奧斯卡得獎電影《粗獷派建築師》現正上映，近年粗獷主義建築美學在香港也廣為談論，電影料亦會引發一股建築熱？今期先帶大家透過波蘭攝影師Nicolas Grospierre的鏡頭深入前蘇聯及東歐，看奇觀一般的建築特色，反思背後的時代意義。

還有一篇關於應對財赤的文章，細數政府近年及未來預算裏，已經連續8年透過調撥不同名目（包括涉及醫療教育範疇）的基金款項以填補政府開支，讀完更加認識到：滅赤很難，也很迫切。

（本網刊出的文章及作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文˙黎佩芬

圖˙賴雋旼

編輯˙王翠麗

IG@sundaymingpao

sunday@mingpao.com

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao