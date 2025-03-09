明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

副刊

星期日WorkShop

無定向學堂：朱古力口味創新成風 品鑑師教如何分辨真假朱古力

【明報專訊】廣告歌有唱「如果太多牛奶味／朱古力味冇掟企」，近日街頭巷尾可見蛋糕、麵包和刨冰等，都流行用杜拜朱古力——開心果醬與中東甜品Knafeh夾心的牛奶朱古力作餡料，「究竟（裏面）是朱古力多過開心果醬，還是開心果醬多過朱古力？」朱古力品鑑師陳詩婷不禁狐疑。「任何口味我們（精品朱古力業界）都不會抗拒或反對。」她說，口味創新並非壞事，問題在於其用料是否影響健康。正如朱古力有真假，該如何分辨？

低價油脂取代可可脂

煉成「假」朱古力

朱古力是可可豆的副產品，可可豆還能磨成可可粉，其豆殼也能泡茶，跟咖啡豆的用途差不多。陳詩婷說可可果的結構似山竹，剖開像苦瓜皮般又厚又皺的可可果殼，就可見被黏軟的白色果肉包裹着的啡色可可豆。

所謂「假」朱古力即是它的製造過程中添加不必要的材料，「簡單而言即是將那食物變成朱古力味的糖果」。陳詩婷解釋，朱古力大致可分為黑朱古力、白朱古力和牛奶朱古力3種，黑朱古力以可可（可可膏及可可脂）和糖製成，白朱古力由可可脂、奶和糖製成，牛奶朱古力的成分大致與黑朱古力一樣，只額外加了牛奶，這使其可可含量較低。「因為可可脂很貴，可可本身也很貴。」陳續說，有些廠商會用棕櫚油或茶油等油脂取代可可脂，以降低成本，其成品便是「假」朱古力。

關於朱古力的2個誤解

看電視廣告見「朱古力大師」製作香滑的朱古力，大抵會覺得朱古力入口即溶才算好。但陳詩婷說並非如此，「其實這是加了很多不應存在的油脂」，她指朱古力中的油脂愈多，會愈易溶，也會對身體造成負擔。咬下去有粗粒的粗磨朱古力也不代表它劣質，陳形容這就好比人們會按喜好煎成不同生熟度的牛扒。

朱古力食得多會肥？理論上，沒任何添加的黑朱古力對人體有益，例如它含有助心血管抗氧化的黃烷醇（flavanols），能維持血液循環；有色胺酸（tryptophan）助合成血清素，能穩定情緒和讓人感到愉悅；還有鎂（magnesium），助新陳代謝和放鬆腦神經及肌肉等。純可可脂含有飽和脂肪酸及單不飽和脂肪酸，單不飽和脂肪酸能降低血膽固醇，其飽和脂肪酸則大多屬於硬脂酸（Stearic Acid），硬脂酸不會增加或減低血膽固醇。「可可脂是好的油」，陳詩婷舉例說生酮飲食者會選擇攝取可可脂。

不同風土 不同朱古力風味

一個可可果能做多少分量的朱古力？陳詩婷說無法肯定，因為可可果小至一個手掌，大至一個木瓜，內裏有30至50粒可可豆。有說「One tree, one bar.（一棵可可樹能做一排朱古力）」，陳認為這有點誇大，她說做朱古力前要先篩選質素較佳的可可豆，故一個可可果實際能用上的可可豆數量難以衡量，尤其可可果一離開樹很快就變黑。

台灣產可可果具水果香

泰國洛坤府具酒香花香

7年前，陳詩婷到秘魯上「國際朱古力與可可品鑑機構」（International Institute of Chocolate and Cacao Tasting，IICCT）的朱古力品鑑最高級別的第3級課程，她說秘魯種植的可可果有很多品種，其外殼有紅橙黃綠不同顏色。陳說她到當地農場考察，一剖開可可果便嗅到強烈的荔枝味和花香，吃下去則甜甜酸酸的，「這是風土問題」。她續解釋，盛產鳳梨的台灣所種的可可果有較重水果香氣，花香味相對少；泰國南部洛坤府的可可樹根發達，使其果實能獲取更多周邊物質的風味，具酒香、花香、堅果香和果酸，而東部尖竹汶府的可可樹則與其他水果樹共享田園，故其種植的可可果帶更重果酸。陳詩婷能細分不同風味的朱古力，也是經過一輪考察、測驗和盲評，最後成為朱古力品鑑師。

秘魯、泰國和台灣分別屬熱帶和亞熱帶，陳詩婷說高溫適宜可可樹生長，可可樹不喜寒冷，但「太熱太曬落大雨，有蟲蛀也不行」。「它跟咖啡的coffee belt一樣」，可可豆跟咖啡生產國均以赤道為中心，在南北緯約25度間的土地栽種。大部分亞洲國家如中國、馬來西亞和印度等都適合種可可樹，「歐洲則沒一個地方種到」，故歐洲國家主要做朱古力加工，以前會利用位於熱帶的殖民地來種可可。

