竹棚安全隱憂，呼籲發展商及業主循序漸進，以金屬棚架取代竹棚，減低風險。同時，香港竹棚業持續發展關注組（關注組）反對工權會的說法，指不應該一刀切取代竹棚，也應該顧及數千竹棚工人生計。大概沒有人會反對竹棚是傳統技藝，但既然事故頻生，我們該如何審視此種建築工序，是否應該取其代之？記者採訪工權會總幹事蕭倩文，關注組成員及港九搭棚同敬工會理事長何炳德，發現兩方的立場並非絕對，更隔空尋得部分共識。

一問：竹棚是否有存在價值？

何炳德本身是竹棚師傅，他說為了傳承工藝，約30年前隨父輩入行。「這種工藝有價值，是必然的，香港唐樓有那麼多，好似最近雨季後又有猛太陽，舊樓外牆石屎會剝落，需要維修，就有賴竹棚。」

新人學師，需要最少3年才能學懂技術；若本身畏高，或領悟能力稍遜，將需要更長時間。「剛剛學搭棚的時候，都會害怕的。」但他說，學會基本功後，能夠靠手藝賺得辛苦錢，便熟習從事這種工作。

「紮篾」是竹棚的精髓，指用紮帶綑綁固定橫和豎的竹枝。「單純教紮篾都要教幾日。」現時坊間棚架中工課程需時百多天，何炳德表示完成課程後亦只能擔當工程中的協助角色，仍要師傅手把手在現場傳授技術。

蕭倩文亦肯定竹棚的工藝價值，提到有人從非物質文化遺產的角度承傳棚藝。記者發現賽馬會與康文署的「香港記憶」計劃，有詳細紀錄竹棚各方面資訊：hkmemory.org/bamboo/，蕭倩文指傳承工藝，不一定要靠持續廣泛應用在建築工程上。

二問：竹棚工業事故常見成因為何？

何炳德說近年大部分竹棚工人具安全意識，知道要佩戴「降傘式安全帶」和「防墮扣」，若發現棚架不穩固處便加固。發生事故，他認為「往往是使用棚架的工友貪快，如佈線工、冷氣、水喉、雲石、玻璃幕墻師傅，好難防範得到」。

「如果條『拉掹（連牆器）』阻到他，就會要求我們改位置，如果我們不改，他們會剪掉它。」何炳德指，工人或怕麻煩，或覺得時間有限，於是私下非法拆除拉掹，這是竹棚工業事故的常見原因，「一般很少話搭棚搭搭下會冧」。

上月，勞工及福利局於立法會公開建築地盤竹棚的工業意外致命個案數目，顯示2018至2024年10月共有6宗「新工程」致命個案，有16宗「維修、保養、改建及加建工程」致命個案。何炳德指，去年及今年啟德塌棚事故的工程時間點，都在「外牆裝修階段」，涉及泥水、鋪瓦、拉線和安裝幕牆等工作。他認為香港建造工程的趕工文化是癥結，「香港現在起一層樓的時間去到只有4日，有5日已經是皇恩浩蕩。很多時候，紮鐵、釘板工人，分分鐘是同一時間施工，在樓面打架。拿起一枝竹，轉彎都會撞到兩個人，人多到好似彌敦道。」即使遇上下雨天氣，竹棚工人亦無休息的餘裕，「是危險的，但如果你避雨不做，之後根本沒時間」。

「（承建商）當工人是螺絲，不會管你有什麼困難，總之目的就是起樓，不要阻我施工期」，他說。「個個都爭分奪秒搶施工時間，往往10次意外9次（是因為）快。」何炳德建議，若地盤管工提早安排，讓竹棚工人因應情况調動拉掹位置，便可減少私下移除的需要，將風險大減。

蕭倩文同樣觀察到施工期短引發問題，但認為如果杜絕不了私下移除拉掹的行為，引入需要預先設計力學和組裝結構的金屬棚架，可在管理層面減少風險。「你用得金屬棚，就要給空間和時間去規劃，管理上催逼承建商提升管理質素，減少多個工序同時進行的情况。」

她同意竹棚的優點是靈活，但「太靈活」也是弊端。「竹棚佔地少些，師傅又肯搏命，就間接容許這種（趕工）文化存在。而搭好棚後，使用的不只有棚架工人。」比較金屬棚架常見的金屬拉掹，與竹棚常見的鋼索和竹篾拉掹，前者難被剪走，因為包含貫穿牆壁的螺絲，一般要用工具扭出。

三問：比較竹棚及金屬棚架，何者更優勝？

何炳德坦言，金屬棚架物料更穩固，也能抗腐，竹棚始終由竹枝組成，受纖維材料特性限制。但他不同意這代表竹棚很危險。使用竹枝前，竹棚工人會敲動竹枝作測試，屬基本功的一環，「一拿上手已經知道裏面有沒有蟲蛀，一打上去如果粉（粉化）呢，隨便一打落地已經會斷」。

一般情况下，高竹（直徑較幼）可以用到2、3次，茅柱（直徑較粗）可以用5、6次，如遇上潮濕環境，則會加快損壞速度。他提醒，竹外表黑色不意味損壞程度高，行內人會以裂痕的多少判斷竹枝是否仍合用，如茅柱裂痕必須少於3格，否則將不能安全使用。

