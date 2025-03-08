韓式滾筒燒肉 復刻大邱1960s煙熏焦香

香港韓燒店，大多是客人圍爐以明火或電熱板來烤肉。不過在1960年代韓國大邱，當地勞動階層發明了以蜂窩煤和燒烤滾筒機來烤豬肉，成為大邱一種獨特的炭火風味烤肉。來到2025年，尖沙嘴新開韓燒店「火桶」復刻這種做法，餐廳韓籍大廚李鎔敏表示，客人在烤肉時，有時會因不懂掌握火候而把肉燒焦或生熟不均，於是他們參考了大邱滾筒烤肉方法，由廚師把肉放進不停轉動的特製滾筒裏烤熟。一般韓燒在油脂刺激下，火勢會時而猛烈，時而溫和，但肉在滾筒中不斷轉動，能避免其中一面長時間受明火直燒而焦燶。

烤豬肉外焦內軟 帶淡淡果甜

「火桶」由新世界韓國食品開設，據公司總經理朴相勳分享，1950年代韓戰結束，當地經濟低迷，為節省能源，一般市民會使用相對便宜的蜂窩煤來取暖和煮食；及至1960年代韓國工業迅速發展，東南部城市大邱工廠林立，當地工人就地取材，以工廠常用的蜂窩煤配合簡單的工廠設備，發明出燒烤滾筒機，並創出大邱獨特的炭燒煙熏風味。李鎔敏補充，這種炭燒滾筒法相對土法，現在韓國已經甚為少見。

李鎔敏表示，餐廳的招牌菜大邱炭烤豬肉選用韓國豬的前腿肉，每塊約2毫米厚。由於香港的餐廳須持有相關牌照才可在室內炭燒，故「火桶」的大邱炭烤豬肉會在韓國工廠預先煙熏加工。韓國工廠將蜂窩煤燒至900℃，以濃煙熏好豬肉後，再以真空包裝冷凍後運至香港。到港後，豬肉需時1天解凍，之後李鎔敏以秘製醬汁、水果、醬油、糖漿醃肉，上菜時，廚師把醃好的豬肉放進特製的滾筒機燒烤2至3分鐘即可。大邱炭烤豬肉入口外脆內軟、毫不油膩，煙熏味濃郁之餘，亦帶有一種甜味，李鎔敏說由於醃肉時特別加入水果、醬油和糖漿，能使肉更柔軟，佐飯一流！嗜辣的可選擇辣味，吃來特別冶味。

火槍炙燒豬小排 模擬炭烤風味

除了一般豬肉，餐廳亦供應韓式炭烤豬小排。李鎔敏說，餐廳採用巴西豬小排，先在熱水中加入黑椒、生薑慢煮豬肉，以去除膻味。他表示若直接燒烤豬小排，肉質會變韌兼骨肉難分離，故特別以秘製方法處理。醃肉40分鐘使肉質變軟，之後放進滾筒燒烤4分鐘，上桌前再以火槍炙燒豬小排，以模擬炭烤風味。至於愛吃牛的，亦可嘗試韓式秘汁LA牛小排，油脂十足，非常香口。

招牌燒肉定食$68起

作為勞動階層發明的滾筒燒肉，餐廳亦秉承美而廉傳統，以親民定價供應各款烤肉套餐。招牌菜大邱炭烤豬肉定食套餐連飯、湯、兩款任添配菜，每位$68，另可加$20增加肉量；若想食得更滋味，再額外加$20，可把套餐中的飯、湯升級為其他特色麵食如水冷麵、拌冷麵、烏冬與辛奇烏冬。記者試食水冷麵，蕎麥麵煙韌彈牙，配上芥末醬和醋，非常清新，最適合吃過熱辣辣烤肉後解去油膩。

火桶

地址：尖沙嘴金巴利街3B號地舖

查詢：8402 8726

註：另加一，每位最低消費1份套餐

文：彭堦琛

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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