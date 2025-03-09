明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

社會實驗：跳出身分框框 做自己拒被標籤 年輕媽媽不只是媽媽

【明報專訊】根據政府數字，2023年有1216名嬰兒由24歲或以下媽媽誕下。年輕媽媽身兼青年人、女性與照顧者三重身分，但部分人肩負照顧重擔，彷彿只餘下「媽媽」一個身分。趁着三八婦女節，記者訪問了年輕媽媽、還不足23歲的少女Apple。社會總往人身上貼標籤，Apple去年參與一個生涯發展計劃，學習如何重拾自我，為了女兒也為了自己。

背景

項目：年輕媽媽生涯發展×實習計劃

Rosewood Foundation Career Pathway

目的：協助年輕媽媽適應照顧者身分，提高情緒韌性及能力感；協助她們規劃生涯發展，拓展青少女身分的個人發展

人物：年輕媽媽、明愛「風信子行動」、瑰麗慈善基金、教育界（明愛社區書院）與酒店業界

18歲意外懷孕 輟學獨力湊女

3歲多的女兒正在上幼稚園，Apple利用空檔來到明愛「風信子行動」服務中心，與記者分享她的故事。18歲那年，她正在修讀酒店管理的高級文憑課程，因意外懷孕中斷了學業。成年不久便成為新手媽媽，她從小到大跳舞、打波的興趣一併擱置，「一做了媽媽就好像困獸鬥，什麼也不能做，只知道自己一起身睜大眼便要照顧小朋友」。

女兒初出生時，因健康狀况要多次接受手術，加重Apple的照顧負擔。身旁沒人支援，她還要忍受批評。「『你怎樣做媽媽？為何不懂照顧？』永遠都在說你不好。」後來她毅然離開孩子的爸爸，自此與女兒二人生活。有時壓力爆煲，出現負面情緒，但她自知性格是「怎樣也要撐住」。

經朋友介紹，她報名由明愛「風信子行動」推行的「年輕媽媽生涯發展X實習計劃」。計劃提供酒店業培訓，剛好是Apple以前修讀過的範疇。課堂內容圍繞酒店內部運作，教授如何以英語跟客人溝通、餐盤如何擺放等實務。可是年幼女兒由誰照顧？原來當媽媽在明愛社區書院上課，學前子女可同步在隔壁課室託管，參與由幼教老師帶領的成長小組。Apple起碼放下心頭大石，上課時毋須擔憂女兒。母女一同下課，她觀察到女兒不但玩得開心，還多了說話。

酒店實習 彈性工作兼顧育兒

在瑰麗慈善基金支持下，Apple和其他參與計劃的媽媽有機會於集團旗下酒店，完成120小時實習。計劃特別安排年輕媽媽在實習前分享，讓酒店了解她們的挑戰和需要，並根據需求安排彈性工作時間。譬如Apple可以先送女兒上學，再到酒店實習5至6小時，並在女兒放學之前下班。家庭友善的工作環境使Apple更放心，有一次女兒身體不適，經理批准她臨時請假，「起碼上司明白年輕媽媽的狀况」。

Apple要獨力照顧女兒和患病家人，暫時無法工作；但如果時間許可，她渴望得到工作機會。這位媽媽解釋原因，沒提及金錢考量，而是因「不想困死自己」，怕與社會脫節太久。她現在常參與活動，想拓闊視野，出發點也是為了女兒。「如果多學些東西、多看這個世界，我有很多角度，（知道）怎樣去教導小朋友，又可以把自己的經歷告訴她。」

Apple話不多，但當被問到想改變社會哪些對年輕媽媽的既定印象，她把想法娓娓道來：「年輕媽媽不等於不負責任，不會照顧小朋友。好多聲音都會話，年輕媽媽生咗（小朋友）出來唔理，或者丟到孤兒院；但其實可能你睇到嘅只係小部分。」像她一樣，其他參與計劃的年輕媽媽也為子女「落心落力」。對於有意工作的媽媽，Apple希望獲僱主賞識，「不代表有（媽媽）這樣的角色，她們便是錯的，她們都可以努力做這件事」。

社福界×教育界×商界 三方協作

明愛「風信子行動」年輕媽媽支援及發展服務社工楊映雪表示，如今社會有所進步，更多人質疑「女人生了小朋友就要在家照顧」等傳統觀念，不過年輕媽媽仍面對不少挑戰。除了與一般媽媽一樣承受照顧壓力，她們同時身為年輕女性，兩身分結合使其置於獨特的處境。畢竟成年至20多歲仍是尋覓自我的階段，她們也有個人發展的需要。楊映雪舉例，沒有人會質疑青少年讀書，「但是我們會問『為什麼一個年輕媽媽要去讀書』」。

她聽過不少年輕媽媽反映，身邊人覺得她們應先顧好小朋友，發展自己是浪費時間的。社會的無形壓力使她們對工作、學業卻步，擔心放下小朋友就等於我是不合格的媽媽」。然而當同齡人上學、上班，年輕媽媽全天候照顧子女，會覺得人生恍如停頓幾年，對重拾工作欠缺信心。

年輕媽媽與工作的距離，或許並非想像中遠。這次計劃的服務模式是由社福界支援媽媽個人發展，教育界提供培訓，商界安排家庭友善的工作環境。三方協作實驗的結果相當成功，楊映雪說逾八成參與首年計劃的媽媽找到兼職或全職工作。就算像Apple未可即時投身職場，媽媽們亦更願意多方面嘗試，發展自我。楊映雪提及，加拿大設有年輕媽媽學校，同時提供托兒配套、醫護支援，「外國未必覺得你生了小朋友，這階段便沒有（其他發展）」。 香港有沒有這樣的可能性呢？

同路人支援網絡打氣

回想在酒店實習時，Apple跳出舒適圈，在房務與餐飲兩個崗位之間選擇了後者，「想自己突破，嘗試勇敢去跟人溝通」。做酒店餐飲大多時間要與客人對答，使Apple變得更勇敢。有同事提點她不要只顧做，要多想想客人需要。表面上是工作技能，她卻有生活上的反思：「（不論）處理什麼事，未必只有一個角度去想。」現在當Apple不開心的時候，她會試着思考是否有其他解決方法，避免被負面情緒牽引。

計劃除了裝備年輕媽媽面對職場需要，事前亦與她們進行一系列活動，協助適應與子女分離，管理情緒與壓力，亦建立媽媽之間的支援網絡。Apple認識了更多同路人，才知道有如婆媳關係、學業事業被逼中斷等挑戰非她獨有。媽媽們互相打氣，正能量托住Apple，「原來我自己也不是人家想像中那麼差」。她不再往下沉，學會過濾不合理的批評，並清楚自己做得最好的地方，就是對女兒無盡的支持。「無論女兒發生什麼事，我都不會像別人說的那樣拋棄她。」她面帶笑容透露，現在女兒健康有所改善，不用頻繁進出醫院。

暫忘照顧者身分 重拾往日興趣

計劃有一半時間涉獵酒店業知識，其餘時間則是由社工開組，帶領年輕媽媽整理過往經驗。楊映雪提到，很多媽媽有了小朋友便遺忘了過往的經歷，希望藉計劃提醒她們：「照顧的經驗會幫到你的將來，並不是空白了；而做媽媽以前，你也種下了很多興趣、想發揮的東西，我們重新取回來。」

楊姑娘注意到Apple的變化。最初在一眾媽媽中，她比較安靜內向，但後來開始更多表達自己，甚至成為第二年計劃的義工，向其他媽媽分享經驗。雖然現階段未可工作，但Apple積極參與活動，例如蛋糕裝飾班、調酒班，暫且放下緊繃的照顧者生活，「這個時間是屬於我自己一人，而不是只顧小朋友」。她對藝術尤其感興趣，其實也是呼應兒時「我的志願」——服裝設計師。當上媽媽，時間彷彿停頓了；現在時光逐漸重啟，誰說做媽媽便少女不再？未來Apple未必會投身酒店業，但這次生涯發展計劃使她渴望突破，想到自己不止是媽媽，更加是「自己」，「去學東西不代表不負責任，對小朋友、對自己也是好事」。

Apple的另一轉變是更注重打扮，原來計劃其中一節邀請造型師談個人形象，教媽媽按身形作不同裝扮。在育有小孩之前，Apple就像時下的年輕人一樣喜歡打扮；但後來她發現，身穿太多配件不便照顧幼兒，自此每天都是「T恤長褲」。她曾試過稍微打扮一下，卻在街上引來不友善的目光，彷彿在告訴她，媽媽不應該這樣穿。參與計劃後，Apple觀察到不少媽媽也會打扮，加上她在酒店餐飲實習時，化妝有助樣子看起來更精神。她重拾「扮靚」的心，往自己身上花多點心機，媽媽不一定著得頹。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 黃志東、風信子行動

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