他強調，竹棚是適合香港的建築技藝。香港舊樓多，難在所有小型工程應用金屬棚架。「竹棚用狗臂架加竹，一兩個鐘就搭到個窗口棚」。此外，金屬棚架的拉掹需要穿過牆身，舊樓牆身未必能夠負荷，住戶亦未必願意牆身被鑽孔。

而且，一些地區的樓與樓之間距離密，樓宇未必可以安裝天秤，幫助工人運輸金屬棚架，工作加倍辛勞。何炳德提及，金屬棚架有暴曬後過熱的問題，「到夏天，打雞蛋都熟」。成本方面，搭建鐵棚的人手需求較竹棚多，何炳德估計，前者所需的費用約比後者貴3倍。

竹棚靈活 金屬棚穩定耐用

蕭倩文不否定有經驗的師傅可以判斷竹枝質素，但指這正顯示竹棚安全性存在許多人為因素。她回應道，認為兩者之間沒有誰具絕對優勢，惟金竹棚架物料穩定性比竹棚好，「竹要成長2、3年才可以用，會不會有的未夠期已經斬了下來？又要有人話到給你聽，這批安全，那批脆些」。而金屬棚架的承重、安裝方法，由註冊工程師設計。

金屬棚架的缺點是安裝時間長，優點是較耐用，使用年期可達10年，遠勝通常只可使用1年的竹棚。蕭倩文不認同何炳德對金屬棚架費用的估算，她認為目前金屬棚架的成本比竹棚貴約兩倍。「貴就在開頭設計，要請專業人士整圖，但搭建更便宜。」金屬棚架工人薪酬是竹棚工人的三分之二，而棚架可循環使用，堆填處理費用低。她亦不同意因為金屬棚架要鑽拉掹過牆身，難在舊樓應用，因為即使是竹棚，也需要鑽牆使用「狗臂架」。

她接觸的一些泥水工人表示，很害怕在竹棚上做事，因為棚身容易搖動。竹棚搭建也存在偷工減料情况，例如沒有紮夠膠篾，而金屬棚架每一處都經預先設計，風險能夠最大程度被控制。「我覺得除了搭建的人要安全，其他在上面做事的人也要安全。現在搭和拆棚意外不算多，但遇害是其他在上面做事的人……金屬棚有個平台，有梯給你逐層上，竹就沒這樣的結構。」再者，除了冧棚，竹棚還有火災的風險。

四問：應否以金屬棚架取代竹棚？

去年4月，《竹棚架工作安全守則》修訂版刊憲，要求懸空式竹棚架（飛棚）相關工人需持有效證明書。發展局早前再要求轄下工務工程，定期檢查棚架拉掹數量，提交相片或錄影佐證。何炳德向記者表示，若這些要求得到落實，可很大程度確保竹棚工程安全，令行業持續。

令記者和蕭倩文意外的是，何炳德非完全反對普及金屬棚架使用，自身亦有從事金屬棚架工程。「我覺得沒問題的，百花齊放。」據他了解，建造業議會正商量逐步提高金屬棚架使用率，他不反感。

共識：逐步使用金屬棚架 反對一刀切

何炳德反對的，是馬上取代竹棚。「要顧及香港4千多個竹棚從業員，（他們）要養家活兒。」近年工人生計面對不同困難，如承建商拖欠薪金的問題嚴重，去年建造業總工會處理工人欠薪破紀錄，超過港幣3億元；近日清盤的保華建業，何炳德與工會去年也曾為工人向其維權爭取欠薪。

據他統計，在香港有4千多人考獲竹棚大工牌和中工牌，實際從業的有約3千人，要兼顧多類工程。「如果嘭一聲將所有工程轉鐵棚的話，香港根本不夠人。」另外，他認為在複雜建築上應用金屬棚架，是困難的任務。

蕭倩文重申，工權會從來都沒說要一刀切，提議的是討論限制竹棚使用，和逐步使用金屬棚架。「我們目前集中倡議新施工方案多點使用金屬棚。」至於懸空式棚架，他們未有定論，「有師傅提過，金屬棚佔地比較多，在比較窄的地方難騰出空間放金屬裝置，而且重。」

竹棚工人「搵命搏」高薪 籲政府補助人工助過渡

她表示，增加金屬棚架使用，最大難關是金屬棚工人和竹棚工人的薪酬差距，「都可以理解」。只是，她認為竹棚工人薪酬高，是因為「搵命搏」，從竹棚工人難買到勞工保險就可見一斑。「我覺得沒竹棚不等於沒生計，但政府要協助補助，除了技術培訓，也要補助人工，最少幫助過渡，我們也不希望一聲令下就冇晒，可能有個5年過渡期」。她憶述，工權會在1990年代末期倡議禁止危險工種「手挖沉箱」，也遇過工人的反對聲音，人命才是最重要，不能只看到身外物。

何炳德理解工權會團隊的出發點是工業安全，但認為沒從事過竹棚工作，倡議取代竹棚是不恰當，要接觸過做過才有發言權。蕭倩文則稱，行外人反而能看到行內的盲點，倡議是因為看到不合理的現象，要推動改變。「經常聽到人說棚架很靈活，但為什麼其他地方沒有竹棚，好刁鑽的建築物都可以用金屬棚架，當然空間大些，工期長些，那其實這就是香港要改變的文化，為什麼我們要將工期壓縮到那麼短？這不是某個工序出錯，哪個工人做不好的問題。」

【淘汰竹棚篇】

文˙ 梁景鴻

{ 圖 } 李紹昌、鍾林枝、資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 梁曉菲

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