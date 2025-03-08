銅鑼灣美食：一人涮涮鍋 海膽湯底配「豬肉界和牛」

餐廳以一人涮涮鍋及壽喜燒為主，涮涮鍋有5款湯底選擇，包括北海道海膽高湯 、北海道牡蠣高湯、北海道傳統湯咖喱、北海道特選3.6牛乳湯和北海道昆布柴魚湯。5款湯底均由廚師每日新鮮自製的「一番出汁」烹調而成，以利尻昆布、日高昆布與柴魚乾煮成的「頭湯」，保有湯汁的清澈風味。這裏的「一番出汁」亦有別於坊間常使用的鰹魚柴魚乾湯，Sun強調他們選用秋鮭柴魚乾，令湯底更鮮甜，不止適合做涮涮鍋，亦能突出牛肉鮮味。故他建議大家先喝湯，品味湯頭的鮮甜，然後吃牛肉，最後才加入其他食材。

至於壽喜燒的吃法，Sun表示北海道壽喜燒風格較貼近關西直接煎肉的做法，故他建議客人採用關西吃法，亦會提供牛脂膏供客人熱鍋。

狸小路 Tanukikoji

地址：銅鑼灣希雲街20號希雲大廈地下4至5號舖

查詢：8402 3972

註：不設加一