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{守護瀕危達人}陳輩樂 港逾四分之一物種 陷本地滅絕危機 回巢關注北都保育

【明報專訊】保育專家陳輩樂拯救過全球瀕危的長臂猿，助建立國家級自然保護區，「保育佬」夢寐以求的成就一一達成。最近兩年多，他毅然放下一切，重投香港保育界，出任世界自然基金會香港分會（WWF）保育總監。這機遇始於疫情，亦源於他察覺北部都會區發展帶來的保育危與機。遊子回巢，其中一項任務初見成果——集結各路專家，為香港的生物多樣性做一次身體檢查！北都挑戰當前，最受威脅的物種如何捱得過？

10生物多樣性熱點位於北都規劃內

WWF上周聯同香港觀鳥會、嘉道理農場暨植物園、香港戶外生態教育協會及本地學者發布最新研究報告《香港生物多樣性現狀2025》，評估了共886個物種的保育狀况。研究結果敲響警號，逾四分之一被評級的物種正面臨中至高的本地滅絕危機，特別是依賴低地生境的類群，例如濕地鳥類和淡水魚類。

香港上一次進行全面的物種狀況評估已是2002年，那研究是由香港大學生態及生物多樣性學系的教授與學生完成，陳輩樂也有參與其中。後來他主力領導嘉道理農場暨植物園中國保育部的工作，少了關注香港的保育情况。直至最近幾年，他將工作重心轉移至香港，驚訝發現這20多年間，沒人再進行全面評估。

眾所周知，在香港進行指定工程項目須執行環評程序。陳輩樂了解到，不少顧問公司進行環評時，仍然沿用2002年那份評估，作為本地物種保育情况的參考。他直言當年對物種的評估等級早已不合時宜，舉例香港城鄉變化甚大，「我小時候去新界或者大嶼山，（仍有）很多農地、很多婆婆種菜，現在已經變成丁屋、廢車場或貨櫃場」。有別於顧問公司每次進行環評時，只能做有限的物種調查（一般為一年），《香港生物多樣性現狀2025》報告源於一眾專家更長期的觀察，列出本地受威脅物種，以及牠們依賴的生境。他希望日後不論是環評顧問，還是政府，也不能在土地規劃後才說：「我們沒有資料顯示有這些（物種）喎。」

最受威脅物種置身保護區外私地

專家還識別出27個位於保護區系統以外的生物多樣性熱點，並製成地圖。這些熱點覆蓋的土地面積僅佔香港全境約6%，卻孕育了95%的受威脅物種，故報告建議應避免在熱點進行大規模發展。高達10個熱點落於北部都會區規劃之內，而現時北都發展如火如荼，陳輩樂直言相關研究已經等不及了。現有保護區的範圍難道不足夠嗎？香港有四成土地被劃為郊野公園及特別地區，物種評估證明郊野公園內的動物愈來愈多，保育效果顯著；惟目前最受威脅的物種置身保護區外的低地生境，而這些土地大多私人擁有，面臨土地用途改變、生境退化等危機。

村民參與保育 經濟誘因是關鍵

陳輩樂一語道出香港保育的癥結所在，「私人土地的保育在全世界都是最大的問題，香港這問題也是非常嚴重，因為香港的土地超級無敵貴」。他以前在內地的偏遠山區推動保育，團隊必須為當地村民提供經濟誘因，才能談保育。以海南長臂猿為例，村民昔日頻繁上山採野生靈芝，卻使長臂猿不敢進入森林。團隊於是做足全套，免費送上蜜蜂箱、釀蜜機，甚至是盛載蜂蜜的玻璃瓶，讓村民有另一種收入來源，便不會再上山。陳輩樂亦試過在雲南向村民取地，栽種合適植物吸引雀鳥，而遊客觀鳥收入可歸村民所有。

「其實都是一樣，誘因夠不夠大」，但他無奈道：「只是香港的誘因好貴，土地太貴了，這是一個很大的挑戰。」他唯有盼望政府構想可行機制，使更多村民願意參與保育自己的地方。水口是其中一個生物多樣性熱點，陳輩樂覺得是值得參考的先例，村民分別與WWF及觀鳥會達成協議，願意讓他們推行物種保育工作，「水口村民的保育意識是挺超前的」。其他地方能否仿效？他嘗試理想化，代入地主的想法：「與其丟荒，城市規劃又限制了發展；不如做一下好事，有些收入。」這轉變關鍵在於政府的城市規劃，「（土地）有沒有發展的可能性？有，他們肯定保持不動」。

外國已有可行機制，例如公私營合作、土地信託基金；陳輩樂希望政府下定決心，以各方接受的方案，主動保護及管理重要熱點，「在低地物種已經去到水深火熱的地步時，而且其他地方亦將被開發，就是它無路可逃的了」。

