【明報專訊】兩個星期前,我是懷著萬般翹首以待的心情來到亞洲國際博覽館,看挪威音樂精靈唱作女生AURORA的What Happened to The Earth? 2025巡演音樂會。 即使我是已見慣大場面的音樂媒體工作者,但踏進場地時已有不少腎上腺素上升的感覺。畢竟一等便已經5個年頭有多,而且我是真的好喜歡AURORA,好喜歡她的2024年專輯What Happened to The Heart?——是我在去年聽得最滾瓜爛熟的其中一張專輯。