在香港種可可樹？

那麼香港適合種可可樹嗎？陳詩婷在家中露台試種了可可果，她說香港能種可可樹，但其規模能否大到變成可可園，她甚有保留。「第一，香港寸金尺土，賣朱古力的地方也有限，要種的話有點太理想化；第二，香港的亞熱帶氣候未去到完全適合種可可樹，須花很多心思和時間去培育」，加上風土影響可可風味，種植可可樹的土壤要時間「養」。不過她笑言香港有地大概都會拿來建屋，即使成功種到可可樹，其產量不足以支持朱古力產業。

「假」黑朱古力

可可含量低於70%、加人工香精

西非是可可豆的主要產地，其產量佔全球六成，但當地受極端天氣、農作物疾病和農地投資不足影響，可可豆供應隨之減少。美國生產者物價指數顯示，過去兩年朱古力的生產成本上漲逾167%。陳詩婷說成本增加變相令朱古力價格上升，有些生產商或為降低成本而減少朱古力的可可含量，添加更多人工材料，將成本轉嫁消費者。

極端天氣影響的不止是可可豆，其他農產品也深受其害，不過氣候確實會影響朱古力的味道。

記者帶了聲稱可可含量49%和75%的「黑朱古力」給陳詩婷看，「黑朱古力至少都70%（可可含量）」，陳笑言49%稱不上是黑朱古力，她翻看包裝上的營養標籤，「它寫明加了artificial flavouring substance（人工香精）」，這便屬於會影響健康的「假」朱古力了。至於那排75%「黑朱古力」則加了「fat-reduced cocoa powder（低脂可可粉）」和「vanilla powder（雲呢拿粉）」，陳詩婷說可可豆研磨成可可粉時，或經鹼化（alkalized）抽出所有油脂，失去可可脂的可可粉沒有營養價值。雲呢拿粉則有分天然和合成兩種，前者由烘乾的雲呢拿籽研磨而成，後者則是人工合成的化學香精。不過陳說包住雲呢拿籽的雲呢拿枝一條也價值不菲，商家多以香精代替。

朱古力不是愈黑愈好

「真」朱古力，無論是黑朱古力，還是牛奶朱古力一般呈褐色，顏色愈深愈黑的朱古力並不一定好。「朱古力愈黑愈好、愈苦愈好其實是謬誤」，陳詩婷說那些「黑朱古力」有機會是可可豆被蟲蛀壞或是發霉後被烘焦處理。那麼平時在朱古力面上看見的一層白霜又是什麼？陳說那是朱古力經歷大溫差後，裏面的可可脂分子移動，浮至朱古力表面成白霜，並非朱古力發霉，但霜化會影響朱古力的晶體結構。

朱古力品鑑師日常：不用香水、不吃刺激性食物

基於可可脂的結晶特性，朱古力須進行「調溫」（temper），即加熱融化朱古力後再降溫和加熱，讓朱古力分子結構更牢固，表面更有光澤，保存得更久。從可可豆變朱古力，須經採摘、發酵、乾燥、烘焙、去殼碾碎、研磨和精煉的過程。 陳詩婷說，粉紅色的紅寶石朱古力其實由未完成發酵的可可豆製作而成，「它帶天然的草莓酸味，未完成發酵當然會酸」。可可豆含有將其染紅或染紫的多酚（polyphenols），但可可豆發酵時會流失多酚，故朱古力廠商做紅寶石朱古力會用未完成發酵的可可豆，為避免多酚流失更會將之浸於檸檬酸或磷酸中。陳認為這是為求視覺上的美感，而破壞朱古力原有的風味。

朱古力有怎樣的風味？陳詩婷說可以甜、酸、苦、鹹，鮮五味形容，而朱古力跟咖啡一樣也有「風味論」，可用嗅覺感受其花香、果香和甜香等。她品鑑朱古力時會吃、嗅和摸，「像捽麻將般感受朱古力的觸感和融化程度」。

吃過最難食的朱古力

若要陳詩婷數她吃過最難食的朱古力，當屬她品評世界朱古力大獎（International Chocolate Awards ）的參賽朱古力，她是賽事的亞太區和世界總決賽評審，她說她嘗過味道活像發霉的紙皮的朱古力。試得太多，感官會麻木，陳說評審會食意大利玉米粥（polenta）或喝梳打水清味蕾。

為保護味蕾和嗅覺，陳詩婷不會用香水，也盡量不吃刺激性的食物。英國女科學家柯蒂斯（Hayleigh Curtis）擔任吉百利朱古力公司的朱古力專家後為自己的味蕾買保險，記者打趣問陳有否考慮仿效柯蒂斯的做法，陳笑言：「我猜香港不會有這事情，沒人會這麼『保護』我的味蕾，品酒或咖啡師也需要吧，我不是唯一需要（保護味蕾）的人」。

香港不乏獲國際榮譽的本地手工製造精品朱古力，但就如朱古力品鑑師這冷門行業一樣甚少人知，陳詩婷希望能有更多教育和推廣，讓香港在朱古力產業擁有名字，提起朱古力不再只是「瑞士和比利時」。

文˙ 姚超雯

{ 圖 } 馮凱鍵、受訪者提供

{ 美術 } 朱勁培

{ 編輯 } 梁曉菲

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao

上 / 下一篇新聞