疫情在港「出Field」 發現生態保護舊問題

廿年時光飛逝，陳輩樂由一個不太懂普通話的香港小伙子，變成衣錦還鄉的保育專家。有賴他與團隊的保育工作，全球最珍稀的靈長類動物——海南長臂猿由僅2群共13隻，增至7群共43隻，創近二三十年的歷史新高。他試過守護全球瀕危物種，又曾率領團隊把面積等同半個香港的原始森林，發展成鸚哥嶺自然保護區。「其實這種機會或者成功感，如果你是想做保育，是很難去（遇上）。」

若非一場世界疫症，他大抵繼續每月往返兩地，不曾考慮回港工作。疫情高峰之時，愛出城的香港人轉戰本地景點；陳輩樂難得長時間留港，則多了機會「出Field」，重踏廿年沒去過的自然生境。他千禧年代曾研究防洪工程對香港淡水魚的影響，如今回憶湧上心頭，卻有些使人失望的發現。「那時候說要保護的，到現在也沒有保護，正正就是那些沼澤。」以前踏進沼澤必然會弄濕腳，「現在其實很多地方可以隨便走進去，已經乾涸了」。政府的河道復修工程所費不貲，陳輩樂認同可讓大眾於市區感受大自然，但未必是生態保育的最好選擇。他認為與其分散地復修河道，不如從整個流域的角度考慮，可為濕地雀鳥、魚類、青蛙等物種提供更優質的生境。

舊問題未完全解決，明日大嶼、北部都會區規劃陸續有來，未來的危與機是他想留港的原因之一。「我不覺得我們有能力去抵抗這個發展，而且就算政府不發展，村民慢慢地發展也在蠶食我們覺得很重要的一些生境。」他認為，如果村民把生態價值高的土地丟空，又不讓人進來保護，其實是雙輸的局面。

北都發展地點、次序還可討論

雖然北都勢在必行，但陳輩樂認為發展的地點、先後次序還有討論空間。他重返香港保育界兩年多，覺得相關政府部門更願意與保育界溝通，「我們在這裏理解他們（政府官員）的思路，他們也在理解我們的思路，也在理解生態學」。他覺得互動是良性的，而近日發布的生物多樣性熱點地圖也希望供政府規劃參考，「政府很多時候真的不知道那裏如此重要，或不知道重要得咁重要」。北都規劃已包括建立「三寶樹濕地保育公園」，此外陳輩樂相信，保育現有的生物多樣性熱點開支理應更少，已可讓淡水魚、蜻蜓、蝴蝶等物種受到適當保護。

要爭取村民支持保育，除了最頭痛的金錢誘因，陳輩樂還提到建立信任。他憶述自己早年保育深涌的香港鬥魚，曾指摘村民不應發展，雙方形成對立面。經過20多年，他有了與內地鄉村居民打交道的經驗，明白要建立信任，「讓更多香港的村民，與我們這些『保育佬』，保育文化也好，保育建築、大自然也好——慢慢有溝通，其實（對保育項目）接受程度可能會高一點」。以前他只要與內地村民摸杯底、吃餐飯，做了朋友便容易傾談；但在香港最有效的方法是怎樣，陳輩樂說仍要摸索。

暫時告別「人在野」生活 換種方式參與保育

回港之後，陳輩樂見到的保育狀况不全是負面，譬如他廿年沒去過梅窩，以為會像錦田一樣起了許多丁屋，但原來梅窩仍然好靚。看着白銀鄉那片濕地，他開心之外亦有多份使命感，「原來香港還有這樣的地方 ，（那麼我）更加需要保護」。

在內地、柬埔寨「人在野」的生活告一段落，現在這位保育專家更多是踩着皮鞋，在市區四出開會。訪問這天下着微雨，他不介意冒雨拍照，畢竟往時見怪不怪。受興趣所驅，他每逢周末仍會去「觀鳥」，認真記錄所見鳥類與數量；他在菲律賓潛水，會拍下沿途見過的魚，回來後勢要辨認出所有魚的物種。萬一認不出？「哎呀，個心囉囉攣。」

術業有專攻，不過陳輩樂關注過的物種橫跨海陸空，似乎不太偏愛某種動物。他笑言對「有骨頭」的脊椎動物統統感興趣，反而是家中堆滿昆蟲書，總是看不入腦。話說回來，為何只是「睇雀仔」，而不是其他動物？陳輩樂糾正，「睇雀仔」只不過是去野外的代號，像他翌日出發去北海道放假，看鳥也看海獺。現在他少了機會走進田野，可是參與香港的保育路，還有很長要走。

文˙ 朱令筠

{ 圖 } 馮凱鍵、受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 梁曉菲

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